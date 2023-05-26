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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230526/sinan-ogandan-ali-babacan-gondermesi-ceyrek-katkisi-olmadan-bir-suru-milletvekili-alan-kimdi-1071596960.html
Sinan Oğan'dan Ali Babacan göndermesi: 'Çeyrek katkısı olmadan bir sürü milletvekili alan kimdi?'
Sinan Oğan'dan Ali Babacan göndermesi: 'Çeyrek katkısı olmadan bir sürü milletvekili alan kimdi?'
Seçimin ikinci turunda Cumhur İttifakı’nı destekleyeceğini açıklamasından sonra TRT’de yapılan bir programa davet edilen Sinan Oğan, kendisinin adını unutarak... 26.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-26T09:58+0300
2023-05-26T10:21+0300
2023 türkiye seçimleri
deva partisi
ali babacan
ata ittifakı
sinan oğan
seçim
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Ata İttifakı cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan, DEVA Partisi lideri Ali Babacan'a TRT Haber'de katıldığı bir programda göndermede bulundu.Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Karar TV’de katıldığı yayında Sinan Oğan’ın adını unutmuş ve ‘Bir seçimlik adayların adını unutuyorum’ demişti. İkinci turda Cumhur İttifakı'nı destekleme kararı alan Sinan Oğan da TRT’de katıldığı bir televizyon programında Ali Babacan’a göndermede bulundu. Konuşmasında Ali Babacan'dan bahsetmek isteyen Oğan, Babacan'ın adını anımsayamıyor gibi davrandı. Oğan spikerin hatırlatmak amacıyla yardımcı olabilmesini sağlamak için "AK Parti'de bakanlık da yapmıştı, vallahi çeyrek katkısı olmadan bir sürü milletvekili alan genel başkan kimdi? Ali Babacan evet." ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230525/sinan-ogan-trt-haberde-siginmacilarin-bir-plan-cercevesinde-geri-donusunu-konustuk-1071583552.html
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deva partisi, ali babacan, ata ittifakı, sinan oğan, seçim
deva partisi, ali babacan, ata ittifakı, sinan oğan, seçim

Sinan Oğan'dan Ali Babacan göndermesi: 'Çeyrek katkısı olmadan bir sürü milletvekili alan kimdi?'

09:58 26.05.2023 (güncellendi: 10:21 26.05.2023)
© AASinan Oğan
Sinan Oğan - Sputnik Türkiye, 1920, 26.05.2023
© AA
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Seçimin ikinci turunda Cumhur İttifakı’nı destekleyeceğini açıklamasından sonra TRT’de yapılan bir programa davet edilen Sinan Oğan, kendisinin adını unutarak ‘Bir seçimlik adayların adını unutuyoruz’ diyen Ali Babacan’a gönderme yaptı.
Ata İttifakı cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan, DEVA Partisi lideri Ali Babacan'a TRT Haber'de katıldığı bir programda göndermede bulundu.
Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Karar TV’de katıldığı yayında Sinan Oğan’ın adını unutmuş ve ‘Bir seçimlik adayların adını unutuyorum’ demişti.
İkinci turda Cumhur İttifakı'nı destekleme kararı alan Sinan Oğan da TRT’de katıldığı bir televizyon programında Ali Babacan’a göndermede bulundu. Konuşmasında Ali Babacan'dan bahsetmek isteyen Oğan, Babacan'ın adını anımsayamıyor gibi davrandı. Oğan spikerin hatırlatmak amacıyla yardımcı olabilmesini sağlamak için "AK Parti'de bakanlık da yapmıştı, vallahi çeyrek katkısı olmadan bir sürü milletvekili alan genel başkan kimdi? Ali Babacan evet." ifadelerini kullandı.
Sinan Oğan - Sputnik Türkiye, 1920, 25.05.2023
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Sinan Oğan TRT Haber'de: Benim HDP ile yan yana gelmem eşyanın tabiatına aykırı
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