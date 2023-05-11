https://sputniknews.com.tr/20230511/peskov-kremline-iha-saldirisi-putine-yonelik-teror-saldiri-girisimidir-1070927192.html

Peskov: Kremlin’e İHA saldırısı Putin’e yönelik terör saldırı girişimidir

Peskov: Kremlin’e İHA saldırısı Putin’e yönelik terör saldırı girişimidir

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, insansız hava araçlarıyla (İHA) Kremlin’e düzenlenen saldırının terör eylemi olduğunu ve Ukrayna’nın bu saldırıyla terörizmi... 11.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-11T00:08+0300

2023-05-11T00:08+0300

2023-05-11T00:08+0300

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

kremlin

dmitriy peskov

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Bosna Hersek'in iki entitesinden biri Sırp Cumhuriyeti’ndeki ATV televizyonuna demeç veren Peskov, “Gerçekten de Moskova Kremlin’e iki İHA ile saldırı girişiminde bulunulduğunu gördük. Burası Rusya Devlet Başkanı’nın rezidansı ve aslında bu saldırıyı Rus liderine yönelik bir terör saldırı girişimi olarak değerlendirebiliriz. Bu çok rahatsız edici ve kabul edilemez” ifadelerini kullandı.Peskov, “Bu şekilde Ukrayna'nın kendisini terörü destekleyen devletler arasına fiilen yerleştirdiğine inanıyoruz" dedi.

rusya

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rusya, ukrayna, kremlin, dmitriy peskov