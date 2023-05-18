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UEFA Şampiyonlar Ligi kupası ilk kez Türk kaptanın elinde yükselecek
UEFA Şampiyonlar Ligi kupası ilk kez Türk kaptanın elinde yükselecek
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final maçlarının ardından, İstanbul'da oynanacak finalde kupanın tarihte ilk kez bir Türk oyuncunun elinde yükselmesi de... 18.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-18T14:42+0300
2023-05-18T14:42+0300
spor
inter
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manchester city
final
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final
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İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nın ikinci kez ev sahipliği yapacağı finalde, 10 Haziran Cumartesi günü İngiliz ekibi Manchester City ile İtalyan ekibi Inter karşılaşacak.Manchester City'nin kaptanı İlkay Gündoğan ile Inter'in kaptanı Hakan Çalhanoğlu, kupayı kendi müzesine götürmeye çalışacak.Hem Çalhanoğlu hem de Gündoğan takımlarında kaptanlık yaparken, final maçından zaferle ayrılacak iki Türk futbolcudan biri, kupayı kaldırmaya hak kazanacak.Her iki durumda da 'Devler Ligi' kupası, tarihte ilk kez Türk kökenli bir futbolcunun elinde yükselecek.Gündoğan 12, Çalhanoğlu 11 maçta forma giydiBu sezon Şampiyonlar Ligi finalistlerinden Manchester City'nin kaptanı İlkay Gündoğan 12, Inter'in kaptanı Hakan Çalhanoğlu ise 11 'Devler Ligi' mücadelesinde ter döktü.Bu karşılaşmalarda her iki oyuncu da 1'er gol ve 2'şer asistlik performans sergiledi.Bugüne kadar finalde 4 Türk oynadı, kazanan çıkmadıUEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezona kadar 4 Türk kökenli futbolcu final oynama başarısı gösterirken, İstanbul'daki organizasyonda Hakan Çalhanoğlu ve İlkay Gündoğan'ın forma giymesiyle bu sayı 6'ya çıkacak.Daha önce UEFA Şampiyonlar Ligi'nde forma giyen 4 Türk futbolcu; Arda Turan, Nuri Şahin, Hamit Altıntop ve Yıldıray Baştürk, final maçında rakiplerine yenilerek kupayı kazanma başarısı gösteremedi.Arda Turan, İspanya ekibi Atletico Madrid formasıyla 2013-2014 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi finali oynadı. Madrid derbisinin yaşandığı finalde Real Madrid, Atletico Madrid'i 4-1 yenerek kupayı kazandı.Nuri Şahin, Almanya temsilcisi Borussia Dortmund'un formasını giydiği dönemde, 2012-2013 sezonunda final oynadı. Alman takımlarının karşılaştığı finalde Bayern Münih, Borussia Dortmund'u 2-1 yenerek kupayı müzesine götürdü.Hamit Altıntop, Almanya'nın Bayern Münih ekibiyle 2009-2010 sezonunda "Devler Ligi" finaline çıktı. İtalya'nın Inter takımı, Bayern Münih'i 2-0 mağlup ederek kupayı kaldıran taraf oldu.Yıldıray Baştürk ise Almanya'nın Bayer Leverkusen ekibiyle 2001-2002 sezonunda final oynadı. İspanya temsilcisi Real Madrid, finalde Bayer Leverkusen'i 2-1 yenerek şampiyonluğu elde etti.İstanbul'da yine İngiliz-İtalyan finaliUEFA Şampiyonlar Ligi finaline tarihte ikinci kez ev sahipliği yapacak olan İstanbul'da yine İngiliz ve İtalyan takımları kozlarını paylaşacak.Inter, İstanbul'un ikinci kez ev sahipliği yapacağı Şampiyonlar Ligi'nde final oynayacak ikinci İtalyan takımı olacak.İstanbul'daki finalde Liverpool'ın ardından başka bir İngiliz takımı Manchester City de kupayı kazanma mücadelesi verecek.Yine Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 2005 yılında oynanan finalde İtalya'nın Milan ile İngiltere'nin Liverpool takımları karşı karşıya gelmişti. Milan'ın ilk yarıyı 3-0 önde tamamladığı müsabakayı 3-3'lük skorla uzatma bölümüne ve penaltılara taşımayı başaran Liverpool, rakibine üstünlük sağlayarak şampiyonluk kupasının sahibi olmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230517/uefa-sampiyonlar-ligi-yari-final-rovansinda-manchester-city-real-madridi-4-0-maglup-etti-1071239807.html
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inter, inter milan, manchester city, final, istanbul, uefa şampiyonlar ligi, final
inter, inter milan, manchester city, final, istanbul, uefa şampiyonlar ligi, final

