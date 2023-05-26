https://sputniknews.com.tr/20230526/peskov-rusya-ve-belarus-askeri-alan-da-dahil-olmak-uzere-iliskilerini-daha-da-guclendirmeli-1071632246.html
Peskov: Rusya ve Belarus, askeri alan da dahil olmak üzere ilişkilerini daha da güçlendirmeli
Peskov: Rusya ve Belarus, askeri alan da dahil olmak üzere ilişkilerini daha da güçlendirmeli
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya ve Belarus’un askeri alan da dahil olmak üzere ilişkilerini daha da güçlendirmesi gerektiğini belirtti. 26.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-26T22:04+0300
2023-05-26T22:04+0300
2023-05-26T22:04+0300
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rusya
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov yaptığı açıklamada, Rusya ve Belarus’un düşman kuşatması altında olduğunu, bunun da müttefiklik ilişkilerinin daha da geliştirilmesini zorunlu hale getirdiğini söyledi.Peskov, “Bütün bunlar askeri alandaki ilişkilerimiz de dahil olmak üzere çeşitli alanları ifade eden müttefiklik ilişkilerimizi daha da geliştirmemizi, bu ilişkileri güçlendirmemizi gerektiriyor” dedi.Bununla birlikte Peskov, stratejik olmayan nükleer silahların Rusya'dan Belarus topraklarına gönderilip gönderilmediği konusuna açıklık getirmedi.Önceki gün, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, nükleer silahların ülkeye naklinin başladığını söylemişti.Lukaşenko, "Belarus’ta depolama alanlarını ve benzeri şeyleri hazırlamamız gerekiyordu. Bunu yaptık, bu nedenle nükleer mühimmatın nakli başladı” ifadelerini kullanmıştı.Aynı gün Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Belarus mevkidaşı Viktor Hrenin, Rusya'nın stratejik olmayan nükleer silahlarının Belarus topraklarındaki özel bir depolama tesisinde tutulması prosedürünü belirleyen belgeleri imzalamıştı.Daha önce, bir grup Belarus askeri pilotu, taktik nükleer silahların kullanımına ilişkin eğitimlerini tamamlamıştı.Ayrıca, Belarus askerlerinin nükleer silah taşıyabilen Rus İskender füze sisteminin kullanımına ilişkin eğitimlerini tamamlandıkları duyurulmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230525/lukasenko-putine-belarusta-nukleer-silah-konuslandirma-karari-icin-tesekkur-etti-1071575801.html
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belarus, rusya, kremlin, dmitriy peskov
belarus, rusya, kremlin, dmitriy peskov
Peskov: Rusya ve Belarus, askeri alan da dahil olmak üzere ilişkilerini daha da güçlendirmeli
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Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya ve Belarus’un askeri alan da dahil olmak üzere ilişkilerini daha da güçlendirmesi gerektiğini belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov yaptığı açıklamada, Rusya ve Belarus’un düşman kuşatması altında olduğunu, bunun da müttefiklik ilişkilerinin daha da geliştirilmesini zorunlu hale getirdiğini söyledi.
Peskov, “Bütün bunlar askeri alandaki ilişkilerimiz de dahil olmak üzere çeşitli alanları ifade eden müttefiklik ilişkilerimizi daha da geliştirmemizi, bu ilişkileri güçlendirmemizi gerektiriyor” dedi.
Bununla birlikte Peskov, stratejik olmayan nükleer silahların Rusya'dan Belarus topraklarına gönderilip gönderilmediği konusuna açıklık getirmedi.
Önceki gün, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, nükleer silahların ülkeye naklinin başladığını söylemişti.
Lukaşenko, "Belarus’ta depolama alanlarını ve benzeri şeyleri hazırlamamız gerekiyordu. Bunu yaptık, bu nedenle nükleer mühimmatın nakli başladı” ifadelerini kullanmıştı.
Aynı gün Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Belarus mevkidaşı Viktor Hrenin, Rusya'nın stratejik olmayan nükleer silahlarının Belarus topraklarındaki özel bir depolama tesisinde tutulması prosedürünü belirleyen belgeleri imzalamıştı.
Daha önce, bir grup Belarus askeri pilotu, taktik nükleer silahların kullanımına ilişkin eğitimlerini tamamlamıştı.
Ayrıca, Belarus askerlerinin nükleer silah taşıyabilen Rus İskender füze sisteminin kullanımına ilişkin eğitimlerini tamamlandıkları duyurulmuştu.