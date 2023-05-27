https://sputniknews.com.tr/20230527/moldovada-parlamento-olaganustu-hali-60-gun-daha-uzatti-1071637861.html

Moldova'da parlamento olağanüstü hali 60 gün daha uzattı

Moldova'da parlamento olağanüstü hali 60 gün daha uzattı

Moldova Meclis Başkanı İgor Grosu, meclisin ülkedeki olağanüstü halin 4 Haziran'dan itibaren 60 gün daha uzatılmasını onayladığını açıkladı. 27.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-27T01:43+0300

2023-05-27T01:43+0300

2023-05-27T01:43+0300

ukrayna krizi

moldova

ukrayna

olağanüstü hal

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Moldova Meclis Başkanı İgor Grosu, parlamentonun ülkede geçen yıldan bu yana uygulanan olağanüstü halin uzatılması lehine karar aldığını bildirdi.Grosu, yaptığı açıklamada "Olağanüstü halin 60 gün süreyle uzatılmasına ilişkin karar taslağı (101 milletvekilinden) 58'inin oyuyla kabul edildi" ifadelerini kullandı.Bununla beraber olağanüstü halin uzatılması için parlamentoya çağrıda bulunan Moldova Başbakanı Dorin Recean, iki ülkenin birbirine bağlı enerji sistemleri nedeniyle Moldova'nın Ukrayna'daki çatışmadan doğrudan etkilendiğini söyledi.Recean, "Haziran ayında hükümet, Moldova mevzuatına acil durum modundan çıkmayı sağlayacak olağanüstü hal kararnamesi gibi bir araç getirmeyi teklif edecek. Bu sayede hükümet hızlı bir şekilde müdahale edebilecek ve parlamento denetimi daha etkin hale gelecektir" dedi.Ülkede Rusya'nın Ukrayna'daki askeri harekatının başladığı Şubat 2022'den bu yana uygulanan olağanüstü hal şimdiye dek sekiz kez uzatılmıştı.

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