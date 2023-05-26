https://sputniknews.com.tr/20230526/rusyadan-abdye-protesto-notasi-1071624121.html

Rusya'dan ABD'ye protesto notası

Rusya'dan ABD'ye protesto notası

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin Moskova Büyükelçiliği'nden üst düzey diplomatları çağırarak, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan'ın açıklamaları... 26.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-26T17:04+0300

2023-05-26T17:04+0300

2023-05-26T17:05+0300

ukrayna krizi

ukrayna

rusya

belgorod

protesto notası

jake sullivan

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Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ABD’nin Moskova Büyükelçiliği'nden birkaç üst düzey diplomatın çağrılarak, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın ‘Beyaz Saray'ın Ukrayna'nın Kırım'a yönelik saldırılarına karşı çıkmadığı’ yönündeki açıklamalarının sert bir şekilde protesto edildiği belirtildi. Açıklamada, Jake Sullivan'ın başta Kırım ve Belgorod bölgesi olmak üzere Rus topraklarına Amerikan silahlarıyla ‘saldırıları fiilen onayladığına’ vurgu yapılarak şu ifadeler kullanıldı: “Pentagon tarafından Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçları için sağlanan silah ve teçhizatın Ukraynalı militanlar tarafından terör eylemlerinin hazırlanması ve uygulanması için kullanıldığına dair doğrudan somut kanıtlar göz önüne alındığında, Amerikalı yetkililerin ABD'nin Rusya'ya yönelik bu tür saldırıları teşvik etmediği yönündeki güvenceleri ikiyüzlü ve aldatıcı."Ayrıca Rus tarafının, uzun süre önce çatışmanın tarafı haline gelen ABD'nin düşmanca eylemlerinin, Rus-Amerikan ilişkilerini öngörülemeyen sonuçlarla dolu derin ve tehlikeli bir krize sürüklediği gerçeğine dikkat çektiği kaydedildi. 21 Mayıs'ta Jake Sullivan, Beyaz Saray'ın Kırım'ı Ukrayna toprağı olarak gördüğünü ve bu nedenle Kiev'in Amerikan silahlarıyla bölgeye yönelik saldırılarına karşı çıkmayacağını ifade etmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230524/belgorod-bolgesindeki-grayvoron-gecis-kontrol-noktasinda-patlama-meydana-geldi-1071533077.html

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