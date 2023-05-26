https://sputniknews.com.tr/20230526/rusya-savunma-bakanligi-rus-ordusu-gece-ukraynanin-muhimmat-depolarini-vurdu-1071631933.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Rus ordusu gece Ukrayna’nın mühimmat depolarını vurdu
Rusya Savunma Bakanlığı: Rus ordusu gece Ukrayna’nın mühimmat depolarını vurdu
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun geçen gece Ukrayna ordusuna ait mühimmat depolarına füze saldırısı düzenlediğini söyledi. 26.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-26T21:53+0300
2023-05-26T21:53+0300
2023-05-26T21:53+0300
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Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada “Saldırı hedefine ulaşıldı. Belirlenen tüm hedefler vuruldu” ifadelerine yer verildi.Saldırıda uzun menzilli hassas füzelerin kullanıldığını kaydedilen açıklamada, Ukrayna ordusunun Donetsk Halk Cumhuriyeti’ndeki 54. Mekanize Taburu’na ait mühimmat deposunun imha edildiği kaydedildi.Ukrayna ordusunun son 24 saatte en büyük kayıplarını Donetsk cephesinde verdiği aktarılırken, yaklaşık 190 Ukraynalı askerin yanı sıra iki zırhlı savaş aracı, üç kamyonet ve bir D-30 obüsünün etkisiz hale getirildiğini belirtildi.Krasnıy Liman cephesinde Ukrayna ordusunun yaklaşık 90 asker, Güney Donetsk ve Zaporojye cephelerinde yaklaşık 120 asker, Herson cephesinde yaklaşık 30 asker, Kupyansk cephesinde de yaklaşık 35 asker kaybettiği bildirildi.Rus hava savunmasının son 24 saatte 10 adet HIMARS roketini ve 20 insansız hava aracını vurduğu ifade edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230526/medvedev-batidan-nukleer-silah-alirsa-ukraynaya-onleyici-nukleer-saldiri-duzenleriz-1071609462.html
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ukrayna, rusya, donetsk, ukrayna ordusu
ukrayna, rusya, donetsk, ukrayna ordusu
Rusya Savunma Bakanlığı: Rus ordusu gece Ukrayna’nın mühimmat depolarını vurdu
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun geçen gece Ukrayna ordusuna ait mühimmat depolarına füze saldırısı düzenlediğini söyledi.
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada “Saldırı hedefine ulaşıldı. Belirlenen tüm hedefler vuruldu” ifadelerine yer verildi.
Saldırıda uzun menzilli hassas füzelerin kullanıldığını kaydedilen açıklamada, Ukrayna ordusunun Donetsk Halk Cumhuriyeti’ndeki 54. Mekanize Taburu’na ait mühimmat deposunun imha edildiği kaydedildi.
Ukrayna ordusunun son 24 saatte en büyük kayıplarını Donetsk cephesinde verdiği aktarılırken, yaklaşık 190 Ukraynalı askerin yanı sıra iki zırhlı savaş aracı, üç kamyonet ve bir D-30 obüsünün etkisiz hale getirildiğini belirtildi.
Krasnıy Liman cephesinde Ukrayna ordusunun yaklaşık 90 asker, Güney Donetsk ve Zaporojye cephelerinde yaklaşık 120 asker, Herson cephesinde yaklaşık 30 asker, Kupyansk cephesinde de yaklaşık 35 asker kaybettiği bildirildi.
Rus hava savunmasının son 24 saatte 10 adet HIMARS roketini ve 20 insansız hava aracını vurduğu ifade edildi.