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- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230526/medvedev-batidan-nukleer-silah-alirsa-ukraynaya-onleyici-nukleer-saldiri-duzenleriz-1071609462.html
Medvedev: Batı’dan nükleer silah alırsa Ukrayna’ya önleyici nükleer saldırı düzenleriz
Medvedev: Batı’dan nükleer silah alırsa Ukrayna’ya önleyici nükleer saldırı düzenleriz
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Ukrayna’nın Batı’dan nükleer silah alması halinde bu ülkeye önleyici nükleer saldırı... 26.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-26T12:55+0300
2023-05-26T12:56+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
dmitriy medvedev
nükleer silah
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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı ve eski devlet başkanı Medvedev, Vietnam ziyareti sırasındaki açıklamalarında, Batı’nın Ukrayna’ya nükleer silah göndermesi halinde Ukrayna’ya önleyici nükleer saldırı düzenlemek zorunda kalacaklarını belirtti.Medvedev, “Savaşın değiştirilemez kuralları vardır: işler Ukrayna’ya nükleer silah gönderilmesi raddesine gelirse, önleyici saldırı düzenlememiz gerekecek” dedi.‘Batı’nın, olayların bu yönde gelişebileceğinin ayrımında olup olmadığına ilişkin şüpheleri olduğunu’ da ekleyen Medvedev, “Ukrayna Batı’dan nükleer silah alırsa, bu, nükleer başlıklı bir füzenin de onlara gideceği anlamına gelecek” diye yineledi. Ancak söz konusu önleyici saldırının tam olarak nereye düzenlenebileceğini belirtmedi.Bunun yanında, ‘Avrupa’nın Ukrayna ile ilgili aldığı kararlar ile durumu alevlendirdiği için aklını yitirmiş olması gerektiğini’ ifade eden Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı, “ABD ise Ukrayna konusunda pragmatik çıkarları doğrultusunda hareket ediyor, yani durumdan para kazanmaya ve yüzyıllık düşmanını (Rusya) yok etmeye çalışıyor” değerlendirmesini yaptı.
https://sputniknews.com.tr/20230523/medvedev-nato-nukleer-bir-catismanin-imkansiz-olduguna-inanmakta-yaniliyor-1071461330.html
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rusya, ukrayna, dmitriy medvedev, nükleer silah
rusya, ukrayna, dmitriy medvedev, nükleer silah

Medvedev: Batı’dan nükleer silah alırsa Ukrayna’ya önleyici nükleer saldırı düzenleriz

12:55 26.05.2023 (güncellendi: 12:56 26.05.2023)
© Sputnik / Екатерина Штукина / Multimedya arşivine gidinDmitriy Medvedev
Dmitriy Medvedev - Sputnik Türkiye, 1920, 26.05.2023
© Sputnik / Екатерина Штукина
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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Ukrayna’nın Batı’dan nükleer silah alması halinde bu ülkeye önleyici nükleer saldırı düzenleyecekleri uyarısında bulundu.
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı ve eski devlet başkanı Medvedev, Vietnam ziyareti sırasındaki açıklamalarında, Batı’nın Ukrayna’ya nükleer silah göndermesi halinde Ukrayna’ya önleyici nükleer saldırı düzenlemek zorunda kalacaklarını belirtti.
Medvedev, “Savaşın değiştirilemez kuralları vardır: işler Ukrayna’ya nükleer silah gönderilmesi raddesine gelirse, önleyici saldırı düzenlememiz gerekecek” dedi.
Dmitriy Medvedev - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2023
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‘Batı’nın, olayların bu yönde gelişebileceğinin ayrımında olup olmadığına ilişkin şüpheleri olduğunu’ da ekleyen Medvedev, “Ukrayna Batı’dan nükleer silah alırsa, bu, nükleer başlıklı bir füzenin de onlara gideceği anlamına gelecek” diye yineledi. Ancak söz konusu önleyici saldırının tam olarak nereye düzenlenebileceğini belirtmedi.
Bunun yanında, ‘Avrupa’nın Ukrayna ile ilgili aldığı kararlar ile durumu alevlendirdiği için aklını yitirmiş olması gerektiğini’ ifade eden Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı, “ABD ise Ukrayna konusunda pragmatik çıkarları doğrultusunda hareket ediyor, yani durumdan para kazanmaya ve yüzyıllık düşmanını (Rusya) yok etmeye çalışıyor” değerlendirmesini yaptı.
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