https://sputniknews.com.tr/20230525/peskov-kremlin-saldirisinin-arkasinda-kievin-oldugunu-biliyoruz-1071557378.html

Peskov: Kremlin saldırısının arkasında Kiev'in olduğunu biliyoruz

Peskov: Kremlin saldırısının arkasında Kiev'in olduğunu biliyoruz

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, arkasında hangi birim bulunursa bulunsun Kremlin'e yönelik saldırının Kiev tarafından gerçekleştirildiğini bildiklerini... 25.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-25T13:25+0300

2023-05-25T13:25+0300

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rusya

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dmitriy peskov

ukrayna

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New York Times'ın mayıs başında Kremlin Sarayı'na İHA'larla düzenlenen saldırının Ukraynalı istihbarat veya ordu birimleri tarafından Kiev yönetiminin kontrolü dışında gerçekleştirilmiş olabileceğine dair haberine Kremlin'den tepki geldi.Rusya'nın saldırıdan hemen sonra arkasında Ukrayna'nın olduğunu açıkladığını anımsatan Peskov, "Bunun ardında Kiev rejiminin hangi biriminin olduğu büyük bir fark yaratmaz. Saldırının arkasında Kiev rejimi var ve biz bunu biliyoruz" dedi.Kremlin yetkilileri, Ukrayna'nın 3 Mayıs gecesi iki İHA ile Kremlin Sarayı'na saldırmaya çalıştığını, hava savunma sistemlerinin zamanında devreye girmeleri ile İHA'ların Kremlin'e saldıramadan etkisiz hale getirildiklerini açıklamıştı.Önlenen saldırı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yönelik bir suikast girişimi ve planlı bir terör saldırısı olarak tanımlanmış ve Rus liderin saldırı girişimi nedeniyle zarar görmediği kaydedilmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230511/peskov-kremline-iha-saldirisi-putine-yonelik-teror-saldiri-girisimidir-1070927192.html

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