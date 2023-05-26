https://sputniknews.com.tr/20230526/muharrem-ince-ikinci-tur-kararini-verdi-1071594742.html
Muharrem İnce ikinci tur kararını verdi
Muharrem İnce ikinci tur kararını verdi
Memleket Partisi, dün ikinci tur seçimlerine yönelik alacağı kararı belirlemek adına bir toplantı gerçekleştirdi. Muharrem İnce başkanlığında yapılan Merkez... 26.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-26T07:38+0300
2023-05-26T07:38+0300
2023-05-26T07:38+0300
2023 türkiye seçimleri
memleket partisi
muharrem ince
seçim
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/0b/1070952669_0:0:2601:1464_1920x0_80_0_0_4332dc80bb9b4d85abf8b07bec2fa749.jpg
Memleket Partisi'nde MYK toplandı. Memleket Partisi'nin, 28 Mayıs'taki ikinci tur seçiminde herhangi bir adayı destekleyip desteklemeyeceğine ilişkin kararı belli oldu.Muharrem İnce'nin, "Çekildiğimizde hangi noktadaysak oradayız. Açık bir destek bildirmeyeceğiz" dediği öğrenildi.Öte yandan Memleket Partisi Kurucusu ve Parti Meclis Üyesi Ömer Özdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bunca hadiseden sonra kimse bize baskı yapmaya kalkmasın. Yeni bir açıklamaya lüzum yok. Sözümüzün arkasındayız. Ne Cumhur ne Millet Tek Yol Memleket diyor, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tarih bizi tartacaktır. Kimsenin haddine değildir yargılamak! Ülkemize hayırlı olsun" dedi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/0b/1070952669_0:0:2601:1952_1920x0_80_0_0_4161ec0c715e25e41d5241c4d7b40070.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
memleket partisi, muharrem ince, seçim
memleket partisi, muharrem ince, seçim
Muharrem İnce ikinci tur kararını verdi
Abone ol
Memleket Partisi, dün ikinci tur seçimlerine yönelik alacağı kararı belirlemek adına bir toplantı gerçekleştirdi. Muharrem İnce başkanlığında yapılan Merkez Yürütme Kurulu'ndan kararı çıktı.
Memleket Partisi'nde MYK toplandı. Memleket Partisi'nin, 28 Mayıs'taki ikinci tur seçiminde herhangi bir adayı destekleyip desteklemeyeceğine ilişkin kararı belli oldu.
Muharrem İnce'nin, "Çekildiğimizde hangi noktadaysak oradayız. Açık bir destek bildirmeyeceğiz" dediği öğrenildi.
Öte yandan Memleket Partisi Kurucusu ve Parti Meclis Üyesi Ömer Özdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bunca hadiseden sonra kimse bize baskı yapmaya kalkmasın. Yeni bir açıklamaya lüzum yok. Sözümüzün arkasındayız. Ne Cumhur ne Millet Tek Yol Memleket diyor, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tarih bizi tartacaktır. Kimsenin haddine değildir yargılamak! Ülkemize hayırlı olsun" dedi.