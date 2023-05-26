https://sputniknews.com.tr/20230526/sinan-ogandan-ali-babacan-gondermesi-ceyrek-katkisi-olmadan-bir-suru-milletvekili-alan-kimdi-1071596960.html

Sinan Oğan'dan Ali Babacan göndermesi: 'Çeyrek katkısı olmadan bir sürü milletvekili alan kimdi?'

Sinan Oğan'dan Ali Babacan göndermesi: 'Çeyrek katkısı olmadan bir sürü milletvekili alan kimdi?'

Seçimin ikinci turunda Cumhur İttifakı’nı destekleyeceğini açıklamasından sonra TRT’de yapılan bir programa davet edilen Sinan Oğan, kendisinin adını unutarak... 26.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-26T09:58+0300

2023-05-26T09:58+0300

2023-05-26T10:21+0300

2023 türkiye seçimleri

deva partisi

ali babacan

ata ittifakı

sinan oğan

seçim

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Ata İttifakı cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan, DEVA Partisi lideri Ali Babacan'a TRT Haber'de katıldığı bir programda göndermede bulundu.Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Karar TV’de katıldığı yayında Sinan Oğan’ın adını unutmuş ve ‘Bir seçimlik adayların adını unutuyorum’ demişti. İkinci turda Cumhur İttifakı'nı destekleme kararı alan Sinan Oğan da TRT’de katıldığı bir televizyon programında Ali Babacan’a göndermede bulundu. Konuşmasında Ali Babacan'dan bahsetmek isteyen Oğan, Babacan'ın adını anımsayamıyor gibi davrandı. Oğan spikerin hatırlatmak amacıyla yardımcı olabilmesini sağlamak için "AK Parti'de bakanlık da yapmıştı, vallahi çeyrek katkısı olmadan bir sürü milletvekili alan genel başkan kimdi? Ali Babacan evet." ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230525/sinan-ogan-trt-haberde-siginmacilarin-bir-plan-cercevesinde-geri-donusunu-konustuk-1071583552.html

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deva partisi, ali babacan, ata ittifakı, sinan oğan, seçim