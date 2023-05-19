https://sputniknews.com.tr/20230519/moldova-enerji-bakani-ulkemiz-abye-katildiktan-sonra-romanyayla-birlesecek-1071322941.html

Moldova Enerji Bakanı: Ülkemiz AB’ye katıldıktan sonra Romanya’yla birleşecek

Moldova Enerji Bakanı: Ülkemiz AB’ye katıldıktan sonra Romanya’yla birleşecek

Moldova Enerji Bakanı Viktor Parlikov, Romanya’yla birleşmenin Avrupa Birliği’ne (AB) katıldıktan sonra gerçekleşebileceğini söyledi. 19.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-19T22:18+0300

2023-05-19T22:18+0300

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moldova

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Moldova Enerji Bakanı Viktor Parlikov, Psnews.ro portalına verdiği demeçte “Birleşme, Moldova’nın AB’ye entegrasyonu yoluyla gerçekleşecek. Ardından altyapı, gümrük, dolaşım gibi engeller kalkacak. Bu engeller insanların günlük hayatından kaybolduktan sonra siyasi ve idari birleşmeyi gerçekleştirmek daha kolay olacak” dedi.Halihazırda iki ülke vatandaşları arasındaki sınırı silmeye odaklanmaları gerektiğini anlatan Parlikov, “Hükümetler arası işbirliğini ortak alanın bir parçası haline getirelim. Ulaşımdan, telekomünikasyondan, enerjiden bahsediyoruz ve bundan sonra siyasi birlik konusu Kişinev ve Bükreş’te tamamen farklı bir renge sahip olacak” ifadelerini kullandı.

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