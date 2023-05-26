https://sputniknews.com.tr/20230526/putin-gurculerin-vizeleri-kaldirma-kararima-verdigi-tepki-beni-sasirtti-1071632385.html

Putin: Gürcülerin vizeleri kaldırma kararıma verdiği tepki beni şaşırttı

Putin: Gürcülerin vizeleri kaldırma kararıma verdiği tepki beni şaşırttı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Gürcistan vatandaşları için vizeleri kaldırma kararının kendi fikri olduğunu, fakat Gürcistan’da çıkan çıngarın anlaşılmaz... 26.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-26T22:08+0300

2023-05-26T22:08+0300

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İş Rusya’sı sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle görüşen Devlet Başkanı Putin, “Bu benim kararımdı ve benim teklifimdi ve tatil sezonu dahil bir dizi hususla ilgiliydi” ifadelerini kullandı.Gürcistan içinde Rusya’yla normal ilişkiler kurmaya çalışan insanlara ve Gürcistan’ı seven Rus iş insanları ile vatandaşlarına destek vermek istediğini kaydeden Putin, “Açıkçası, ardından gelen tepki beni çok şaşırttı. Herkesin 'Teşekkür ederiz, güzel' diyeceğini beklerken tamamen anlaşılmaz bir çıngar çıktı. Çok garip ve açıkçası beklenmedikti” dedi.Putin, 10 Mayıs’ta Gürcistan vatandaşlarına yönelik vize uygulamasını ve bu ülkeye doğrudan uçuşlara uygulanan yasağı kaldırmıştı.

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