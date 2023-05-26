https://sputniknews.com.tr/20230526/peruda-uzerinde-nazi-bayragi-ve-hitlerin-adi-bulunan-58-kiloluk-kokain-ele-gecirildi-1071597962.html
Peru'da üzerinde Nazi bayrağı ve Hitler'in adı bulunan 58 kiloluk kokain ele geçirildi
Peru'da üzerinde Nazi bayrağı ve Hitler'in adı bulunan 58 kiloluk kokain ele geçirildi
Peru'daki narkotik polisi, Belçika'ya gönderilmek üzere hazırlanan ve üzerinde Nazi bayrağının yanı sıra Adolf Hitler'in isminin yazılı olduğu paketlere sarılı... 26.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-26T11:01+0300
2023-05-26T11:01+0300
2023-05-26T11:01+0300
dünya
peru
güney amerika
uyuşturucu
kokain
uyuşturucu operasyonu
uyuşturucu kaçakçılığı
belçika
nazi
nazi almanyası
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Operasyon, Peru'nun kuzey Pasifik kıyısındaki Paita limanında gerçekleştirildi.Liberya bayraklı yük gemisi C Anisha R'de bulunan ve kuşkonmaz taşıdığı belirtilen konteynırlarda uyuşturucu madde bulunduğu yönünde bilgi edinen narkotik polisi limana operasyon başlattı. Daha önce Ekvador'a demirlediği öğrenilen geminin Belçika'ya gitmeyi planladığı belirtildi.Gemideki 80'den fazla konteynırın incelenmesi sonucunda bir konteytırın havalandırma sistemi içerisine saklanan 58 kilogram ağırlığındaki kokain paketlerini bulundu.Perulu yetkililer daha önce tuğla şeklindeki paketlerde ve diğer pek çok farklı şekillerde uyuşturucuya rastladıklarını ancak Nazi Almanyası'nın bayrağını taşıyan bir uyuşturucu paketini ilk kez gördüklerini kaydetti.Yılda yaklaşık 100 ton uyuşturucu üretildiği tahmin edilen ülkede söz konusu uyuşturucuların çoğu Avrupa'ya deniz üzerinden gönderiliyor. Bir diğer uyuşturucu güzergahı ise kokainlerin küçük uçaklarla taşındığı Bolivya. Dünyanın en büyük ikinci koka yaprağı üreticisi olan Peru, aynı zamanda kokainin de en büyük ikinci üreticisi konumunda.
https://sputniknews.com.tr/20230401/norvecte-meyve-kutularina-saklanmis-800-kilogram-kokain-ele-gecirildi-1069028242.html
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peru, güney amerika, uyuşturucu, kokain, uyuşturucu operasyonu, uyuşturucu kaçakçılığı, belçika, nazi, nazi almanyası, hitler, adolf hitler
peru, güney amerika, uyuşturucu, kokain, uyuşturucu operasyonu, uyuşturucu kaçakçılığı, belçika, nazi, nazi almanyası, hitler, adolf hitler
Peru'da üzerinde Nazi bayrağı ve Hitler'in adı bulunan 58 kiloluk kokain ele geçirildi
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Peru'daki narkotik polisi, Belçika'ya gönderilmek üzere hazırlanan ve üzerinde Nazi bayrağının yanı sıra Adolf Hitler'in isminin yazılı olduğu paketlere sarılı 58 kilogram ağırlığında kokain ele geçirdi.
Operasyon, Peru'nun kuzey Pasifik kıyısındaki Paita limanında gerçekleştirildi.
Liberya bayraklı yük gemisi C Anisha R'de bulunan ve kuşkonmaz taşıdığı belirtilen konteynırlarda uyuşturucu madde bulunduğu yönünde bilgi edinen narkotik polisi limana operasyon başlattı. Daha önce Ekvador'a demirlediği öğrenilen geminin Belçika'ya gitmeyi planladığı belirtildi.
Gemideki 80'den fazla konteynırın incelenmesi sonucunda bir konteytırın havalandırma sistemi içerisine saklanan 58 kilogram ağırlığındaki kokain paketlerini bulundu.
Perulu yetkililer daha önce tuğla şeklindeki paketlerde ve diğer pek çok farklı şekillerde uyuşturucuya rastladıklarını ancak Nazi Almanyası'nın bayrağını taşıyan bir uyuşturucu paketini ilk kez gördüklerini kaydetti.
Yılda yaklaşık 100 ton uyuşturucu üretildiği tahmin edilen ülkede söz konusu uyuşturucuların çoğu Avrupa'ya deniz üzerinden gönderiliyor. Bir diğer uyuşturucu güzergahı ise kokainlerin küçük uçaklarla taşındığı Bolivya.
Dünyanın en büyük ikinci koka yaprağı üreticisi olan Peru, aynı zamanda kokainin de en büyük ikinci üreticisi konumunda.