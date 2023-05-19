Moldova Enerji Bakanı: Ülkemiz AB’ye katıldıktan sonra Romanya’yla birleşecek

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Günün haber başlıkları ve jeotermal enerji kaynakları
07:08
111 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Siyasetçi Ufuk Uras: Muhalefet pert oldu, bu moralsizliği kısa sürede aşmak zor
09:02
57 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
4 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
22 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'ndan önemli açıklamalar geldi.
12:46
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ANKARA FARKI
Kılıçdaroğlu'nun ikinci tur stratejisi
15:02
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Türkiye seçim telaşında, Ortadoğu'da taşlar oynuyor
16:04
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Kılıçdaroğlu’nun yeni sert söylemi
17:03
86 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
4 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Türkiye'nin iflası
18:34
80 dk
Z RAPORU
Siyasilerden dikkat çeken mesajlar
20:45
41 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
19 MAYIS ÖZEL
Kurtuluş mücadelesinde Türk-Sovyet ilişkileri
10:05
18 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
TARİHTE BUGÜN
Atatürk'ün Samsun'a Çıkışının Yıldönümü
11:06
3 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
7 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Tarihçi Sinan Meydan 19 Mayıs'ı anlatıyor
12:46
67 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
19 MAYIS ÖZEL
Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz Radyo Sputnik'te
14:06
23 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
19 MAYIS ÖZEL
Prof. Dr. Celal Şengör Radyo Sputnik'te
15:05
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
19 MAYIS ÖZEL
Araştırmacı Gazeteci Yazar Barış Terkoğlu Radyo Sputnik’te
16:05
29 dk
19 MAYIS ÖZEL
Deprem bölgesinde buruk 19 Mayıs
16:35
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
19 MAYIS ÖZEL
Emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz Radyo Sputnik’te
17:05
25 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
3 dk
19 MAYIS ÖZEL
Tarihçi Dr.Mehmet Perinçek Radyo Sputnik’te
18:03
15 dk
Z RAPORU
19 Mayıs'ta coşkulu kutlama
20:45
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
20 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230519/moldova-enerji-bakani-ulkemiz-abye-katildiktan-sonra-romanyayla-birlesecek-1071322941.html
Moldova Enerji Bakanı: Ülkemiz AB’ye katıldıktan sonra Romanya’yla birleşecek
Moldova Enerji Bakanı: Ülkemiz AB’ye katıldıktan sonra Romanya’yla birleşecek
Moldova Enerji Bakanı Viktor Parlikov, Romanya’yla birleşmenin Avrupa Birliği’ne (AB) katıldıktan sonra gerçekleşebileceğini söyledi. 19.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-19T22:18+0300
2023-05-19T22:18+0300
dünya
moldova
avrupa birliği
romanya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/06/1c/1058065921_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_db7fa54668587c9ca336ca2f85c6648e.jpg
Moldova Enerji Bakanı Viktor Parlikov, Psnews.ro portalına verdiği demeçte “Birleşme, Moldova’nın AB’ye entegrasyonu yoluyla gerçekleşecek. Ardından altyapı, gümrük, dolaşım gibi engeller kalkacak. Bu engeller insanların günlük hayatından kaybolduktan sonra siyasi ve idari birleşmeyi gerçekleştirmek daha kolay olacak” dedi.Halihazırda iki ülke vatandaşları arasındaki sınırı silmeye odaklanmaları gerektiğini anlatan Parlikov, “Hükümetler arası işbirliğini ortak alanın bir parçası haline getirelim. Ulaşımdan, telekomünikasyondan, enerjiden bahsediyoruz ve bundan sonra siyasi birlik konusu Kişinev ve Bükreş’te tamamen farklı bir renge sahip olacak” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230414/lavrov-batinin-gurcistan-ve-moldovada-ikinci-cephe-kurma-girisimlerini-goz-onunde-bulunduruyoruz--1069679739.html
moldova
avrupa birliği
romanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/06/1c/1058065921_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_effe6f9e5408cab79beaadf51228bc85.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
moldova, avrupa birliği, romanya
moldova, avrupa birliği, romanya

Moldova Enerji Bakanı: Ülkemiz AB’ye katıldıktan sonra Romanya’yla birleşecek

22:18 19.05.2023
© Sputnik / Михай КараушMoldova bayrağı
Moldova bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.05.2023
© Sputnik / Михай Карауш
Abone olTelegram
Moldova Enerji Bakanı Viktor Parlikov, Romanya’yla birleşmenin Avrupa Birliği’ne (AB) katıldıktan sonra gerçekleşebileceğini söyledi.
Moldova Enerji Bakanı Viktor Parlikov, Psnews.ro portalına verdiği demeçte “Birleşme, Moldova’nın AB’ye entegrasyonu yoluyla gerçekleşecek. Ardından altyapı, gümrük, dolaşım gibi engeller kalkacak. Bu engeller insanların günlük hayatından kaybolduktan sonra siyasi ve idari birleşmeyi gerçekleştirmek daha kolay olacak” dedi.
Halihazırda iki ülke vatandaşları arasındaki sınırı silmeye odaklanmaları gerektiğini anlatan Parlikov, “Hükümetler arası işbirliğini ortak alanın bir parçası haline getirelim. Ulaşımdan, telekomünikasyondan, enerjiden bahsediyoruz ve bundan sonra siyasi birlik konusu Kişinev ve Bükreş’te tamamen farklı bir renge sahip olacak” ifadelerini kullandı.
Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 14.04.2023
DÜNYA
Lavrov: Batı'nın Gürcistan ve Moldova'da ikinci cephe kurma girişimlerini göz önünde bulunduruyoruz
14 Nisan, 15:44
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала