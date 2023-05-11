https://sputniknews.com.tr/20230511/peskov-kremline-iha-saldirisi-putine-yonelik-teror-saldiri-girisimidir-1070927192.html
Peskov: Kremlin’e İHA saldırısı Putin’e yönelik terör saldırı girişimidir
Peskov: Kremlin’e İHA saldırısı Putin’e yönelik terör saldırı girişimidir
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, insansız hava araçlarıyla (İHA) Kremlin’e düzenlenen saldırının terör eylemi olduğunu ve Ukrayna’nın bu saldırıyla terörizmi... 11.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-11T00:08+0300
2023-05-11T00:08+0300
2023-05-11T00:08+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
kremlin
dmitriy peskov
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Bosna Hersek'in iki entitesinden biri Sırp Cumhuriyeti’ndeki ATV televizyonuna demeç veren Peskov, “Gerçekten de Moskova Kremlin’e iki İHA ile saldırı girişiminde bulunulduğunu gördük. Burası Rusya Devlet Başkanı’nın rezidansı ve aslında bu saldırıyı Rus liderine yönelik bir terör saldırı girişimi olarak değerlendirebiliriz. Bu çok rahatsız edici ve kabul edilemez” ifadelerini kullandı.Peskov, “Bu şekilde Ukrayna'nın kendisini terörü destekleyen devletler arasına fiilen yerleştirdiğine inanıyoruz" dedi.
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MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, ukrayna, kremlin, dmitriy peskov
rusya, ukrayna, kremlin, dmitriy peskov
Peskov: Kremlin’e İHA saldırısı Putin’e yönelik terör saldırı girişimidir
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, insansız hava araçlarıyla (İHA) Kremlin’e düzenlenen saldırının terör eylemi olduğunu ve Ukrayna’nın bu saldırıyla terörizmi destekleyen devletler arasına girdiğini belirtti.
Bosna Hersek'in iki entitesinden biri Sırp Cumhuriyeti’ndeki ATV televizyonuna demeç veren Peskov, “Gerçekten de Moskova Kremlin’e iki İHA ile saldırı girişiminde bulunulduğunu gördük. Burası Rusya Devlet Başkanı’nın rezidansı ve aslında bu saldırıyı Rus liderine yönelik bir terör saldırı girişimi olarak değerlendirebiliriz. Bu çok rahatsız edici ve kabul edilemez” ifadelerini kullandı.
Peskov, “Bu şekilde Ukrayna'nın kendisini terörü destekleyen devletler arasına fiilen yerleştirdiğine inanıyoruz" dedi.