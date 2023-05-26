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https://sputniknews.com.tr/20230526/turkiyede-okuma-yazma-bilen-orani-yuzde-976-oldu-1071601026.html
Türkiye'de okuma yazma bilen oranı yüzde 97.6 oldu
Türkiye'de okuma yazma bilen oranı yüzde 97.6 oldu
Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilere göre, Türkiye'de okuma yazma bilenlerin oranı 2008'den bu yana yüzde 5,8 artarak yüzde 97,6'ya ulaştı. 26.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-26T11:38+0300
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yaşam
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okuma-yazma
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Ulusal Eğitim İstatistikleri’ni paylaştı. Buna göre, 25 yaş ve üzerindeki ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora mezunlarının 25 yaş ve üzeri toplam nüfus içindeki oranı 2008 yılında yüzde 9,8 iken, 2022 yılında bu oran yüzde 23,9 oldu. Söz konusu yaş grubu içindeki ilkokul ve üzeri eğitim seviyelerinden mezun olanların oranı ise 2008 yılında yüzde 81,1 iken, 2022 yılında bu oran yüzde 92,5 olarak gerçekleşti.Ortalama eğitim süresi 2022 yılında 9,2 yıl oldu25 yaş ve üzeri nüfusun aldığı ortalama eğitim süresi 2011 yılında 7,3 yıl iken, 2022 yılında yüzde 26 artış göstererek 9,2 yıl oldu. Ortalama eğitim süresi 2022 yılı için kadınlarda 8,5 yıl, erkeklerde 10,0 yıl olarak gerçekleşti.Kadınların ortalama eğitim süresinin, erkeklerin ortalama eğitim süresine oranını ifade eden "cinsiyet oranı" 2011 yılında 0,78 iken, bu oran her yıl artış göstererek 2022 yılında 0,84 oldu.Ortalama eğitim süresinin en yüksek olduğu il Ankara oldu25 yaş ve üzeri nüfusun aldığı ortalama eğitim süresinin 2022 yılında en yüksek olduğu il 10,6 yıl ile Ankara olurken, bu ili sırasıyla İstanbul, Eskişehir, Kocaeli ve İzmir takip etti. Ortalama eğitim süresinin en düşük olduğu il ise 7,2 yıl ile Ağrı olurken, bu ili sırasıyla Şanlıurfa, Van, Muş ve Kastamonu izledi.Ortalama eğitim süresinin en çok arttığı il yüzde 65,1 ile Şırnak oldu25 yaş ve üzeri nüfusun aldığı ortalama eğitim süresinin 2011-2022 yılları arasında en yüksek artış gösterdiği ilk beş il yüzde 65,1 ile Şırnak, yüzde 53,9 ile Hakkâri, yüzde 51,9 ile Bingöl, yüzde 48,1 ile Muş ve yüzde 46,5 ile Van oldu. En düşük artış gösteren ilk beş il ise yüzde 18,2 ile Ankara, yüzde 20,5 ile Tekirdağ, yüzde 20,8 ile Eskişehir, yüzde 21,5 ile İstanbul ve yüzde 21,6 ile Yalova olarak hesaplandı.Okuma yazma bilen oranı yüzde 97,6 oldu2008 yılında 6 yaş ve üzeri nüfusta okuma yazma bilenlerin oranı yüzde 91,8 iken, 2022 yılında bu oran yüzde 97,6 olarak hesaplandı. 2008-2022 yılları arasında kadınlarda okuma yazma bilen oranı yüzde 86,9'dan yüzde 95,9'a, erkeklerde ise bu oran yüzde 96,7'den yüzde 99,3'e yükseldi.Okuma yazma bilen oranının en yüksek olduğu il, yüzde 99,0 ile Antalya olduOkuma yazma bilen oranının 2022 yılında en yüksek olduğu il yüzde 99,0 ile Antalya olurken bu ili sırasıyla Çanakkale, İzmir, Muğla ve Denizli takip etti. Bu oranın en düşük olduğu il ise yüzde 93,6 ile Mardin olurken bu ili sırasıyla Şanlıurfa, Siirt, Ağrı ve Iğdır izledi.Okuma yazma bilen oranının en fazla arttığı il Şırnak olduOkuma yazma bilen oranının 2008-2022 yılları arasında en yüksek puan artışı gösterdiği ilk beş il sırasıyla Şırnak, Hakkâri, Van, Siirt ve Muş oldu. En düşük artış gösteren ilk beş il ise sırasıyla Eskişehir, Ankara, Yalova, İstanbul ve Bilecik olarak gerçekleşti.Kadınlarda okuma yazma bilen oranının en yüksek olduğu iller Antalya ve Çanakkale olduKadınlarda okuma yazma bilen oranının en yüksek olduğu iller yüzde 98,4 ile Antalya ve Çanakkale olurken bu illeri sırasıyla İzmir, Denizli ve Muğla takip etti. Bu oranın en düşük olduğu il ise yüzde 89,0 ile Mardin olurken bu ili sırasıyla Şanlıurfa, Ağrı, Siirt ve Iğdır izledi. Erkeklerde ise okuma yazma bilen oranı Türkiye genelinde iller arasında belirgin bir fark göstermedi.
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türkiye, kitap okuma, okuma-yazma, okuma yazma kursu, yaşam
türkiye, kitap okuma, okuma-yazma, okuma yazma kursu, yaşam

