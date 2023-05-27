https://sputniknews.com.tr/20230527/avrupa-basini-ukrayna-almanyadan-moskovaya-ulasabilecek-fuzeler-istedi-1071643689.html

Avrupa basını: Ukrayna, Almanya'dan Moskova'ya ulaşabilecek füzeler istedi

Avrupa basını: Ukrayna, Almanya'dan Moskova'ya ulaşabilecek füzeler istedi

Ukrayna, Almanya'dan Moskova'ya ulaşabilecek 500 kilometre menzilli Taurus seyir füzeleri istedi. 27.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-27T11:26+0300

2023-05-27T11:26+0300

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ukrayna krizi

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Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesinin kaynaklarına dayandırarak verdiği habere göre Kiev, Berlin'den Moskova'ya ulaşabilecek uzun menzilli Taurus seyir füzelerini resmen istedi.Haberde, “Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, mayıs ayı başlarında Berlin'e yaptığı ziyarette Başbakan Olaf Scholz'a bundan bahsetmişti. Başbakanın sözcüsü bu konuda yorum yapmak istemiyor, ancak Federal Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Taurus seyir füzeleri talep ettiğini doğruladı” ifadelerine yer verildi.Haberde, füzelerin Batı'nın daha önce Kiev'e vermeyi vaat ettiği F-16 savaş uçaklarına uyduğu, ancak Taurus füzelerinin özellikleri ve menzili göz önüne alındığında, Berlin’in önemli bir ikilemle karşı karşıya kaldığına vurgu yapılarak, şu ifadeler kullanıldı:

https://sputniknews.com.tr/20230525/peskov-kremlin-saldirisinin-arkasinda-kievin-oldugunu-biliyoruz-1071557378.html

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ukrayna krizi, ukrayna, almanya, rusya, frankfurter allgemeine zeitung