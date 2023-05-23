https://sputniknews.com.tr/20230523/kilicdaroglu-siyasette-bir-kisi-durdugu-yeri-bilmeli-1071475700.html

Kılıçdaroğlu: Siyasette bir kişi durduğu yeri bilmeli

Kılıçdaroğlu: Siyasette bir kişi durduğu yeri bilmeli

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhur İttifakı'na destek açıklamasında bulunan Sinan Oğan ile ilgili... 23.05.2023, Sputnik Türkiye

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2023 türkiye seçimleri

kemal kılıçdaroğlu

seçim

recep tayyip erdoğan

sinan oğan

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CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve Kılıçdaroğlu Habertürk televizyon kanalında canlı yayında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.Fevzi Çakır, Serap Belet ve Kürşad Oğuz'un sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs seçimlerinde ATA İttifakı'ndan Cumhurbaşkanı adayı olan Sinan Oğan'ın aldığı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhur İttifakı'na destekleme kararı ile ilgili şunları söyledi:Kemal Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile yaptıkları görüşmelerle ilgili soruya şu yanıtı verdi: Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin kendisini destekleyeceği yönündeki iddiaların sorulduğu Kılıçdaroğlu "Sayın İnce ile görüştüm yakın zamanda. Kendisini aradım, geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Yıllar yılı bu partiye emek vermiş. Binlerce kişiye yol arkadaşlığı yapmış, grup başkan vekilliği yapmış, il başkanlığı yapmış. Partideki üyeliği benden çok eski olan arkadaşımızdır. Kendisine her zaman her yerde saygı duymak benim görevimdir. Geçmiş olsun dileklerimi ilettim, karşılıklı biraz sohbet ettik. Tedavi sonrası inşallah kısa sürede sağlığına kavuşur diye dileklerimi ifade ettim" dedi.Seçimlerin ikinci turu için referandum değerlendirmesinde bulunan Kemal Kılıçdaroğlu şunları ifade etti:

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kemal kılıçdaroğlu, seçim, recep tayyip erdoğan, sinan oğan