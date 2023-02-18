New York'ta bir ölü balina daha sahile vurdu
© AP Photo / Seth WenigNew York'ta bir ölü balina daha sahile vurdu
© AP Photo / Seth Wenig
ABD’nin New York ve New Jersey eyaletlerindeki sahillere aralık başından bu yana vuran ölü balinaların sayısı 12’ye çıktı.
Son olarak 5-6 metre uzunluğundaki bir balina daha New York'taki Far Rockaway sahilinde ölü bulundu.
ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi (NOAA) yetkilileri, 1 Aralık’tan bu yana New York ve New Jersey kıyılarına vuran ölü balinaların sayısının 12’yi bulduğunu belirtti.
A dead whale has washed ashore in Far Rockaway. Federal officials say it is the 12th dead whale to wash ashore on a New York or New Jersey beach since December 1st. https://t.co/uvlv7F4t3V— Gothamist (@Gothamist) February 17, 2023
NOAA’dan Allison Ferreira, yazılı açıklamasında, son balinanın bir deniz taşıtının çarpması sonucu ölmüş olabileceğini kaydederek, incelemede kırıkların ve yara izlerinin tespit edildiğini bildirdi.
A whale was found dead on Rockaway Beach Friday morning, marking the fifth time a large whale has stranded in New York in less than three months, officials said. https://t.co/mL3P9lx8AK— Spectrum News NY1 (@NY1) February 17, 2023
1 Aralık’tan beri doğu kıyılarında karaya vuran balinaların sayısının 23’e ulaştığı bilgisi paylaşılan açıklamada, bundan önce 14 Şubat’ta bir balinanın da New Jersey sahilinde ölü bulunduğu kaydedildi.