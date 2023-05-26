https://sputniknews.com.tr/20230526/trabzonspora-siber-saldiri-etkilenen-kisi-sayisi-tespit-edilemedi-1071623175.html

Trabzonspor'a siber saldırı: Etkilenen kişi sayısı tespit edilemedi

Trabzonspor'a siber saldırı: Etkilenen kişi sayısı tespit edilemedi

Trabzonspor'un dijital sistemine saldırı gerçekleşti. Saldırıdan kimlik, iletişim, özlük, müşteri işlem, finans, mesleki deneyim, pazarlama, görsel ve işitsel... 26.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-26T16:44+0300

2023-05-26T16:44+0300

2023-05-26T16:48+0300

spor

trabzonspor

siber saldırı

veri

kişisel verileri koruma kanunu (kvkk)

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Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş, sunucularının uğradığı siber saldırı sonucu birtakım bilgilerin ele geçirilmesi nedeniyle Kişisel Verileri Koruma Kurumu'na (KVKK) veri ihlali bildiriminde bulundu.Kurulun internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, Trabzonspor'un sunucularına 19 Mayıs'ta siber saldırı gerçekleştirildi, saldırı aynı gün tespit edildi.Hackerlar sunucuları şifreledi, dosyalara erişim sağlanamadıSaldırıdan Trabzonspor Ticari Ürünler ve Turizm İşletmeciliği Ticaret A.Ş., Trabzonspor Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş, Trabzonspor Telekomünikasyon Danışmanlık ve Servis Hizmetleri Ticaret A.Ş, Bordo Mavi Futbol Yatırımlar Ticaret A.Ş, Trabzonspor Kulübü Derneği ve Trabzonspor Bordo Mavi Enerji Elektrik Üretim A.Ş. de etkilenirken, şifrelenen sunucularda tutulan dosyalara erişim sağlanamadığından ihlalden etkilenen kişi ve kayıt sayısı tespit edilemedi.İhlalden etkilenenler, çalışanlar, kullanıcılar, öğrenciler, müşteriler ve potansiyel müşteriler olurken, ihlal nedeniyle kimlik, iletişim, özlük, müşteri işlem, finans, mesleki deneyim, pazarlama, görsel ve işitsel kayıtlar ile diğer veri kategorileri de etkilendi.İlgililer, çağrı merkezi aracılığıyla veri ihlali hakkında bilgi alabilecek.Veri ihlali bildiriminin ardından KVKK, konuya ilişkin inceleme başlattı.

https://sputniknews.com.tr/20230514/sozcu-sunucularimiz-siber-saldiriya-ugradi-1071094821.html

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