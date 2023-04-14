https://sputniknews.com.tr/20230414/lavrov-batinin-gurcistan-ve-moldovada-ikinci-cephe-kurma-girisimlerini-goz-onunde-bulunduruyoruz--1069679739.html

Lavrov: Batı'nın Gürcistan ve Moldova'da ikinci cephe kurma girişimlerini göz önünde bulunduruyoruz

Lavrov: Batı'nın Gürcistan ve Moldova'da ikinci cephe kurma girişimlerini göz önünde bulunduruyoruz

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'nın askeri, siyasi ve diplomatik planlarında Batı'nın Gürcistan ve Moldova'da ikinci cephe, Belarus sınırında... 14.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-14T15:44+0300

2023-04-14T15:44+0300

2023-04-14T15:47+0300

sergey lavrov

dünya

rusya

özbekistan

gürcistan

moldova

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Özbekistan ziyareti sırasında basın mensuplarına açıklama yapan Lavrov, Batılı ülkelerin Gürcistan, Moldova ve Polonya'daki faaliyetlerine dikkat çekti. Batı'nın Gürcistan ve Moldova'da ikinci cephe, Belarus sınırında Polonya askeri birliği kurma girişiminde bulunduğunu kaydeden Lavrov, "Tüm bu faktörler, kimseye rahatlama imkanı sunmuyor, biz de rehavete kapılmıyoruz ve bunların hepsini askeri, siyasi ve diplomatik planlarımızda göz önünde bulunuyoruz" dedi. Rusya'nın Batı'nın Gürcistan yönetimini 'ikinci cephe' kurma sürecine çekme girişimlerini gördüğünü, ancak Tiflis yönetiminin sorumlu bir yaklaşımla bu tür faaliyetlerin parçası olmayı reddettiğini anlatan Lavrov, Moldova'yı ikinci, üçüncü cephe yapma girişimleri olduğuna dair bilgiler geldiğini aktardı. Moldova'da cumhurbaşkanı ve hükümetin Batı yanlısı politikalarına karşı protestolar düzenlendiğinde Batılı ülkelerin bunlara nasıl yaklaştığını gördüklerini anımsatan kaydeden Lavrov, Gürcistan'daki protestoların Batı'nın aktif desteğiyle düzenlendiğinin altını çizdi. Polonya'nın Belarus sınırına ciddi bir askeri birlik konuşlandırdığına dikkat çeken Lavrov, bu gelişmenin de unutulmaması gerektiğini vurguladı.

rusya

özbekistan

gürcistan

moldova

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sergey lavrov, rusya, özbekistan, gürcistan, moldova