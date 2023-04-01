https://sputniknews.com.tr/20230401/norvecte-meyve-kutularina-saklanmis-800-kilogram-kokain-ele-gecirildi-1069028242.html
Norveç'te meyve kutularına saklanmış 800 kilogram kokain ele geçirildi
Norveç'te meyve kutularına saklanmış 800 kilogram kokain ele geçirildi
Norveç polisi, meyve kutularına saklanmış 800 kilogram kokain ele geçirdi. 01.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-01T02:00+0300
2023-04-01T02:00+0300
2023-04-01T02:02+0300
dünya
norveç
meyve
polis
oslo
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/06/19/1057915159_0:0:760:429_1920x0_80_0_0_240910d039bf1682d4a8cd4952de638e.png
Norveç Haber Ajansı'nın haberine göre, Norveç polisi, Alman polisinin 28 Mart'ta Potsdam'da 1200 kilogram uyuşturucu yakalamasının ardından operasyon gerçekleştirdi.Operasyon kapsamında polis, başkent Oslo'da meyve kutularına saklanmış 800 kilogram kokain ele geçirdi.Polis Sözcüsü Grete Lien Metlid, operasyonun, ülkede şimdiye kadar gerçekleştirilen en büyük kokain yakalama operasyonu olduğunu bildirdi.Metlid, kokainin Norveç pazarına yönelik olup olmadığı ve Norveç'in bir geçiş noktası olarak kullanılıp kullanılmadığını söylemek için çok erken olduğunu belirterek, "Norveç ile bağlantılı daha büyük ağların olduğunu göz ardı edemeyiz." dedi.Norveç'te bir önceki en büyük kokain ele geçirme operasyonunun 2013'te gerçekleştirildiği ve bu operasyonda 153 kilogram kokainin yakalandığı açıklanmıştı.
norveç
oslo
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/06/19/1057915159_80:0:680:450_1920x0_80_0_0_b2d8b1bed702d56dcb87bdb6912dc98a.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
norveç, meyve, polis, oslo
norveç, meyve, polis, oslo
Norveç'te meyve kutularına saklanmış 800 kilogram kokain ele geçirildi
02:00 01.04.2023 (güncellendi: 02:02 01.04.2023) Abone ol
Norveç polisi, meyve kutularına saklanmış 800 kilogram kokain ele geçirdi.
Norveç Haber Ajansı'nın haberine göre, Norveç polisi, Alman polisinin 28 Mart'ta Potsdam'da 1200 kilogram uyuşturucu yakalamasının ardından operasyon gerçekleştirdi.
Operasyon kapsamında polis, başkent Oslo'da meyve kutularına saklanmış 800 kilogram kokain ele geçirdi.
Polis Sözcüsü Grete Lien Metlid, operasyonun, ülkede şimdiye kadar gerçekleştirilen en büyük kokain yakalama operasyonu olduğunu bildirdi.
Metlid, kokainin Norveç pazarına yönelik olup olmadığı ve Norveç'in bir geçiş noktası olarak kullanılıp kullanılmadığını söylemek için çok erken olduğunu belirterek, "Norveç ile bağlantılı daha büyük ağların olduğunu göz ardı edemeyiz." dedi.
Norveç'te bir önceki en büyük kokain ele geçirme operasyonunun 2013'te gerçekleştirildiği ve bu operasyonda 153 kilogram kokainin yakalandığı açıklanmıştı.