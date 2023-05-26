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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230526/selvi-inceyi-erdogan-aramis-annen-icin-ne-yapabilirim-demis-kilicdaroglu-mitinge-cagirmis-1071598113.html
Selvi: İnce'yi Erdoğan aramış, 'annen için ne yapabilirim' demiş, Kılıçdaroğlu mitinge çağırmış
Selvi: İnce'yi Erdoğan aramış, 'annen için ne yapabilirim' demiş, Kılıçdaroğlu mitinge çağırmış
Abdulkadir Selvi, Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun İnce'yi aradıklarında takındıkları tutumu değerlendirdi ve "İnce'yi Erdoğan aramış, 'annen için ne yapabilirim'... 26.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-26T11:04+0300
2023-05-26T11:04+0300
2023 türkiye seçimleri
recep tayyip erdoğan
muharrem ince
kemal kılıçdaroğlu
ikinci tur
cumhurbaşkanlığı
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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesinin ardından Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun İnce'yi aradığını belirtti.Selvi bugünkü yazısında Memleket Partisi liderinin yaşadığı süreci şu sözlerle anlattı:Selvi hemn Erdoğan'ın hem de Kılıçdaroğlu'nun İnce'yi aradığını dile getirdi ve "Cumhurbaşkanı Erdoğan, cumhurbaşkanı adaylığından çekilme kararı üzerine Muharrem İnce’yi aramıştı. İnce’yi Kılıçdaroğlu da aramıştı. Muharrem İnce’nin yakın çevresine, iki liderle görüşmesine ilişkin olarak şu değerlendirmeyi yaptığı söyleniyor. “Erdoğan aradı. Annemin hasta olduğunu öğrenmiş. Geçmiş olsun, dedi. Annen için ne yapabilirim, diye sordu. Senin için ne yapabilirim, diye sordu. Kemal Bey aradı beni bir gün sonra, Tandoğan mitingine davet etti. İşte iki lider, iki farklı yaklaşım. Her şey siyaset değil. İnsani çizgi başka bir şey" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230526/muharrem-ince-ikinci-tur-kararini-verdi-1071594742.html
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recep tayyip erdoğan, muharrem ince, kemal kılıçdaroğlu, ikinci tur, cumhurbaşkanlığı
recep tayyip erdoğan, muharrem ince, kemal kılıçdaroğlu, ikinci tur, cumhurbaşkanlığı

Selvi: İnce'yi Erdoğan aramış, 'annen için ne yapabilirim' demiş, Kılıçdaroğlu mitinge çağırmış

11:04 26.05.2023
© AAMuharrem İnce
Muharrem İnce - Sputnik Türkiye, 1920, 26.05.2023
© AA
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Abdulkadir Selvi, Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun İnce'yi aradıklarında takındıkları tutumu değerlendirdi ve "İnce'yi Erdoğan aramış, 'annen için ne yapabilirim' demiş, Kılıçdaroğlu mitinge çağırmış. Her şey siyaset değil. İnsani çizgi başka bir şey" dedi.
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesinin ardından Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun İnce'yi aradığını belirtti.
Selvi bugünkü yazısında Memleket Partisi liderinin yaşadığı süreci şu sözlerle anlattı:
"Muharrem İnce’nin cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesi için üretilmiş kasetlerden sahte dekontlara kadar her türlü kirli operasyon karşısında seslerini çıkarmayanlar şimdi Muharrem İnce’nin Kılıçdaroğlu’na destek açıklaması yapması için seferler olmuş durumdalar. Muharrem İnce yalnız bırakılmasına rağmen linç kampanyasına karşı uzun süre direndi. Sağlık durumu bozulan İnce sonunda çekildi. Ama sağlığı bozulan sadece Muharrem İnce değilmiş. Annesi Zekiye Hanım linç kampanyasından çok etkilenmiş. Tabii ki o bir anne. Sonunda hasta olmuş. Muharrem İnce’nin çekilme kararı almasında annesinin hasta olması da çok etkili olmuş"
Selvi hemn Erdoğan'ın hem de Kılıçdaroğlu'nun İnce'yi aradığını dile getirdi ve "Cumhurbaşkanı Erdoğan, cumhurbaşkanı adaylığından çekilme kararı üzerine Muharrem İnce’yi aramıştı. İnce’yi Kılıçdaroğlu da aramıştı. Muharrem İnce’nin yakın çevresine, iki liderle görüşmesine ilişkin olarak şu değerlendirmeyi yaptığı söyleniyor. “Erdoğan aradı. Annemin hasta olduğunu öğrenmiş. Geçmiş olsun, dedi. Annen için ne yapabilirim, diye sordu. Senin için ne yapabilirim, diye sordu. Kemal Bey aradı beni bir gün sonra, Tandoğan mitingine davet etti. İşte iki lider, iki farklı yaklaşım. Her şey siyaset değil. İnsani çizgi başka bir şey" dedi.
Muharrem İnce - Sputnik Türkiye, 1920, 26.05.2023
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Muharrem İnce ikinci tur kararını verdi
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