https://sputniknews.com.tr/20230522/istanbuldaki-uefa-sampiyonlar-ligi-finalinin-hakemi-belli-oldu-1071403509.html
İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finalinin hakemi belli oldu
İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finalinin hakemi belli oldu
Manchester City ile Inter arasında İstanbul'da oynanacak 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi final maçını, Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek. 22.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-22T16:34+0300
2023-05-22T16:34+0300
2023-05-22T16:42+0300
spor
hakem
uefa şampiyonlar ligi
var
istanbul
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Polonyalı hakem Szymon Marciniak, 2022 FIFA Dünya Kupası finali sonrası Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının finalinde de düdük çalacak.UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Marciniak'ın yardımcılıklarını Pawel Sokolnicki ve Tomasz Listkiewicz üstlenecek. Tomasz Kwiatowski, Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak görev yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Rumen Istvan Kovacs olacak.İngiltere'nin Manchester City takımı ile İtalyan ekibi Inter arasındaki maç, 10 Haziran Cumartesi günü İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.
https://sputniknews.com.tr/20230518/uefa-sampiyonlar-ligi-kupasi-ilk-kez-turk-kaptanin-elinde-yukselecek-1071263879.html
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hakem, uefa şampiyonlar ligi, var, istanbul
hakem, uefa şampiyonlar ligi, var, istanbul
İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finalinin hakemi belli oldu
16:34 22.05.2023 (güncellendi: 16:42 22.05.2023) Abone ol
Manchester City ile Inter arasında İstanbul'da oynanacak 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi final maçını, Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek.
Polonyalı hakem Szymon Marciniak, 2022 FIFA Dünya Kupası finali sonrası Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının finalinde de düdük çalacak.
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Marciniak'ın yardımcılıklarını Pawel Sokolnicki ve Tomasz Listkiewicz üstlenecek. Tomasz Kwiatowski, Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak görev yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Rumen Istvan Kovacs olacak.
İngiltere'nin Manchester City takımı ile İtalyan ekibi Inter arasındaki maç, 10 Haziran Cumartesi günü İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.