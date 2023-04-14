https://sputniknews.com.tr/20230414/lavrov-batinin-gurcistan-ve-moldovada-ikinci-cephe-kurma-girisimlerini-goz-onunde-bulunduruyoruz--1069679739.html
Lavrov: Batı'nın Gürcistan ve Moldova'da ikinci cephe kurma girişimlerini göz önünde bulunduruyoruz
Lavrov: Batı'nın Gürcistan ve Moldova'da ikinci cephe kurma girişimlerini göz önünde bulunduruyoruz
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'nın askeri, siyasi ve diplomatik planlarında Batı'nın Gürcistan ve Moldova'da ikinci cephe, Belarus sınırında... 14.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-14T15:44+0300
2023-04-14T15:44+0300
2023-04-14T15:47+0300
sergey lavrov
dünya
rusya
özbekistan
gürcistan
moldova
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Özbekistan ziyareti sırasında basın mensuplarına açıklama yapan Lavrov, Batılı ülkelerin Gürcistan, Moldova ve Polonya'daki faaliyetlerine dikkat çekti. Batı'nın Gürcistan ve Moldova'da ikinci cephe, Belarus sınırında Polonya askeri birliği kurma girişiminde bulunduğunu kaydeden Lavrov, "Tüm bu faktörler, kimseye rahatlama imkanı sunmuyor, biz de rehavete kapılmıyoruz ve bunların hepsini askeri, siyasi ve diplomatik planlarımızda göz önünde bulunuyoruz" dedi. Rusya'nın Batı'nın Gürcistan yönetimini 'ikinci cephe' kurma sürecine çekme girişimlerini gördüğünü, ancak Tiflis yönetiminin sorumlu bir yaklaşımla bu tür faaliyetlerin parçası olmayı reddettiğini anlatan Lavrov, Moldova'yı ikinci, üçüncü cephe yapma girişimleri olduğuna dair bilgiler geldiğini aktardı. Moldova'da cumhurbaşkanı ve hükümetin Batı yanlısı politikalarına karşı protestolar düzenlendiğinde Batılı ülkelerin bunlara nasıl yaklaştığını gördüklerini anımsatan kaydeden Lavrov, Gürcistan'daki protestoların Batı'nın aktif desteğiyle düzenlendiğinin altını çizdi. Polonya'nın Belarus sınırına ciddi bir askeri birlik konuşlandırdığına dikkat çeken Lavrov, bu gelişmenin de unutulmaması gerektiğini vurguladı.
rusya
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sergey lavrov, rusya, özbekistan, gürcistan, moldova
sergey lavrov, rusya, özbekistan, gürcistan, moldova
Lavrov: Batı'nın Gürcistan ve Moldova'da ikinci cephe kurma girişimlerini göz önünde bulunduruyoruz
15:44 14.04.2023 (güncellendi: 15:47 14.04.2023) Abone ol
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'nın askeri, siyasi ve diplomatik planlarında Batı'nın Gürcistan ve Moldova'da ikinci cephe, Belarus sınırında Polonya askeri birliği kurma girişimlerini göz önünde bulundurduğunu söyledi.
Özbekistan ziyareti sırasında basın mensuplarına açıklama yapan Lavrov, Batılı ülkelerin Gürcistan, Moldova ve Polonya'daki faaliyetlerine dikkat çekti.
Batı'nın Gürcistan ve Moldova'da ikinci cephe, Belarus sınırında Polonya askeri birliği kurma girişiminde bulunduğunu kaydeden Lavrov, "Tüm bu faktörler, kimseye rahatlama imkanı sunmuyor, biz de rehavete kapılmıyoruz ve bunların hepsini askeri, siyasi ve diplomatik planlarımızda göz önünde bulunuyoruz" dedi.
Rusya'nın Batı'nın Gürcistan yönetimini 'ikinci cephe' kurma sürecine çekme girişimlerini gördüğünü, ancak Tiflis yönetiminin sorumlu bir yaklaşımla bu tür faaliyetlerin parçası olmayı reddettiğini anlatan Lavrov, Moldova'yı ikinci, üçüncü cephe yapma girişimleri olduğuna dair bilgiler geldiğini aktardı.
Moldova'da cumhurbaşkanı ve hükümetin Batı yanlısı politikalarına karşı protestolar düzenlendiğinde Batılı ülkelerin bunlara nasıl yaklaştığını gördüklerini anımsatan kaydeden Lavrov, Gürcistan'daki protestoların Batı'nın aktif desteğiyle düzenlendiğinin altını çizdi. Polonya'nın Belarus sınırına ciddi bir askeri birlik konuşlandırdığına dikkat çeken Lavrov, bu gelişmenin de unutulmaması gerektiğini vurguladı.