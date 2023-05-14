https://sputniknews.com.tr/20230514/sozcu-sunucularimiz-siber-saldiriya-ugradi-1071094821.html
Sözcü: Sunucularımız siber saldırıya uğradı
Sözcü: Sunucularımız siber saldırıya uğradı
Sözcü gazetesi, sunucularının siber saldırının hedefi olduğunu duyurdu. 14.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-14T22:58+0300
2023-05-14T22:58+0300
2023-05-14T22:58+0300
2023 türkiye seçimleri
sözcü
seçim
siber saldırı
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Sözcü gazetesi, sunucularının siber saldırıya uğraması nedeniyle web sitesine erişelemediğini açıkladı.Yapılan açıklamada, "Türkiye'nin en etkili haber sitesi Sozcu.com.tr sunucularına siber saldırı başlatılmıştır. Bu nedenle web sitemize erişilememektedir. Okurlarımızın dikkatine sunarız" ifadelerine yer verildi.
https://sputniknews.com.tr/20230514/ysk-herhangi-bir-aksama-soz-konusu-degildir-1071093632.html
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sözcü, seçim, siber saldırı
sözcü, seçim, siber saldırı
Sözcü: Sunucularımız siber saldırıya uğradı
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Sözcü gazetesi, sunucularının siber saldırının hedefi olduğunu duyurdu.
Sözcü gazetesi, sunucularının siber saldırıya uğraması nedeniyle web sitesine erişelemediğini açıkladı.
Yapılan açıklamada, "Türkiye'nin en etkili haber sitesi Sozcu.com.tr sunucularına siber saldırı başlatılmıştır. Bu nedenle web sitemize erişilememektedir. Okurlarımızın dikkatine sunarız" ifadelerine yer verildi.