https://sputniknews.com.tr/20230526/selvi-inceyi-erdogan-aramis-annen-icin-ne-yapabilirim-demis-kilicdaroglu-mitinge-cagirmis-1071598113.html

Selvi: İnce'yi Erdoğan aramış, 'annen için ne yapabilirim' demiş, Kılıçdaroğlu mitinge çağırmış

Selvi: İnce'yi Erdoğan aramış, 'annen için ne yapabilirim' demiş, Kılıçdaroğlu mitinge çağırmış

Abdulkadir Selvi, Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun İnce'yi aradıklarında takındıkları tutumu değerlendirdi ve "İnce'yi Erdoğan aramış, 'annen için ne yapabilirim'... 26.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-26T11:04+0300

2023-05-26T11:04+0300

2023-05-26T11:04+0300

2023 türkiye seçimleri

recep tayyip erdoğan

muharrem ince

kemal kılıçdaroğlu

ikinci tur

cumhurbaşkanlığı

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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesinin ardından Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun İnce'yi aradığını belirtti.Selvi bugünkü yazısında Memleket Partisi liderinin yaşadığı süreci şu sözlerle anlattı:Selvi hemn Erdoğan'ın hem de Kılıçdaroğlu'nun İnce'yi aradığını dile getirdi ve "Cumhurbaşkanı Erdoğan, cumhurbaşkanı adaylığından çekilme kararı üzerine Muharrem İnce’yi aramıştı. İnce’yi Kılıçdaroğlu da aramıştı. Muharrem İnce’nin yakın çevresine, iki liderle görüşmesine ilişkin olarak şu değerlendirmeyi yaptığı söyleniyor. “Erdoğan aradı. Annemin hasta olduğunu öğrenmiş. Geçmiş olsun, dedi. Annen için ne yapabilirim, diye sordu. Senin için ne yapabilirim, diye sordu. Kemal Bey aradı beni bir gün sonra, Tandoğan mitingine davet etti. İşte iki lider, iki farklı yaklaşım. Her şey siyaset değil. İnsani çizgi başka bir şey" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230526/muharrem-ince-ikinci-tur-kararini-verdi-1071594742.html

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recep tayyip erdoğan, muharrem ince, kemal kılıçdaroğlu, ikinci tur, cumhurbaşkanlığı