https://sputniknews.com.tr/20230526/scholz-almanya-ukraynayi-gerektigi-kadar-desteklemeye-devam-edecek-1071633181.html
Scholz: Almanya, Ukrayna’yı gerektiği kadar desteklemeye devam edecek
Scholz: Almanya, Ukrayna’yı gerektiği kadar desteklemeye devam edecek
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ülkesinin 'gerektiği kadar' Ukrayna’ya desteklemeye devam edeceğini söyledi. 26.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-26T22:43+0300
2023-05-26T22:43+0300
2023-05-26T22:53+0300
ukrayna krizi
olaf scholz
almanya
ukrayna
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Estonya’nın başkenti Tallin’de bulunan Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Estonyalı mevkidaşı Kaja Kallas ile ortak basın toplantısında “Bu karar sarsılmaz. Baltık ülkeleri, Avrupa Birliği ve uluslararası ortaklarla birlikte Almanya, Ukrayna'nın yanında kararlı bir şekilde durmaya ve ihtiyaç duyulduğu sürece ona yardım sağlamaya devam edecek” ifadelerini kullandı.Estonya Başbakanı Kaja Kallas da Ukrayna’ya silah, mühimmat ve askeri eğitim desteğini sürdüreceklerini söyledi. Kallas, Almanya’ya, Ukrayna’ya yaptığı son 2.7 milyar euro’luk yardımdan dolayı teşekkür etti.‘Baltık ülkelerini savunacağız’Scholz, Baltık ülkelerine, saldırıya maruz kalmaları durumunda, Almanya’nın onları savunacağı sözünü verdi.Alman lider, “Askeri saldırı olursa müttefiklerimizi savunmamız gerekiyor. Gereken adımları attık. Alman ordusu, Doğu Avrupa’yı koruyabilecek şekilde biçimlendirildi. Çünkü her bir müttefikin savunması, tüm ittifakın ve tüm Avrupa Birliği’nin güvenliği için gerekli” dedi.“Estonya hava sahasını savunmaya Eurofighter savaş uçaklarımız katılıyor, 700 askerimiz de Litvanya’da yardım ediyor” diyen Scholz, “Donanmamız Baltık Denizi'ndeki varlığını artırdı” diye ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20230526/lavrov-abd-atlantikin-guvenligini-sagladigini-dusunerek-yaniliyor-1071632051.html
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olaf scholz, almanya, ukrayna
olaf scholz, almanya, ukrayna
Scholz: Almanya, Ukrayna’yı gerektiği kadar desteklemeye devam edecek
22:43 26.05.2023 (güncellendi: 22:53 26.05.2023) Abone ol
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ülkesinin 'gerektiği kadar' Ukrayna’ya desteklemeye devam edeceğini söyledi.
Estonya’nın başkenti Tallin’de bulunan Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Estonyalı mevkidaşı Kaja Kallas ile ortak basın toplantısında “Bu karar sarsılmaz. Baltık ülkeleri, Avrupa Birliği ve uluslararası ortaklarla birlikte Almanya, Ukrayna'nın yanında kararlı bir şekilde durmaya ve ihtiyaç duyulduğu sürece ona yardım sağlamaya devam edecek” ifadelerini kullandı.
Estonya Başbakanı Kaja Kallas da Ukrayna’ya silah, mühimmat ve askeri eğitim desteğini sürdüreceklerini söyledi. Kallas, Almanya’ya, Ukrayna’ya yaptığı son 2.7 milyar euro’luk yardımdan dolayı teşekkür etti.
‘Baltık ülkelerini savunacağız’
Scholz, Baltık ülkelerine, saldırıya maruz kalmaları durumunda, Almanya’nın onları savunacağı sözünü verdi.
Alman lider, “Askeri saldırı olursa müttefiklerimizi savunmamız gerekiyor. Gereken adımları attık. Alman ordusu, Doğu Avrupa’yı koruyabilecek şekilde biçimlendirildi. Çünkü her bir müttefikin savunması, tüm ittifakın ve tüm Avrupa Birliği’nin güvenliği için gerekli” dedi.
“Estonya hava sahasını savunmaya Eurofighter savaş uçaklarımız katılıyor, 700 askerimiz de Litvanya’da yardım ediyor” diyen Scholz, “Donanmamız Baltık Denizi'ndeki varlığını artırdı” diye ekledi.