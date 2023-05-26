https://sputniknews.com.tr/20230526/selvi-inceyi-erdogan-aramis-annen-icin-ne-yapabilirim-demis-kilicdaroglu-mitinge-cagirmis-1071598113.html
Selvi: İnce'yi Erdoğan aramış, 'annen için ne yapabilirim' demiş, Kılıçdaroğlu mitinge çağırmış
Selvi: İnce'yi Erdoğan aramış, 'annen için ne yapabilirim' demiş, Kılıçdaroğlu mitinge çağırmış
Abdulkadir Selvi, Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun İnce'yi aradıklarında takındıkları tutumu değerlendirdi ve "İnce'yi Erdoğan aramış, 'annen için ne yapabilirim'... 26.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-26T11:04+0300
2023-05-26T11:04+0300
2023-05-26T11:04+0300
2023 türkiye seçimleri
recep tayyip erdoğan
muharrem ince
kemal kılıçdaroğlu
ikinci tur
cumhurbaşkanlığı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/0b/1070954342_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3329b25708392653b5852f724ec4f264.jpg
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesinin ardından Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun İnce'yi aradığını belirtti.Selvi bugünkü yazısında Memleket Partisi liderinin yaşadığı süreci şu sözlerle anlattı:Selvi hemn Erdoğan'ın hem de Kılıçdaroğlu'nun İnce'yi aradığını dile getirdi ve "Cumhurbaşkanı Erdoğan, cumhurbaşkanı adaylığından çekilme kararı üzerine Muharrem İnce’yi aramıştı. İnce’yi Kılıçdaroğlu da aramıştı. Muharrem İnce’nin yakın çevresine, iki liderle görüşmesine ilişkin olarak şu değerlendirmeyi yaptığı söyleniyor. “Erdoğan aradı. Annemin hasta olduğunu öğrenmiş. Geçmiş olsun, dedi. Annen için ne yapabilirim, diye sordu. Senin için ne yapabilirim, diye sordu. Kemal Bey aradı beni bir gün sonra, Tandoğan mitingine davet etti. İşte iki lider, iki farklı yaklaşım. Her şey siyaset değil. İnsani çizgi başka bir şey" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230526/muharrem-ince-ikinci-tur-kararini-verdi-1071594742.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/0b/1070954342_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_76ef65905f427536531d596836586fa4.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
recep tayyip erdoğan, muharrem ince, kemal kılıçdaroğlu, ikinci tur, cumhurbaşkanlığı
recep tayyip erdoğan, muharrem ince, kemal kılıçdaroğlu, ikinci tur, cumhurbaşkanlığı
Selvi: İnce'yi Erdoğan aramış, 'annen için ne yapabilirim' demiş, Kılıçdaroğlu mitinge çağırmış
Abone ol
Abdulkadir Selvi, Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun İnce'yi aradıklarında takındıkları tutumu değerlendirdi ve "İnce'yi Erdoğan aramış, 'annen için ne yapabilirim' demiş, Kılıçdaroğlu mitinge çağırmış. Her şey siyaset değil. İnsani çizgi başka bir şey" dedi.
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesinin ardından Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun İnce'yi aradığını belirtti.
Selvi bugünkü yazısında
Memleket Partisi liderinin yaşadığı süreci şu sözlerle anlattı:
"Muharrem İnce’nin cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesi için üretilmiş kasetlerden sahte dekontlara kadar her türlü kirli operasyon karşısında seslerini çıkarmayanlar şimdi Muharrem İnce’nin Kılıçdaroğlu’na destek açıklaması yapması için seferler olmuş durumdalar. Muharrem İnce yalnız bırakılmasına rağmen linç kampanyasına karşı uzun süre direndi. Sağlık durumu bozulan İnce sonunda çekildi. Ama sağlığı bozulan sadece Muharrem İnce değilmiş. Annesi Zekiye Hanım linç kampanyasından çok etkilenmiş. Tabii ki o bir anne. Sonunda hasta olmuş. Muharrem İnce’nin çekilme kararı almasında annesinin hasta olması da çok etkili olmuş"
Selvi hemn Erdoğan'ın hem de Kılıçdaroğlu'nun İnce'yi aradığını dile getirdi ve "Cumhurbaşkanı Erdoğan, cumhurbaşkanı adaylığından çekilme kararı üzerine Muharrem İnce’yi aramıştı. İnce’yi Kılıçdaroğlu da aramıştı. Muharrem İnce’nin yakın çevresine, iki liderle görüşmesine ilişkin olarak şu değerlendirmeyi yaptığı söyleniyor. “Erdoğan aradı. Annemin hasta olduğunu öğrenmiş. Geçmiş olsun, dedi. Annen için ne yapabilirim, diye sordu. Senin için ne yapabilirim, diye sordu. Kemal Bey aradı beni bir gün sonra, Tandoğan mitingine davet etti. İşte iki lider, iki farklı yaklaşım. Her şey siyaset değil. İnsani çizgi başka bir şey" dedi.