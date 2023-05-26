https://sputniknews.com.tr/20230526/medvedev-batidan-nukleer-silah-alirsa-ukraynaya-onleyici-nukleer-saldiri-duzenleriz-1071609462.html
Medvedev: Batı’dan nükleer silah alırsa Ukrayna’ya önleyici nükleer saldırı düzenleriz
Medvedev: Batı’dan nükleer silah alırsa Ukrayna’ya önleyici nükleer saldırı düzenleriz
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Ukrayna’nın Batı’dan nükleer silah alması halinde bu ülkeye önleyici nükleer saldırı... 26.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-26T12:55+0300
2023-05-26T12:55+0300
2023-05-26T12:56+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
dmitriy medvedev
nükleer silah
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/1a/1071609544_0:0:2876:1619_1920x0_80_0_0_4d65bd5a542ae511dc66fc2aa05a1674.jpg
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı ve eski devlet başkanı Medvedev, Vietnam ziyareti sırasındaki açıklamalarında, Batı’nın Ukrayna’ya nükleer silah göndermesi halinde Ukrayna’ya önleyici nükleer saldırı düzenlemek zorunda kalacaklarını belirtti.Medvedev, “Savaşın değiştirilemez kuralları vardır: işler Ukrayna’ya nükleer silah gönderilmesi raddesine gelirse, önleyici saldırı düzenlememiz gerekecek” dedi.‘Batı’nın, olayların bu yönde gelişebileceğinin ayrımında olup olmadığına ilişkin şüpheleri olduğunu’ da ekleyen Medvedev, “Ukrayna Batı’dan nükleer silah alırsa, bu, nükleer başlıklı bir füzenin de onlara gideceği anlamına gelecek” diye yineledi. Ancak söz konusu önleyici saldırının tam olarak nereye düzenlenebileceğini belirtmedi.Bunun yanında, ‘Avrupa’nın Ukrayna ile ilgili aldığı kararlar ile durumu alevlendirdiği için aklını yitirmiş olması gerektiğini’ ifade eden Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı, “ABD ise Ukrayna konusunda pragmatik çıkarları doğrultusunda hareket ediyor, yani durumdan para kazanmaya ve yüzyıllık düşmanını (Rusya) yok etmeye çalışıyor” değerlendirmesini yaptı.
https://sputniknews.com.tr/20230523/medvedev-nato-nukleer-bir-catismanin-imkansiz-olduguna-inanmakta-yaniliyor-1071461330.html
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/1a/1071609544_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_072b15d5d7a8a3f891d9f279f80167b9.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, ukrayna, dmitriy medvedev, nükleer silah
rusya, ukrayna, dmitriy medvedev, nükleer silah
Medvedev: Batı’dan nükleer silah alırsa Ukrayna’ya önleyici nükleer saldırı düzenleriz
12:55 26.05.2023 (güncellendi: 12:56 26.05.2023) Abone ol
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Ukrayna’nın Batı’dan nükleer silah alması halinde bu ülkeye önleyici nükleer saldırı düzenleyecekleri uyarısında bulundu.
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı ve eski devlet başkanı Medvedev, Vietnam ziyareti sırasındaki açıklamalarında, Batı’nın Ukrayna’ya nükleer silah göndermesi halinde Ukrayna’ya önleyici nükleer saldırı düzenlemek zorunda kalacaklarını belirtti.
Medvedev, “Savaşın değiştirilemez kuralları vardır: işler Ukrayna’ya nükleer silah gönderilmesi raddesine gelirse, önleyici saldırı düzenlememiz gerekecek” dedi.
‘Batı’nın, olayların bu yönde gelişebileceğinin ayrımında olup olmadığına ilişkin şüpheleri olduğunu’ da ekleyen Medvedev, “Ukrayna Batı’dan nükleer silah alırsa, bu, nükleer başlıklı bir füzenin de onlara gideceği anlamına gelecek” diye yineledi. Ancak söz konusu önleyici saldırının tam olarak nereye düzenlenebileceğini belirtmedi.
Bunun yanında, ‘Avrupa’nın Ukrayna ile ilgili aldığı kararlar ile durumu alevlendirdiği için aklını yitirmiş olması gerektiğini’ ifade eden Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı, “ABD ise Ukrayna konusunda pragmatik çıkarları doğrultusunda hareket ediyor, yani durumdan para kazanmaya ve yüzyıllık düşmanını (Rusya) yok etmeye çalışıyor” değerlendirmesini yaptı.