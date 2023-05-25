https://sputniknews.com.tr/20230525/lukasenko-putine-belarusta-nukleer-silah-konuslandirma-karari-icin-tesekkur-etti-1071575801.html

Lukaşenko, Putin'e Belarus'ta nükleer silah konuşlandırma kararı için teşekkür etti

Lukaşenko, Putin'e Belarus'ta nükleer silah konuşlandırma kararı için teşekkür etti

Belarus Devlet Başkanı Alksandr Lukaşenko, 2. Avrasya Ekonomik Forumu'nun Genel Kurul toplantısında Rus mevkidaşı Vladimir Putin'e Belarus topraklarına taktik... 25.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-25T18:52+0300

2023-05-25T18:52+0300

2023-05-25T18:52+0300

dünya

aleksandr lukaşenko

vladimir putin

belarus

rusya

nükleer silah

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/06/1069288470_0:0:3142:1768_1920x0_80_0_0_18fe56c8aa682113cc8bac9ef930bc61.jpg

İki lider arasındaki görüşme, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım-Cömert Tokayev'in konuşması sırasında gerçekleşti. Bu sırada Putin ve Lukaşenko karşılıklı görüş alışverişinde bulundu ve el sıkıştı.Gazetecilere konuşan Lukaşenko, “Doğrusunu söylemek gerekirse, nükleer silahlardan bahsedildiğinde, bu akustik nedeniyle tam duyamadım ve Vladimir Vladimiroviç bana Belarus'ta taktik nükleer silah konuşlandırma kararı alındığını söyledi, bana bundan bahsetti, ben de teşekkür ettim. Konu buydu, başka bir şey değil” dedi.Putin, Rusya'nın stratejik olmayan nükleer silahlarını Belarus'ta konuşlandırma kararını bugün açıkladı.Ayrıca, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Belarus mevkidaşı Viktor Hrenin, Rusya'nın stratejik olmayan nükleer silahlarının Belarus topraklarındaki özel bir depolama tesisinde tutulması prosedürünü belirleyen belgeleri imzaladı. Şoygu, nükleer silahlar üzerindeki kontrolün ve bunların kullanımına ilişkin kararın Rus tarafına ait olduğunu vurguladı.

belarus

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

aleksandr lukaşenko, vladimir putin, belarus, rusya, nükleer silah