https://sputniknews.com.tr/20230526/yapilandirma-basvurusu-ile-ilk-taksit-odeme-suresi-uzatildi-hangi-borclari-kapsiyor-1071599395.html

Yapılandırma başvurusu ile ilk taksit ödeme süresi uzatıldı: Hangi borçları kapsıyor?

Yapılandırma başvurusu ile ilk taksit ödeme süresi uzatıldı: Hangi borçları kapsıyor?

Kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeden yararlanmak için başvuru ve ilk taksit ödeme sürelerinin 1 ay uzatıldı. Düzenlemenin hangi... 26.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-26T11:23+0300

2023-05-26T11:23+0300

2023-05-26T11:23+0300

ekonomi

borç

borç yapılandırma

taksit

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Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre, 30 Mayıs'ta sona erecek devlete olan borçların yapılandırma başvuru tarihi 30 Haziran'a, yapılandırılan borçların ilk taksit ödeme süresi de 30 Temmuz'a kadar uzatıldı. Kararla, 7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun hükümlerinden yararlanmak için öngörülen süreler ertelendi. Buna göre, kanun hükümlerinden yararlanmak için vergi daireleri, gümrük müdürlükleri, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), belediyeler gibi alacakları yapılandırılan idarelere yönelik başvuru, bildirim ve beyan süreleri 30 Haziran 2023'e (Bu tarih dahil) kadar uzatıldı. Söz konusu süre 31 Mayıs'ta dolacaktı. Kararla, bu başvuru, bildirim ve beyana ilişkin ilk taksit ödeme süreleri ise 31 Temmuz 2023'e (Bu tarih dahil) kadar uzatılmış oldu.Peşin veya taksitle ödenebiliyor mu?Kanun kapsamında yapılandırılan borçlar peşin veya taksitler halinde ödenebiliyor. Peşin ödeme halinde, yapılandırılan borcun gecikme faizi ve cezasının yüzde 90'ına kadar olan kısmı silinebiliyor. Hangi borçlar dahil edildi?Tüm vergi, prim, trafik, askerlik, nüfus, köprü, otoyol kaçak geçiş cezaları ve daha önce hiç yapılandırma düzenlemesinde yer almayan adli para cezaları, idari para cezaları, öğrenim kredisi borçları, destekleme primi borçları da yapılandırma kapsamında yer alıyor. Belediyelerin emlak vergisi, su borçları da dahil olmak üzere tüm alacakları, oda ve borsaların, birliklerin aidat borçları da yapılandırılabilecek.

https://sputniknews.com.tr/20230526/borc-yapilandirma-suresi-30-hazirana-uzatildi-1071585938.html

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borç yapılandırma başvurusu ne zaman? borç yapılandırmada süre ne kadar uzatıldı? borç yapılandırma hangi borçları kapsıyor? borç yapılandırma peşin veya taksitle ödenebilir mi?