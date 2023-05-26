https://sputniknews.com.tr/20230526/trabzonspora-siber-saldiri-etkilenen-kisi-sayisi-tespit-edilemedi-1071623175.html
Trabzonspor'a siber saldırı: Etkilenen kişi sayısı tespit edilemedi
Trabzonspor'a siber saldırı: Etkilenen kişi sayısı tespit edilemedi
Trabzonspor'un dijital sistemine saldırı gerçekleşti. Saldırıdan kimlik, iletişim, özlük, müşteri işlem, finans, mesleki deneyim, pazarlama, görsel ve işitsel... 26.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-26T16:44+0300
2023-05-26T16:44+0300
2023-05-26T16:48+0300
spor
trabzonspor
siber saldırı
veri
kişisel verileri koruma kanunu (kvkk)
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Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş, sunucularının uğradığı siber saldırı sonucu birtakım bilgilerin ele geçirilmesi nedeniyle Kişisel Verileri Koruma Kurumu'na (KVKK) veri ihlali bildiriminde bulundu.Kurulun internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, Trabzonspor'un sunucularına 19 Mayıs'ta siber saldırı gerçekleştirildi, saldırı aynı gün tespit edildi.Hackerlar sunucuları şifreledi, dosyalara erişim sağlanamadıSaldırıdan Trabzonspor Ticari Ürünler ve Turizm İşletmeciliği Ticaret A.Ş., Trabzonspor Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş, Trabzonspor Telekomünikasyon Danışmanlık ve Servis Hizmetleri Ticaret A.Ş, Bordo Mavi Futbol Yatırımlar Ticaret A.Ş, Trabzonspor Kulübü Derneği ve Trabzonspor Bordo Mavi Enerji Elektrik Üretim A.Ş. de etkilenirken, şifrelenen sunucularda tutulan dosyalara erişim sağlanamadığından ihlalden etkilenen kişi ve kayıt sayısı tespit edilemedi.İhlalden etkilenenler, çalışanlar, kullanıcılar, öğrenciler, müşteriler ve potansiyel müşteriler olurken, ihlal nedeniyle kimlik, iletişim, özlük, müşteri işlem, finans, mesleki deneyim, pazarlama, görsel ve işitsel kayıtlar ile diğer veri kategorileri de etkilendi.İlgililer, çağrı merkezi aracılığıyla veri ihlali hakkında bilgi alabilecek.Veri ihlali bildiriminin ardından KVKK, konuya ilişkin inceleme başlattı.
https://sputniknews.com.tr/20230514/sozcu-sunucularimiz-siber-saldiriya-ugradi-1071094821.html
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trabzonspor siber saldırıya mı uğradı?
trabzonspor siber saldırıya mı uğradı?
Trabzonspor'a siber saldırı: Etkilenen kişi sayısı tespit edilemedi
16:44 26.05.2023 (güncellendi: 16:48 26.05.2023) Abone ol
Trabzonspor'un dijital sistemine saldırı gerçekleşti. Saldırıdan kimlik, iletişim, özlük, müşteri işlem, finans, mesleki deneyim, pazarlama, görsel ve işitsel kayıtlar da etkilendi.
Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş, sunucularının uğradığı siber saldırı sonucu birtakım bilgilerin ele geçirilmesi nedeniyle Kişisel Verileri Koruma Kurumu'na (KVKK) veri ihlali bildiriminde bulundu.
Kurulun internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, Trabzonspor'un sunucularına 19 Mayıs'ta siber saldırı gerçekleştirildi, saldırı aynı gün tespit edildi.
Hackerlar sunucuları şifreledi, dosyalara erişim sağlanamadı
Saldırıdan Trabzonspor Ticari Ürünler ve Turizm İşletmeciliği Ticaret A.Ş., Trabzonspor Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş, Trabzonspor Telekomünikasyon Danışmanlık ve Servis Hizmetleri Ticaret A.Ş, Bordo Mavi Futbol Yatırımlar Ticaret A.Ş, Trabzonspor Kulübü Derneği ve Trabzonspor Bordo Mavi Enerji Elektrik Üretim A.Ş. de etkilenirken, şifrelenen sunucularda tutulan dosyalara erişim sağlanamadığından ihlalden etkilenen kişi ve kayıt sayısı tespit edilemedi.
İhlalden etkilenenler, çalışanlar, kullanıcılar, öğrenciler, müşteriler ve potansiyel müşteriler olurken, ihlal nedeniyle kimlik, iletişim, özlük, müşteri işlem, finans, mesleki deneyim, pazarlama, görsel ve işitsel kayıtlar ile diğer veri kategorileri de etkilendi.
İlgililer, çağrı merkezi aracılığıyla veri ihlali hakkında bilgi alabilecek.
Veri ihlali bildiriminin ardından KVKK, konuya ilişkin inceleme başlattı.