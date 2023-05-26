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https://sputniknews.com.tr/20230526/putin-gurculerin-vizeleri-kaldirma-kararima-verdigi-tepki-beni-sasirtti-1071632385.html
Putin: Gürcülerin vizeleri kaldırma kararıma verdiği tepki beni şaşırttı
Putin: Gürcülerin vizeleri kaldırma kararıma verdiği tepki beni şaşırttı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Gürcistan vatandaşları için vizeleri kaldırma kararının kendi fikri olduğunu, fakat Gürcistan’da çıkan çıngarın anlaşılmaz... 26.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-26T22:08+0300
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dünya
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rusya
vladimir putin
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İş Rusya’sı sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle görüşen Devlet Başkanı Putin, “Bu benim kararımdı ve benim teklifimdi ve tatil sezonu dahil bir dizi hususla ilgiliydi” ifadelerini kullandı.Gürcistan içinde Rusya’yla normal ilişkiler kurmaya çalışan insanlara ve Gürcistan’ı seven Rus iş insanları ile vatandaşlarına destek vermek istediğini kaydeden Putin, “Açıkçası, ardından gelen tepki beni çok şaşırttı. Herkesin 'Teşekkür ederiz, güzel' diyeceğini beklerken tamamen anlaşılmaz bir çıngar çıktı. Çok garip ve açıkçası beklenmedikti” dedi.Putin, 10 Mayıs’ta Gürcistan vatandaşlarına yönelik vize uygulamasını ve bu ülkeye doğrudan uçuşlara uygulanan yasağı kaldırmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230521/georgian-airways-gurcistan-devlet-baskaninin-sirketin-ucaklariyla-ucmasini-yasakladi-1071367172.html
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gürcistan, rusya, vladimir putin
gürcistan, rusya, vladimir putin

Putin: Gürcülerin vizeleri kaldırma kararıma verdiği tepki beni şaşırttı

22:08 26.05.2023
© Sputnik / Григорий Сысоев / Multimedya arşivine gidin Vladimir Putin
 Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 26.05.2023
© Sputnik / Григорий Сысоев
/
Multimedya arşivine gidin
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Gürcistan vatandaşları için vizeleri kaldırma kararının kendi fikri olduğunu, fakat Gürcistan’da çıkan çıngarın anlaşılmaz olduğunu dile getirdi.
İş Rusya’sı sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle görüşen Devlet Başkanı Putin, “Bu benim kararımdı ve benim teklifimdi ve tatil sezonu dahil bir dizi hususla ilgiliydi” ifadelerini kullandı.
Gürcistan içinde Rusya’yla normal ilişkiler kurmaya çalışan insanlara ve Gürcistan’ı seven Rus iş insanları ile vatandaşlarına destek vermek istediğini kaydeden Putin, “Açıkçası, ardından gelen tepki beni çok şaşırttı. Herkesin 'Teşekkür ederiz, güzel' diyeceğini beklerken tamamen anlaşılmaz bir çıngar çıktı. Çok garip ve açıkçası beklenmedikti” dedi.
Putin, 10 Mayıs’ta Gürcistan vatandaşlarına yönelik vize uygulamasını ve bu ülkeye doğrudan uçuşlara uygulanan yasağı kaldırmıştı.
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