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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230526/muharrem-ince-ikinci-tur-kararini-verdi-1071594742.html
Muharrem İnce ikinci tur kararını verdi
Muharrem İnce ikinci tur kararını verdi
Memleket Partisi, dün ikinci tur seçimlerine yönelik alacağı kararı belirlemek adına bir toplantı gerçekleştirdi. Muharrem İnce başkanlığında yapılan Merkez... 26.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-26T07:38+0300
2023-05-26T07:38+0300
2023 türkiye seçimleri
memleket partisi
muharrem ince
seçim
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Memleket Partisi'nde MYK toplandı. Memleket Partisi'nin, 28 Mayıs'taki ikinci tur seçiminde herhangi bir adayı destekleyip desteklemeyeceğine ilişkin kararı belli oldu.Muharrem İnce'nin, "Çekildiğimizde hangi noktadaysak oradayız. Açık bir destek bildirmeyeceğiz" dediği öğrenildi.Öte yandan Memleket Partisi Kurucusu ve Parti Meclis Üyesi Ömer Özdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bunca hadiseden sonra kimse bize baskı yapmaya kalkmasın. Yeni bir açıklamaya lüzum yok. Sözümüzün arkasındayız. Ne Cumhur ne Millet Tek Yol Memleket diyor, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tarih bizi tartacaktır. Kimsenin haddine değildir yargılamak! Ülkemize hayırlı olsun" dedi.
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memleket partisi, muharrem ince, seçim
memleket partisi, muharrem ince, seçim

Muharrem İnce ikinci tur kararını verdi

07:38 26.05.2023
© AAMuharrem İnce
Muharrem İnce - Sputnik Türkiye, 1920, 26.05.2023
© AA
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Memleket Partisi, dün ikinci tur seçimlerine yönelik alacağı kararı belirlemek adına bir toplantı gerçekleştirdi. Muharrem İnce başkanlığında yapılan Merkez Yürütme Kurulu'ndan kararı çıktı.
Memleket Partisi'nde MYK toplandı. Memleket Partisi'nin, 28 Mayıs'taki ikinci tur seçiminde herhangi bir adayı destekleyip desteklemeyeceğine ilişkin kararı belli oldu.
Muharrem İnce'nin, "Çekildiğimizde hangi noktadaysak oradayız. Açık bir destek bildirmeyeceğiz" dediği öğrenildi.
Öte yandan Memleket Partisi Kurucusu ve Parti Meclis Üyesi Ömer Özdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bunca hadiseden sonra kimse bize baskı yapmaya kalkmasın. Yeni bir açıklamaya lüzum yok. Sözümüzün arkasındayız. Ne Cumhur ne Millet Tek Yol Memleket diyor, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tarih bizi tartacaktır. Kimsenin haddine değildir yargılamak! Ülkemize hayırlı olsun" dedi.
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