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Lukaşenko, Putin'e Belarus'ta nükleer silah konuşlandırma kararı için teşekkür etti
Lukaşenko, Putin'e Belarus'ta nükleer silah konuşlandırma kararı için teşekkür etti
Belarus Devlet Başkanı Alksandr Lukaşenko, 2. Avrasya Ekonomik Forumu'nun Genel Kurul toplantısında Rus mevkidaşı Vladimir Putin'e Belarus topraklarına taktik... 25.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-25T18:52+0300
2023-05-25T18:52+0300
dünya
aleksandr lukaşenko
vladimir putin
belarus
rusya
nükleer silah
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İki lider arasındaki görüşme, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım-Cömert Tokayev'in konuşması sırasında gerçekleşti. Bu sırada Putin ve Lukaşenko karşılıklı görüş alışverişinde bulundu ve el sıkıştı.Gazetecilere konuşan Lukaşenko, “Doğrusunu söylemek gerekirse, nükleer silahlardan bahsedildiğinde, bu akustik nedeniyle tam duyamadım ve Vladimir Vladimiroviç bana Belarus'ta taktik nükleer silah konuşlandırma kararı alındığını söyledi, bana bundan bahsetti, ben de teşekkür ettim. Konu buydu, başka bir şey değil” dedi.Putin, Rusya'nın stratejik olmayan nükleer silahlarını Belarus'ta konuşlandırma kararını bugün açıkladı.Ayrıca, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Belarus mevkidaşı Viktor Hrenin, Rusya'nın stratejik olmayan nükleer silahlarının Belarus topraklarındaki özel bir depolama tesisinde tutulması prosedürünü belirleyen belgeleri imzaladı. Şoygu, nükleer silahlar üzerindeki kontrolün ve bunların kullanımına ilişkin kararın Rus tarafına ait olduğunu vurguladı.
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aleksandr lukaşenko, vladimir putin, belarus, rusya, nükleer silah
aleksandr lukaşenko, vladimir putin, belarus, rusya, nükleer silah

Lukaşenko, Putin'e Belarus'ta nükleer silah konuşlandırma kararı için teşekkür etti

18:52 25.05.2023
© Sputnik / Михаил Климентьев / Multimedya arşivine gidinVladimir Putin - Aleksandr Lukaşenko
Vladimir Putin - Aleksandr Lukaşenko - Sputnik Türkiye, 1920, 25.05.2023
© Sputnik / Михаил Климентьев
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Belarus Devlet Başkanı Alksandr Lukaşenko, 2. Avrasya Ekonomik Forumu'nun Genel Kurul toplantısında Rus mevkidaşı Vladimir Putin'e Belarus topraklarına taktik nükleer silah konuşlandırma kararı için teşekkür ettiğini söyledi.
İki lider arasındaki görüşme, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım-Cömert Tokayev'in konuşması sırasında gerçekleşti. Bu sırada Putin ve Lukaşenko karşılıklı görüş alışverişinde bulundu ve el sıkıştı.
Gazetecilere konuşan Lukaşenko, “Doğrusunu söylemek gerekirse, nükleer silahlardan bahsedildiğinde, bu akustik nedeniyle tam duyamadım ve Vladimir Vladimiroviç bana Belarus'ta taktik nükleer silah konuşlandırma kararı alındığını söyledi, bana bundan bahsetti, ben de teşekkür ettim. Konu buydu, başka bir şey değil” dedi.
Putin, Rusya'nın stratejik olmayan nükleer silahlarını Belarus'ta konuşlandırma kararını bugün açıkladı.
Ayrıca, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Belarus mevkidaşı Viktor Hrenin, Rusya'nın stratejik olmayan nükleer silahlarının Belarus topraklarındaki özel bir depolama tesisinde tutulması prosedürünü belirleyen belgeleri imzaladı.
Şoygu, nükleer silahlar üzerindeki kontrolün ve bunların kullanımına ilişkin kararın Rus tarafına ait olduğunu vurguladı.
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