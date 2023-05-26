https://sputniknews.com.tr/20230526/borc-yapilandirma-suresi-30-hazirana-uzatildi-1071585938.html
Borç yapılandırma süresi 30 Haziran'a uzatıldı
Borç yapılandırma süresi 30 Haziran'a uzatıldı
Devlete olan borçların yapılandırılması için 30 Mayıs'ta sona erecek başvuru süresi 30 Haziran'a kadar uzatıldı. 26.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-26T00:12+0300
2023-05-26T00:12+0300
2023-05-26T00:19+0300
ekonomi
borç
resmi gazete
devlet
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0a/19/1062677151_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_974bfa5e9248bea963fb611ffca397ec.jpg
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre, 30 Mayıs'ta sona erecek devlete olan borçların yapılandırma başvuru tarihi 30 Haziran'a kadar uzatıldı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0a/19/1062677151_81:0:729:486_1920x0_80_0_0_ed89e4f01df6dc3850f6dc978b89ec03.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
borç, resmi gazete, devlet
borç, resmi gazete, devlet
Borç yapılandırma süresi 30 Haziran'a uzatıldı
00:12 26.05.2023 (güncellendi: 00:19 26.05.2023) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Devlete olan borçların yapılandırılması için 30 Mayıs'ta sona erecek başvuru süresi 30 Haziran'a kadar uzatıldı.
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre, 30 Mayıs'ta sona erecek devlete olan borçların yapılandırma başvuru tarihi 30 Haziran'a kadar uzatıldı.