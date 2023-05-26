https://sputniknews.com.tr/20230526/manchester-city-florya-metin-oktay-tesislerinde-antrenman-yapacak-1071609328.html

Manchester City, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde antrenman yapacak

Manchester City, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde antrenman yapacak

Kadrosunda Erling Haaland, Phil Foden ve Kevin De Bruyne gibi yıldızları barındıran Manchester City, Şampiyonlar Ligi finali öncesi Florya Metin Oktay... 26.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-26T12:51+0300

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spor

manchester city

florya metin oktay tesisleri

antrenman

uefa şampiyonlar ligi

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İstanbul'da oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Manchester City ile Inter karşılaşacak.10 Haziran Cumartesi günü İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak mücadele öncesi bir gelişme yaşandı.Milliyet'te yer alan habere göre, kadrosunda dünya yıldızlarını barındıran Manchester City, zorlu mücadele öncesi son antrenmanını Galatasaray'ın Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirecek.

https://sputniknews.com.tr/20230522/istanbuldaki-uefa-sampiyonlar-ligi-finalinin-hakemi-belli-oldu-1071403509.html

florya metin oktay tesisleri

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manchester city, florya metin oktay tesisleri, antrenman, uefa şampiyonlar ligi