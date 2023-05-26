https://sputniknews.com.tr/20230526/muharrem-ince-ikinci-tur-kararini-verdi-1071594742.html

Muharrem İnce ikinci tur kararını verdi

Muharrem İnce ikinci tur kararını verdi

Memleket Partisi, dün ikinci tur seçimlerine yönelik alacağı kararı belirlemek adına bir toplantı gerçekleştirdi. Muharrem İnce başkanlığında yapılan Merkez... 26.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-26T07:38+0300

2023-05-26T07:38+0300

2023-05-26T07:38+0300

2023 türkiye seçimleri

memleket partisi

muharrem ince

seçim

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Memleket Partisi'nde MYK toplandı. Memleket Partisi'nin, 28 Mayıs'taki ikinci tur seçiminde herhangi bir adayı destekleyip desteklemeyeceğine ilişkin kararı belli oldu.Muharrem İnce'nin, "Çekildiğimizde hangi noktadaysak oradayız. Açık bir destek bildirmeyeceğiz" dediği öğrenildi.Öte yandan Memleket Partisi Kurucusu ve Parti Meclis Üyesi Ömer Özdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bunca hadiseden sonra kimse bize baskı yapmaya kalkmasın. Yeni bir açıklamaya lüzum yok. Sözümüzün arkasındayız. Ne Cumhur ne Millet Tek Yol Memleket diyor, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tarih bizi tartacaktır. Kimsenin haddine değildir yargılamak! Ülkemize hayırlı olsun" dedi.

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memleket partisi, muharrem ince, seçim