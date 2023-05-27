https://sputniknews.com.tr/20230527/avrupa-basini-ukrayna-almanyadan-moskovaya-ulasabilecek-fuzeler-istedi-1071643689.html
Avrupa basını: Ukrayna, Almanya'dan Moskova'ya ulaşabilecek füzeler istedi
Avrupa basını: Ukrayna, Almanya'dan Moskova'ya ulaşabilecek füzeler istedi
Ukrayna, Almanya'dan Moskova'ya ulaşabilecek 500 kilometre menzilli Taurus seyir füzeleri istedi. 27.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-27T11:26+0300
2023-05-27T11:26+0300
2023-05-27T11:27+0300
ukrayna krizi
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ukrayna
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frankfurter allgemeine zeitung
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Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesinin kaynaklarına dayandırarak verdiği habere göre Kiev, Berlin'den Moskova'ya ulaşabilecek uzun menzilli Taurus seyir füzelerini resmen istedi.Haberde, “Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, mayıs ayı başlarında Berlin'e yaptığı ziyarette Başbakan Olaf Scholz'a bundan bahsetmişti. Başbakanın sözcüsü bu konuda yorum yapmak istemiyor, ancak Federal Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Taurus seyir füzeleri talep ettiğini doğruladı” ifadelerine yer verildi.Haberde, füzelerin Batı'nın daha önce Kiev'e vermeyi vaat ettiği F-16 savaş uçaklarına uyduğu, ancak Taurus füzelerinin özellikleri ve menzili göz önüne alındığında, Berlin’in önemli bir ikilemle karşı karşıya kaldığına vurgu yapılarak, şu ifadeler kullanıldı:
https://sputniknews.com.tr/20230525/peskov-kremlin-saldirisinin-arkasinda-kievin-oldugunu-biliyoruz-1071557378.html
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ukrayna krizi, ukrayna, almanya, rusya, frankfurter allgemeine zeitung
ukrayna krizi, ukrayna, almanya, rusya, frankfurter allgemeine zeitung
Avrupa basını: Ukrayna, Almanya'dan Moskova'ya ulaşabilecek füzeler istedi
11:26 27.05.2023 (güncellendi: 11:27 27.05.2023) Abone ol
Ukrayna, Almanya'dan Moskova'ya ulaşabilecek 500 kilometre menzilli Taurus seyir füzeleri istedi.
Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesinin kaynaklarına dayandırarak verdiği habere göre Kiev, Berlin'den Moskova'ya ulaşabilecek uzun menzilli Taurus seyir füzelerini resmen istedi.
Haberde, “Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, mayıs ayı başlarında Berlin'e yaptığı ziyarette Başbakan Olaf Scholz'a bundan bahsetmişti. Başbakanın sözcüsü bu konuda yorum yapmak istemiyor, ancak Federal Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Taurus seyir füzeleri talep ettiğini doğruladı” ifadelerine yer verildi.
Haberde, füzelerin Batı'nın daha önce Kiev'e vermeyi vaat ettiği F-16 savaş uçaklarına uyduğu, ancak Taurus füzelerinin özellikleri ve menzili göz önüne alındığında, Berlin’in önemli bir ikilemle karşı karşıya kaldığına vurgu yapılarak, şu ifadeler kullanıldı:
"Ukrayna'nın Taurus gibi bir silahı akıllıca kullanacağına herkes inanmıyor. Bu seyir füzeleri 500 kilometre uçabiliyor ve Ukrayna sınırından Moskova'ya ulaşabilecek menzile sahip. Bu nedenle, bazıları acil ihtiyaç durumunda Kiev'in savaşı kontrolsüz bir şekilde tırmandırabileceğinden korkuyor."