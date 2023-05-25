https://sputniknews.com.tr/20230525/peskov-kremlin-saldirisinin-arkasinda-kievin-oldugunu-biliyoruz-1071557378.html
Peskov: Kremlin saldırısının arkasında Kiev'in olduğunu biliyoruz
Peskov: Kremlin saldırısının arkasında Kiev'in olduğunu biliyoruz
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, arkasında hangi birim bulunursa bulunsun Kremlin'e yönelik saldırının Kiev tarafından gerçekleştirildiğini bildiklerini... 25.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-25T13:25+0300
2023-05-25T13:25+0300
2023-05-25T13:25+0300
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New York Times'ın mayıs başında Kremlin Sarayı'na İHA'larla düzenlenen saldırının Ukraynalı istihbarat veya ordu birimleri tarafından Kiev yönetiminin kontrolü dışında gerçekleştirilmiş olabileceğine dair haberine Kremlin'den tepki geldi.Rusya'nın saldırıdan hemen sonra arkasında Ukrayna'nın olduğunu açıkladığını anımsatan Peskov, "Bunun ardında Kiev rejiminin hangi biriminin olduğu büyük bir fark yaratmaz. Saldırının arkasında Kiev rejimi var ve biz bunu biliyoruz" dedi.Kremlin yetkilileri, Ukrayna'nın 3 Mayıs gecesi iki İHA ile Kremlin Sarayı'na saldırmaya çalıştığını, hava savunma sistemlerinin zamanında devreye girmeleri ile İHA'ların Kremlin'e saldıramadan etkisiz hale getirildiklerini açıklamıştı.Önlenen saldırı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yönelik bir suikast girişimi ve planlı bir terör saldırısı olarak tanımlanmış ve Rus liderin saldırı girişimi nedeniyle zarar görmediği kaydedilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230511/peskov-kremline-iha-saldirisi-putine-yonelik-teror-saldiri-girisimidir-1070927192.html
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rusya, kremlin, dmitriy peskov, ukrayna
rusya, kremlin, dmitriy peskov, ukrayna
Peskov: Kremlin saldırısının arkasında Kiev'in olduğunu biliyoruz
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, arkasında hangi birim bulunursa bulunsun Kremlin'e yönelik saldırının Kiev tarafından gerçekleştirildiğini bildiklerini söyledi.
New York Times'ın mayıs başında Kremlin Sarayı'na İHA'larla düzenlenen saldırının Ukraynalı istihbarat veya ordu birimleri tarafından Kiev yönetiminin kontrolü dışında gerçekleştirilmiş olabileceğine dair haberine Kremlin'den tepki geldi.
Rusya'nın saldırıdan hemen sonra arkasında Ukrayna'nın olduğunu açıkladığını anımsatan Peskov, "Bunun ardında Kiev rejiminin hangi biriminin olduğu büyük bir fark yaratmaz. Saldırının arkasında Kiev rejimi var ve biz bunu biliyoruz" dedi.
Kremlin yetkilileri, Ukrayna'nın 3 Mayıs gecesi iki İHA ile Kremlin Sarayı'na saldırmaya çalıştığını, hava savunma sistemlerinin zamanında devreye girmeleri ile İHA'ların Kremlin'e saldıramadan etkisiz hale getirildiklerini açıklamıştı.
Önlenen saldırı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yönelik bir suikast girişimi ve planlı bir terör saldırısı olarak tanımlanmış ve Rus liderin saldırı girişimi nedeniyle zarar görmediği kaydedilmişti.