Türkiye'de okuma yazma bilen oranı yüzde 97.6 oldu

11:38 26.05.2023
© AAOkuma gözlüğü, kitap
Okuma gözlüğü, kitap - Sputnik Türkiye, 1920, 26.05.2023
© AA
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Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilere göre, Türkiye'de okuma yazma bilenlerin oranı 2008'den bu yana yüzde 5,8 artarak yüzde 97,6'ya ulaştı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Ulusal Eğitim İstatistikleri’ni paylaştı. Buna göre, 25 yaş ve üzerindeki ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora mezunlarının 25 yaş ve üzeri toplam nüfus içindeki oranı 2008 yılında yüzde 9,8 iken, 2022 yılında bu oran yüzde 23,9 oldu. Söz konusu yaş grubu içindeki ilkokul ve üzeri eğitim seviyelerinden mezun olanların oranı ise 2008 yılında yüzde 81,1 iken, 2022 yılında bu oran yüzde 92,5 olarak gerçekleşti.

Ortalama eğitim süresi 2022 yılında 9,2 yıl oldu

25 yaş ve üzeri nüfusun aldığı ortalama eğitim süresi 2011 yılında 7,3 yıl iken, 2022 yılında yüzde 26 artış göstererek 9,2 yıl oldu. Ortalama eğitim süresi 2022 yılı için kadınlarda 8,5 yıl, erkeklerde 10,0 yıl olarak gerçekleşti.
Kadınların ortalama eğitim süresinin, erkeklerin ortalama eğitim süresine oranını ifade eden "cinsiyet oranı" 2011 yılında 0,78 iken, bu oran her yıl artış göstererek 2022 yılında 0,84 oldu.

Ortalama eğitim süresinin en yüksek olduğu il Ankara oldu

25 yaş ve üzeri nüfusun aldığı ortalama eğitim süresinin 2022 yılında en yüksek olduğu il 10,6 yıl ile Ankara olurken, bu ili sırasıyla İstanbul, Eskişehir, Kocaeli ve İzmir takip etti. Ortalama eğitim süresinin en düşük olduğu il ise 7,2 yıl ile Ağrı olurken, bu ili sırasıyla Şanlıurfa, Van, Muş ve Kastamonu izledi.

Ortalama eğitim süresinin en çok arttığı il yüzde 65,1 ile Şırnak oldu

25 yaş ve üzeri nüfusun aldığı ortalama eğitim süresinin 2011-2022 yılları arasında en yüksek artış gösterdiği ilk beş il yüzde 65,1 ile Şırnak, yüzde 53,9 ile Hakkâri, yüzde 51,9 ile Bingöl, yüzde 48,1 ile Muş ve yüzde 46,5 ile Van oldu. En düşük artış gösteren ilk beş il ise yüzde 18,2 ile Ankara, yüzde 20,5 ile Tekirdağ, yüzde 20,8 ile Eskişehir, yüzde 21,5 ile İstanbul ve yüzde 21,6 ile Yalova olarak hesaplandı.

Okuma yazma bilen oranı yüzde 97,6 oldu

2008 yılında 6 yaş ve üzeri nüfusta okuma yazma bilenlerin oranı yüzde 91,8 iken, 2022 yılında bu oran yüzde 97,6 olarak hesaplandı. 2008-2022 yılları arasında kadınlarda okuma yazma bilen oranı yüzde 86,9'dan yüzde 95,9'a, erkeklerde ise bu oran yüzde 96,7'den yüzde 99,3'e yükseldi.

Okuma yazma bilen oranının en yüksek olduğu il, yüzde 99,0 ile Antalya oldu

Okuma yazma bilen oranının 2022 yılında en yüksek olduğu il yüzde 99,0 ile Antalya olurken bu ili sırasıyla Çanakkale, İzmir, Muğla ve Denizli takip etti. Bu oranın en düşük olduğu il ise yüzde 93,6 ile Mardin olurken bu ili sırasıyla Şanlıurfa, Siirt, Ağrı ve Iğdır izledi.

Okuma yazma bilen oranının en fazla arttığı il Şırnak oldu

Okuma yazma bilen oranının 2008-2022 yılları arasında en yüksek puan artışı gösterdiği ilk beş il sırasıyla Şırnak, Hakkâri, Van, Siirt ve Muş oldu. En düşük artış gösteren ilk beş il ise sırasıyla Eskişehir, Ankara, Yalova, İstanbul ve Bilecik olarak gerçekleşti.

Kadınlarda okuma yazma bilen oranının en yüksek olduğu iller Antalya ve Çanakkale oldu

Kadınlarda okuma yazma bilen oranının en yüksek olduğu iller yüzde 98,4 ile Antalya ve Çanakkale olurken bu illeri sırasıyla İzmir, Denizli ve Muğla takip etti. Bu oranın en düşük olduğu il ise yüzde 89,0 ile Mardin olurken bu ili sırasıyla Şanlıurfa, Ağrı, Siirt ve Iğdır izledi. Erkeklerde ise okuma yazma bilen oranı Türkiye genelinde iller arasında belirgin bir fark göstermedi.
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