UEFA Şampiyonlar Ligi kupası ilk kez Türk kaptanın elinde yükselecek

14:42 18.05.2023
© AAUEFA Şampiyonlar Ligi, kupa ve top, İstanbul
UEFA Şampiyonlar Ligi, kupa ve top, İstanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 18.05.2023
© AA
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final maçlarının ardından, İstanbul'da oynanacak finalde kupanın tarihte ilk kez bir Türk oyuncunun elinde yükselmesi de kesinleşti.
İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nın ikinci kez ev sahipliği yapacağı finalde, 10 Haziran Cumartesi günü İngiliz ekibi Manchester City ile İtalyan ekibi Inter karşılaşacak.
Manchester City'nin kaptanı İlkay Gündoğan ile Inter'in kaptanı Hakan Çalhanoğlu, kupayı kendi müzesine götürmeye çalışacak.
Hem Çalhanoğlu hem de Gündoğan takımlarında kaptanlık yaparken, final maçından zaferle ayrılacak iki Türk futbolcudan biri, kupayı kaldırmaya hak kazanacak.
Her iki durumda da 'Devler Ligi' kupası, tarihte ilk kez Türk kökenli bir futbolcunun elinde yükselecek.

Gündoğan 12, Çalhanoğlu 11 maçta forma giydi

Bu sezon Şampiyonlar Ligi finalistlerinden Manchester City'nin kaptanı İlkay Gündoğan 12, Inter'in kaptanı Hakan Çalhanoğlu ise 11 'Devler Ligi' mücadelesinde ter döktü.
Bu karşılaşmalarda her iki oyuncu da 1'er gol ve 2'şer asistlik performans sergiledi.

Bugüne kadar finalde 4 Türk oynadı, kazanan çıkmadı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezona kadar 4 Türk kökenli futbolcu final oynama başarısı gösterirken, İstanbul'daki organizasyonda Hakan Çalhanoğlu ve İlkay Gündoğan'ın forma giymesiyle bu sayı 6'ya çıkacak.
Daha önce UEFA Şampiyonlar Ligi'nde forma giyen 4 Türk futbolcu; Arda Turan, Nuri Şahin, Hamit Altıntop ve Yıldıray Baştürk, final maçında rakiplerine yenilerek kupayı kazanma başarısı gösteremedi.
Arda Turan, İspanya ekibi Atletico Madrid formasıyla 2013-2014 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi finali oynadı. Madrid derbisinin yaşandığı finalde Real Madrid, Atletico Madrid'i 4-1 yenerek kupayı kazandı.
Nuri Şahin, Almanya temsilcisi Borussia Dortmund'un formasını giydiği dönemde, 2012-2013 sezonunda final oynadı. Alman takımlarının karşılaştığı finalde Bayern Münih, Borussia Dortmund'u 2-1 yenerek kupayı müzesine götürdü.
Hamit Altıntop, Almanya'nın Bayern Münih ekibiyle 2009-2010 sezonunda "Devler Ligi" finaline çıktı. İtalya'nın Inter takımı, Bayern Münih'i 2-0 mağlup ederek kupayı kaldıran taraf oldu.
Yıldıray Baştürk ise Almanya'nın Bayer Leverkusen ekibiyle 2001-2002 sezonunda final oynadı. İspanya temsilcisi Real Madrid, finalde Bayer Leverkusen'i 2-1 yenerek şampiyonluğu elde etti.

İstanbul'da yine İngiliz-İtalyan finali

UEFA Şampiyonlar Ligi finaline tarihte ikinci kez ev sahipliği yapacak olan İstanbul'da yine İngiliz ve İtalyan takımları kozlarını paylaşacak.
Inter, İstanbul'un ikinci kez ev sahipliği yapacağı Şampiyonlar Ligi'nde final oynayacak ikinci İtalyan takımı olacak.
İstanbul'daki finalde Liverpool'ın ardından başka bir İngiliz takımı Manchester City de kupayı kazanma mücadelesi verecek.
Yine Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 2005 yılında oynanan finalde İtalya'nın Milan ile İngiltere'nin Liverpool takımları karşı karşıya gelmişti. Milan'ın ilk yarıyı 3-0 önde tamamladığı müsabakayı 3-3'lük skorla uzatma bölümüne ve penaltılara taşımayı başaran Liverpool, rakibine üstünlük sağlayarak şampiyonluk kupasının sahibi olmuştu.
UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında Manchester City, Real Madrid'i 4-0 mağlup etti - Sputnik Türkiye, 1920, 17.05.2023
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