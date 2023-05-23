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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230523/kilicdaroglu-siyasette-bir-kisi-durdugu-yeri-bilmeli-1071475700.html
Kılıçdaroğlu: Siyasette bir kişi durduğu yeri bilmeli
Kılıçdaroğlu: Siyasette bir kişi durduğu yeri bilmeli
Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhur İttifakı'na destek açıklamasında bulunan Sinan Oğan ile ilgili... 23.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-23T22:10+0300
2023-05-23T22:13+0300
2023 türkiye seçimleri
kemal kılıçdaroğlu
seçim
recep tayyip erdoğan
sinan oğan
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CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve Kılıçdaroğlu Habertürk televizyon kanalında canlı yayında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.Fevzi Çakır, Serap Belet ve Kürşad Oğuz'un sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs seçimlerinde ATA İttifakı'ndan Cumhurbaşkanı adayı olan Sinan Oğan'ın aldığı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhur İttifakı'na destekleme kararı ile ilgili şunları söyledi:Kemal Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile yaptıkları görüşmelerle ilgili soruya şu yanıtı verdi: Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin kendisini destekleyeceği yönündeki iddiaların sorulduğu Kılıçdaroğlu "Sayın İnce ile görüştüm yakın zamanda. Kendisini aradım, geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Yıllar yılı bu partiye emek vermiş. Binlerce kişiye yol arkadaşlığı yapmış, grup başkan vekilliği yapmış, il başkanlığı yapmış. Partideki üyeliği benden çok eski olan arkadaşımızdır. Kendisine her zaman her yerde saygı duymak benim görevimdir. Geçmiş olsun dileklerimi ilettim, karşılıklı biraz sohbet ettik. Tedavi sonrası inşallah kısa sürede sağlığına kavuşur diye dileklerimi ifade ettim" dedi.Seçimlerin ikinci turu için referandum değerlendirmesinde bulunan Kemal Kılıçdaroğlu şunları ifade etti:
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kemal kılıçdaroğlu, seçim, recep tayyip erdoğan, sinan oğan
kemal kılıçdaroğlu, seçim, recep tayyip erdoğan, sinan oğan

Kılıçdaroğlu: Siyasette bir kişi durduğu yeri bilmeli

22:10 23.05.2023 (güncellendi: 22:13 23.05.2023)
© AAKemal Kılıçdaroğlu
Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2023
© AA
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Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhur İttifakı'na destek açıklamasında bulunan Sinan Oğan ile ilgili "Siyasette bir kişi durduğu yeri bilmeli. Siz topluma neleri vadettiniz? Şimdi hangi gerekçeyle vazgeçtiniz. Sade bir vatandaş olarak, hele hele oy veren vatandaş olarak bilmek isterim" dedi.
CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve Kılıçdaroğlu Habertürk televizyon kanalında canlı yayında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.
Fevzi Çakır, Serap Belet ve Kürşad Oğuz'un sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs seçimlerinde ATA İttifakı'ndan Cumhurbaşkanı adayı olan Sinan Oğan'ın aldığı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhur İttifakı'na destekleme kararı ile ilgili şunları söyledi:

"Oylar kişiye gitmez, idealizme gider. Sizin hedefiniz ne? Hedefe gider. Beklenti kişiye özgü değil; beklenti nelerin nasıl yapılacağını yönelik. Bunu ifade eden kişi yarın vazgeçip de başka yerde konumlanıyorsa bütün taban oraya gidecek diye bir şey yok. Bugün yapacağım diyorsunuz destek alıyorsunuz, üç gün sonra vazgeçtim diyorsunuz. Size destek verenler köleleriniz değil ki. Onlara 'Anayasa'nın ilk 4 maddesini değiştirecek kişilerin yanında yer almayacağım, 66. maddeyi değiştirmeyeceğim' dediniz. Böyle bir toplum yok, olamaz da zaten. Sayın Oğan Cumhur İttifakı'nı destekleme yolunda karar aldı. Siyasette bir kişi durduğu yeri bilmeli. Siz topluma neleri vadettiniz? Şimdi hangi gerekçeyle vazgeçtiniz. Sade bir vatandaş olarak, hele hele oy veren vatandaş olarak bilmek isterim."

Kemal Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile yaptıkları görüşmelerle ilgili soruya şu yanıtı verdi:
"Yarın 11.00'de açıklayacağız. Yorum yapmak istemem. Elbette ki doğal olarak partilerle bir araya geliyoruz. Onların ve bizim beklentilerimiz var. Türkiye'nin bu durumdan bir an önce çıkması lazım. Temel konu olarak sığınmacılar, terör, Anayasa'nın ilk 4 maddesi, 66 maddesi, yolsuzluklar var. Bütün bunlar konuşuluyor. Hangi konularda uzlaşma sağladığımızı zaten kamuoyu bilecek. Anlaşma hemen oturduk imzaladık değil. Görüşmeler devam ediyor. Ümit Bey'le, sayın genel başkanla üç kez yan yana geldim. Tamamen ülke çıkarları üzerine bir mutabakat sağlamaya dönük çalışma var. Onlar da biz de gidişten rahatsızız. Dolayısıyla düzelmesini istiyoruz. Anlaşma olursa kamuoyuyla paylaşacağız."
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin kendisini destekleyeceği yönündeki iddiaların sorulduğu Kılıçdaroğlu "Sayın İnce ile görüştüm yakın zamanda. Kendisini aradım, geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Yıllar yılı bu partiye emek vermiş. Binlerce kişiye yol arkadaşlığı yapmış, grup başkan vekilliği yapmış, il başkanlığı yapmış. Partideki üyeliği benden çok eski olan arkadaşımızdır. Kendisine her zaman her yerde saygı duymak benim görevimdir. Geçmiş olsun dileklerimi ilettim, karşılıklı biraz sohbet ettik. Tedavi sonrası inşallah kısa sürede sağlığına kavuşur diye dileklerimi ifade ettim" dedi.
Seçimlerin ikinci turu için referandum değerlendirmesinde bulunan Kemal Kılıçdaroğlu şunları ifade etti:
"Doğrusunu isterseniz birinci turda sonuç alacağımızı düşünüyordum. İki taraf da beklenen sonucu alamadı. Şimdi iki lider var. Ve tek bir oy pusulasında iki kişi var. Seçimin ötesinde bu bir referandum. Siz Anayasa'nın ilk 4 maddesini değiştirmek isterseniz Erdoğan'a, buna karşı iseniz Kılıçdaroğlu'na vereceksiniz. Kadın haklarının kısıtlanmasını istiyorsanız Erdoğan'a vereceksiniz. Yeni sığınmacılar da gelsin, sayıları 10 milyon yapacağım diyorsanız Erdoğan'a oy vereceksiniz. Hayır ben sığınmacıları en geç 2 yıl içinde göndereceğim diyorsanız Kılıçdaroğlu'na oy vereceksiniz. Ekonomide istikrarsızlık devam etsin, fakir fukara kitle olarak daha da büyüsün diyorsanız Erdoğan'a oy vereceksiniz. 2. tur seçim değil bir referandum haline gelmiştir. Olay bir referandum olayı. Türkiye'nin beka sorunudur. Bu çerçevede bakmak gerekiyor."
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