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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230511/peskov-kremline-iha-saldirisi-putine-yonelik-teror-saldiri-girisimidir-1070927192.html
Peskov: Kremlin’e İHA saldırısı Putin’e yönelik terör saldırı girişimidir
Peskov: Kremlin’e İHA saldırısı Putin’e yönelik terör saldırı girişimidir
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, insansız hava araçlarıyla (İHA) Kremlin’e düzenlenen saldırının terör eylemi olduğunu ve Ukrayna’nın bu saldırıyla terörizmi... 11.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-11T00:08+0300
2023-05-11T00:08+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
kremlin
dmitriy peskov
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Bosna Hersek'in iki entitesinden biri Sırp Cumhuriyeti’ndeki ATV televizyonuna demeç veren Peskov, “Gerçekten de Moskova Kremlin’e iki İHA ile saldırı girişiminde bulunulduğunu gördük. Burası Rusya Devlet Başkanı’nın rezidansı ve aslında bu saldırıyı Rus liderine yönelik bir terör saldırı girişimi olarak değerlendirebiliriz. Bu çok rahatsız edici ve kabul edilemez” ifadelerini kullandı.Peskov, “Bu şekilde Ukrayna'nın kendisini terörü destekleyen devletler arasına fiilen yerleştirdiğine inanıyoruz" dedi.
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rusya, ukrayna, kremlin, dmitriy peskov
rusya, ukrayna, kremlin, dmitriy peskov

Peskov: Kremlin’e İHA saldırısı Putin’e yönelik terör saldırı girişimidir

00:08 11.05.2023
© SputnikDmitriy Peskov
Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 11.05.2023
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, insansız hava araçlarıyla (İHA) Kremlin’e düzenlenen saldırının terör eylemi olduğunu ve Ukrayna’nın bu saldırıyla terörizmi destekleyen devletler arasına girdiğini belirtti.
Bosna Hersek'in iki entitesinden biri Sırp Cumhuriyeti’ndeki ATV televizyonuna demeç veren Peskov, “Gerçekten de Moskova Kremlin’e iki İHA ile saldırı girişiminde bulunulduğunu gördük. Burası Rusya Devlet Başkanı’nın rezidansı ve aslında bu saldırıyı Rus liderine yönelik bir terör saldırı girişimi olarak değerlendirebiliriz. Bu çok rahatsız edici ve kabul edilemez” ifadelerini kullandı.
Peskov, “Bu şekilde Ukrayna'nın kendisini terörü destekleyen devletler arasına fiilen yerleştirdiğine inanıyoruz" dedi.
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