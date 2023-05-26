https://sputniknews.com.tr/20230526/mansur-yavasdan-sinan-oganin-makam-talebimiz-olmadi-sozlerine-yalanlama-talebiniz-oldu-1071601552.html

Mansur Yavaş'dan Sinan Oğan'ın 'makam talebimiz olmadı' sözlerine yalanlama: 'Talebiniz oldu'

Mansur Yavaş'dan Sinan Oğan'ın 'makam talebimiz olmadı' sözlerine yalanlama: 'Talebiniz oldu'

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı Mansur Yavaş, Cumhur İttifakı'nı destekleyeceğini açıklayan Sinan Oğan'ın "Kemal Kılıçdaroğlu'ndan hiçbir... 26.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-26T11:48+0300

2023-05-26T11:48+0300

2023-05-26T11:50+0300

2023 türkiye seçimleri

mansur yavaş

sinan oğan

cumhur ittifakı

millet ittifakı

talep

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı Mansur Yavaş, ikinci tur seçimleri için Cumhur İttifakı adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini açıklayan Sinan Oğan'ın, Kemal Kılıçdaroğlu hakkındaki "Kemal Kılıçdaroğlu'ndan hiçbir talebim olmadı. Seçimi kazanacağına dair hiçbir ikna edici bir şey kullanmadı" demecini yalanladı.Cumhurbaşkanlığı seçimleri için açılan Twitter hesabından paylaşımda bulunan Mansur Yavaş, Sinan Oğan'ın sözlerinin geçtiği tweeti alıntılayarak "Hayır. Sinan Bey. Sayın Kılıçdaroğlu'ndan makam talebiniz oldu. Hem de 'Tabanımı ikna etmek için kamuoyuna deklare edilmesi gerekir, aksi halde ikna edemem' dediniz. Cumhur İttifakı'ndan talebiniz olduğunu duymadık. Şimdi tabanınızı nasıl ikna edeceksiniz merak ediyorum" dedi.

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mansur yavaş, sinan oğan, cumhur ittifakı, millet ittifakı, talep