https://sputniknews.com.tr/20230526/manchester-city-florya-metin-oktay-tesislerinde-antrenman-yapacak-1071609328.html
Manchester City, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde antrenman yapacak
Manchester City, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde antrenman yapacak
Kadrosunda Erling Haaland, Phil Foden ve Kevin De Bruyne gibi yıldızları barındıran Manchester City, Şampiyonlar Ligi finali öncesi Florya Metin Oktay... 26.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-26T12:51+0300
2023-05-26T12:51+0300
2023-05-26T12:57+0300
spor
manchester city
florya metin oktay tesisleri
antrenman
uefa şampiyonlar ligi
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İstanbul'da oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Manchester City ile Inter karşılaşacak.10 Haziran Cumartesi günü İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak mücadele öncesi bir gelişme yaşandı.Milliyet'te yer alan habere göre, kadrosunda dünya yıldızlarını barındıran Manchester City, zorlu mücadele öncesi son antrenmanını Galatasaray'ın Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirecek.
https://sputniknews.com.tr/20230522/istanbuldaki-uefa-sampiyonlar-ligi-finalinin-hakemi-belli-oldu-1071403509.html
florya metin oktay tesisleri
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manchester city, florya metin oktay tesisleri, antrenman, uefa şampiyonlar ligi
manchester city, florya metin oktay tesisleri, antrenman, uefa şampiyonlar ligi
Manchester City, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde antrenman yapacak
12:51 26.05.2023 (güncellendi: 12:57 26.05.2023) Abone ol
Kadrosunda Erling Haaland, Phil Foden ve Kevin De Bruyne gibi yıldızları barındıran Manchester City, Şampiyonlar Ligi finali öncesi Florya Metin Oktay Tesisleri'nde antrenman yapacak.
İstanbul'da oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Manchester City ile Inter karşılaşacak.
10 Haziran Cumartesi günü İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak mücadele öncesi bir gelişme yaşandı.
Milliyet'te yer alan habere göre, kadrosunda dünya yıldızlarını barındıran Manchester City, zorlu mücadele öncesi son antrenmanını Galatasaray'ın Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirecek.