https://sputniknews.com.tr/20230526/borc-yapilandirma-suresi-30-hazirana-uzatildi-1071585938.html

Borç yapılandırma süresi 30 Haziran'a uzatıldı

Borç yapılandırma süresi 30 Haziran'a uzatıldı

Devlete olan borçların yapılandırılması için 30 Mayıs'ta sona erecek başvuru süresi 30 Haziran'a kadar uzatıldı. 26.05.2023, Sputnik Türkiye

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ekonomi

borç

resmi gazete

devlet

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Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre, 30 Mayıs'ta sona erecek devlete olan borçların yapılandırma başvuru tarihi 30 Haziran'a kadar uzatıldı.

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borç, resmi gazete, devlet