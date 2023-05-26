https://sputniknews.com.tr/20230526/lavrov-abd-atlantikin-guvenligini-sagladigini-dusunerek-yaniliyor-1071632051.html

Lavrov: ABD, Atlantik’in güvenliğini sağladığını düşünerek yanılıyor

Lavrov: ABD, Atlantik’in güvenliğini sağladığını düşünerek yanılıyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD’nin üçüncü dünya savaşı çıkması durumunda Atlas Okyanusu’nun güvenliğini sağlayacağı yanılgısında olduğunu ifade... 26.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-26T21:56+0300

2023-05-26T21:56+0300

2023-05-26T21:56+0300

ukrayna krizi

ukrayna

rusya

sergey lavrov

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus medyasına yaptığı açıklamada ABD’nin Ukrayna’ya savaş uçakları tedarikine ilişkin açıklamalarının 'kendini koruma içgüdüsünü' kaybettiğinin delili olup olmadığı sorusuna, “Washington, Atlas Okyanusu sayesinde kendini koruyabileceğini düşünüyor. ABD, dünyayı üçüncü dünya savaşı eşiğine getirmek istiyorsa bu büyük bir yanılgı” yanıtını verdi.Lavrov, ABD’nin Avrupalı partnerlerini Rusya’ya saldırttığını belirterek, “Yaptıklarının cezasız kalacağına inanıyorlar” ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230526/medvedev-batidan-nukleer-silah-alirsa-ukraynaya-onleyici-nukleer-saldiri-duzenleriz-1071609462.html

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