https://sputniknews.com.tr/20230526/lavrov-abd-atlantikin-guvenligini-sagladigini-dusunerek-yaniliyor-1071632051.html
Lavrov: ABD, Atlantik’in güvenliğini sağladığını düşünerek yanılıyor
Lavrov: ABD, Atlantik’in güvenliğini sağladığını düşünerek yanılıyor
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD’nin üçüncü dünya savaşı çıkması durumunda Atlas Okyanusu’nun güvenliğini sağlayacağı yanılgısında olduğunu ifade... 26.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-26T21:56+0300
2023-05-26T21:56+0300
2023-05-26T21:56+0300
ukrayna krizi
ukrayna
rusya
sergey lavrov
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus medyasına yaptığı açıklamada ABD’nin Ukrayna’ya savaş uçakları tedarikine ilişkin açıklamalarının 'kendini koruma içgüdüsünü' kaybettiğinin delili olup olmadığı sorusuna, “Washington, Atlas Okyanusu sayesinde kendini koruyabileceğini düşünüyor. ABD, dünyayı üçüncü dünya savaşı eşiğine getirmek istiyorsa bu büyük bir yanılgı” yanıtını verdi.Lavrov, ABD’nin Avrupalı partnerlerini Rusya’ya saldırttığını belirterek, “Yaptıklarının cezasız kalacağına inanıyorlar” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230526/medvedev-batidan-nukleer-silah-alirsa-ukraynaya-onleyici-nukleer-saldiri-duzenleriz-1071609462.html
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ukrayna, rusya, sergey lavrov
ukrayna, rusya, sergey lavrov
Lavrov: ABD, Atlantik’in güvenliğini sağladığını düşünerek yanılıyor
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD’nin üçüncü dünya savaşı çıkması durumunda Atlas Okyanusu’nun güvenliğini sağlayacağı yanılgısında olduğunu ifade etti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus medyasına yaptığı açıklamada ABD’nin Ukrayna’ya savaş uçakları tedarikine ilişkin açıklamalarının 'kendini koruma içgüdüsünü' kaybettiğinin delili olup olmadığı sorusuna, “Washington, Atlas Okyanusu sayesinde kendini koruyabileceğini düşünüyor. ABD, dünyayı üçüncü dünya savaşı eşiğine getirmek istiyorsa bu büyük bir yanılgı” yanıtını verdi.
Lavrov, ABD’nin Avrupalı partnerlerini Rusya’ya saldırttığını belirterek, “Yaptıklarının cezasız kalacağına inanıyorlar” ifadelerini kullandı.