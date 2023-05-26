https://sputniknews.com.tr/20230526/pfdkden-besiktas-teknik-direktoru-senol-gunese-para-cezasi-1071589138.html
PFDK'den Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'e para cezası
PFDK'den Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'e para cezası
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'e 104 bin lira para cezası verdi. 26.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-26T00:55+0300
2023-05-26T00:55+0300
2023-05-26T00:55+0300
spor
profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)
para cezası
beşiktaş
şenol güneş
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TFF'den yapılan açıklamaya göre, Adana Demirspor maçı sonrası basın toplantısındaki beyanlarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Güneş'e 104 bin lira para cezası uygulandı.Aynı karşılaşmada siyah-beyazlılara saha olayları nedeniyle 56 bin, çirkin ve kötü tezahürat sebebiyle ise 280 bin olmak üzere toplamda 336 bin lira para cezası kesildi.Yukatel Kayserispor ve Adana Demirspor'a saha olayları gerekçesiyle 56 bin lira para cezası uygulanırken, Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella'ya müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi sebebiyle 1 maç men ve 26 bin lira para cezası verildi.MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'ya hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamaları sebebiyle 100 bin lira, sarı-lacivertli kulübe de aynı nedenle 100 bin lira para cezası kesildi.Ayrıca basın sözcüsü Hüseyin Aytekin'e 21 gün hak mahrumiyeti ve 50 bin lira para cezası verildi.
https://sputniknews.com.tr/20230523/besiktas-teknik-direktoru-senol-gunes-pfdkye-sevk-edildi-1071476648.html
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profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk), para cezası, beşiktaş, şenol güneş
profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk), para cezası, beşiktaş, şenol güneş
PFDK'den Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'e para cezası
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'e 104 bin lira para cezası verdi.
TFF'den yapılan açıklamaya göre, Adana Demirspor maçı sonrası basın toplantısındaki beyanlarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Güneş'e 104 bin lira para cezası uygulandı.
Aynı karşılaşmada siyah-beyazlılara saha olayları nedeniyle 56 bin, çirkin ve kötü tezahürat sebebiyle ise 280 bin olmak üzere toplamda 336 bin lira para cezası kesildi.
Yukatel Kayserispor ve Adana Demirspor'a saha olayları gerekçesiyle 56 bin lira para cezası uygulanırken, Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella'ya müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi sebebiyle 1 maç men ve 26 bin lira para cezası verildi.
MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'ya hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamaları sebebiyle 100 bin lira, sarı-lacivertli kulübe de aynı nedenle 100 bin lira para cezası kesildi.
Ayrıca basın sözcüsü Hüseyin Aytekin'e 21 gün hak mahrumiyeti ve 50 bin lira para cezası verildi.