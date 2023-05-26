https://sputniknews.com.tr/20230526/peruda-uzerinde-nazi-bayragi-ve-hitlerin-adi-bulunan-58-kiloluk-kokain-ele-gecirildi-1071597962.html

Peru'da üzerinde Nazi bayrağı ve Hitler'in adı bulunan 58 kiloluk kokain ele geçirildi

Peru'da üzerinde Nazi bayrağı ve Hitler'in adı bulunan 58 kiloluk kokain ele geçirildi

Peru'daki narkotik polisi, Belçika'ya gönderilmek üzere hazırlanan ve üzerinde Nazi bayrağının yanı sıra Adolf Hitler'in isminin yazılı olduğu paketlere sarılı... 26.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-26T11:01+0300

2023-05-26T11:01+0300

2023-05-26T11:01+0300

dünya

peru

güney amerika

uyuşturucu

kokain

uyuşturucu operasyonu

uyuşturucu kaçakçılığı

belçika

nazi

nazi almanyası

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/1a/1071597777_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_921b5d2242a43909e1db1b6f45eecf6a.jpg

Operasyon, Peru'nun kuzey Pasifik kıyısındaki Paita limanında gerçekleştirildi.Liberya bayraklı yük gemisi C Anisha R'de bulunan ve kuşkonmaz taşıdığı belirtilen konteynırlarda uyuşturucu madde bulunduğu yönünde bilgi edinen narkotik polisi limana operasyon başlattı. Daha önce Ekvador'a demirlediği öğrenilen geminin Belçika'ya gitmeyi planladığı belirtildi.Gemideki 80'den fazla konteynırın incelenmesi sonucunda bir konteytırın havalandırma sistemi içerisine saklanan 58 kilogram ağırlığındaki kokain paketlerini bulundu.Perulu yetkililer daha önce tuğla şeklindeki paketlerde ve diğer pek çok farklı şekillerde uyuşturucuya rastladıklarını ancak Nazi Almanyası'nın bayrağını taşıyan bir uyuşturucu paketini ilk kez gördüklerini kaydetti.Yılda yaklaşık 100 ton uyuşturucu üretildiği tahmin edilen ülkede söz konusu uyuşturucuların çoğu Avrupa'ya deniz üzerinden gönderiliyor. Bir diğer uyuşturucu güzergahı ise kokainlerin küçük uçaklarla taşındığı Bolivya. Dünyanın en büyük ikinci koka yaprağı üreticisi olan Peru, aynı zamanda kokainin de en büyük ikinci üreticisi konumunda.

https://sputniknews.com.tr/20230401/norvecte-meyve-kutularina-saklanmis-800-kilogram-kokain-ele-gecirildi-1069028242.html

peru

belçika

nazi almanyası

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

peru, güney amerika, uyuşturucu, kokain, uyuşturucu operasyonu, uyuşturucu kaçakçılığı, belçika, nazi, nazi almanyası, hitler, adolf hitler