https://sputniknews.com.tr/20230514/ysk-herhangi-bir-aksama-soz-konusu-degildir-1071093632.html

YSK: Yüzde 47.08 oy girişi yapıldı

YSK: Yüzde 47.08 oy girişi yapıldı

YSK Başkanı Ahmet Yener, "YSK'nın veri girişinde şu anda herhangi bir aksama ya da gecikme söz konusu değildir. Verilerimiz, anlık olarak siyasi partilerle de... 14.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-14T22:43+0300

2023-05-14T22:43+0300

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2023 türkiye seçimleri

ysk

yüksek seçim kurulu (ysk)

ahmet yener

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Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, "YSK'nın veri girişinde şu anda herhangi bir aksama ya da gecikme söz konusu değildir. Verilerimiz, anlık olarak siyasi partilerle de paylaşılmaktadır" dedi.Yener, YSK önünde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, YSK'nın veri girişinde şu anda herhangi bir aksama ya da gecikme söz konusu olmadığını, verilerin anlık olarak siyasi partilerle de paylaşıldığını söyledi.Seçime katılan cumhurbaşkanı adayı sayısının 4 olduğunu, 24 siyasi partinin de seçime katıldığını belirten Yener, şunları kaydetti:"Sandık alanlarından gelen sonuçların ilçe seçim kurullarına, ilçe seçim kurullarından da il seçim kurullarına intikali ve bu şekilde sisteme veri girişi söz konusu olmaktadır. Şu an itibarıyla yurt içerisinde yüzde 47.08, yurt dışında ise yüzde 12.60 oy girişi gerçekleşmiştir."

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ysk, yüksek seçim kurulu (ysk), ahmet yener