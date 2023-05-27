https://sputniknews.com.tr/20230527/pakistanda-dev-olu-balina-kiyiya-vurdu-patlama-riski-nedeniyle-uyari-yapildi-1071640482.html
Pakistan’da dev ölü balina kıyıya vurdu: Patlama riski nedeniyle uyarı yapıldı
Pakistan’da dev ölü balina kıyıya vurdu: Patlama riski nedeniyle uyarı yapıldı
Pakistan’ın Belucistan eyaletinde yaklaşık 13 metre uzunluğundaki ölü mavi balina kıyıya vurdu. 27.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-27T09:34+0300
2023-05-27T09:34+0300
2023-05-27T09:34+0300
dünya
pakistan
belucistan
balina
gwadar limanı
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Pakistan’ın Belucistan eyaletine bağlı Gwadar bölgesindeki Jiwani kasabasının kıyısında ölü bir mavi balina bulundu. Yaklaşık 8-10 gün önce öldüğü tahmin edilen balinanın şiddetli dalgalar nedeniyle kıyıya vurduğu belirtildi. Ortalama 13 metre uzunluğundaki balinanın kıyıya çekilmesi için ekipler tarafından çalışma başlatıldığı açıklanırken, bölgeye gelen Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) yetkilileri ölüm nedenini araştırmak üzere balinadan kan ve doku örnekleri aldı.Sahil güvenlik yetkilileri ise şişmeye başlayan balinanın patlama riskinin bulunması nedeniyle yerel halkı bölgeye yaklaşmamaları konusunda uyandı.Uzunluğu 33 metreyi bulan mavi balinalar, Uluslararası Doğa Koruma Birliği’nin (IUCN) nesli tükenme tehlikesi altında olan hayvanlar listesinde yer alıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230218/new-yorkta-bir-olu-balina-daha-sahile-vurdu-1067192544.html
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pakistan, belucistan, balina, gwadar limanı
pakistan, belucistan, balina, gwadar limanı
Pakistan’da dev ölü balina kıyıya vurdu: Patlama riski nedeniyle uyarı yapıldı
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Pakistan’ın Belucistan eyaletinde yaklaşık 13 metre uzunluğundaki ölü mavi balina kıyıya vurdu.
Pakistan’ın Belucistan eyaletine bağlı Gwadar bölgesindeki Jiwani kasabasının kıyısında ölü bir mavi balina bulundu.
Yaklaşık 8-10 gün önce öldüğü tahmin edilen balinanın şiddetli dalgalar nedeniyle kıyıya vurduğu belirtildi. Ortalama 13 metre uzunluğundaki balinanın kıyıya çekilmesi için ekipler tarafından çalışma başlatıldığı açıklanırken, bölgeye gelen Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) yetkilileri ölüm nedenini araştırmak üzere balinadan kan ve doku örnekleri aldı.
Sahil güvenlik yetkilileri ise şişmeye başlayan balinanın patlama riskinin bulunması nedeniyle yerel halkı bölgeye yaklaşmamaları konusunda uyandı.
Uzunluğu 33 metreyi bulan mavi balinalar, Uluslararası Doğa Koruma Birliği’nin (IUCN) nesli tükenme tehlikesi altında olan hayvanlar listesinde yer alıyor.