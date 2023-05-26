https://sputniknews.com.tr/20230526/lubnan-hizbullahi-bolgede-buyuk-bir-savasa-yol-acacak-en-ufak-bir-hata-israili-ucuruma-surukler-1071586886.html
Lübnan Hizbullahı: Bölgede büyük bir savaşa yol açacak en ufak bir hata İsrail'i uçuruma sürükler
Lübnan Hizbullahı: Bölgede büyük bir savaşa yol açacak en ufak bir hata İsrail'i uçuruma sürükler
Lübnan'daki Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, İsrail'in duvarlar ve silahlar arkasına saklandığını belirterek, "Yanlış hesap yapmayın. Bölgede büyük... 26.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-26T00:36+0300
2023-05-26T00:36+0300
2023-05-26T00:36+0300
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Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, İsrail'in büyük bir savaşa sebep olacak bir hata yapması durumunda uçuruma sürükleneceğini ve yok olacağını söyledi. Nasrallah'ın, İsrail'in, Lübnan'ın güneyinden çekilmesinin 23. yıl dönümü münasebetiyle yaptığı konuşma El-Menar televizyonunda yayımlandı.Nasrallah konuşmasında, İsrail Askeri İstihbarat Şefi Aharon Haliva'nın, "Hizbullah'ın hata yapmaya çok yakın olduğu ve bunun bölgesel bir savaşı tetikleyebileceği" yönündeki açıklamalarına cevap verdi."Yanlış hesap yapmayın. Bölgede büyük bir savaşa yol açacak en ufak bir hata sizi uçuruma ve yok olmaya sürükler. Herhangi bir büyük savaş tüm sınırları içine alır. Bizim de meydanları ve alanları dolduracak yüzbinlerce savaşçımız var" diyen Nasrallah, İsrail'in duvarlar ve silahlar arkasına saklandığını, ülke içinde parçalanma yaşadığını ve Filistin halkıyla herhangi bir müzakerede şartlarını dikte ettirmekten aciz olduğunu iddia etti.İsrail Askeri İstihbarat Şefi Aharon Haliva da 22 Mayıs'ta katıldığı bir konferansta Hizbullah'ın hata yapmaya çok yakın olduğunu ve bunun bölgesel bir savaşı tetikleyebileceğini söylemişti.Hizbullah'ın askeri tatbikatıHizbullah, 21 Mayıs Pazar günü, Lübnan'ın güneyinde yer alan İsrail sınırına yakın Nebatiye şehrinde askeri tatbikat gerçekleştirmişti.Hizbullah'ın etkin olduğu Nebatiye'nin Er-Reyhan bölgesindeki dağlık bir alanda gerçekleştirilen tatbikatta, çok sayıda hafif ve ağır silah kullanılmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230522/lubnanin-israil-isgalinden-kurtulusunun-23-yildonumu-oncesi-hizbullahtan-govde-gosterisi-1071389728.html
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lübnan, hasan nasrallah, hizbullah lideri hasan nasrallah, ortadoğu, israil
lübnan, hasan nasrallah, hizbullah lideri hasan nasrallah, ortadoğu, israil
Lübnan Hizbullahı: Bölgede büyük bir savaşa yol açacak en ufak bir hata İsrail'i uçuruma sürükler
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Lübnan'daki Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, İsrail'in duvarlar ve silahlar arkasına saklandığını belirterek, "Yanlış hesap yapmayın. Bölgede büyük bir savaşa yol açacak en ufak bir hata sizi uçuruma ve yok olmaya sürükler" dedi.
Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, İsrail'in büyük bir savaşa sebep olacak bir hata yapması durumunda uçuruma sürükleneceğini ve yok olacağını söyledi.
Nasrallah'ın, İsrail'in, Lübnan'ın güneyinden çekilmesinin 23. yıl dönümü münasebetiyle yaptığı konuşma El-Menar televizyonunda yayımlandı.
Nasrallah konuşmasında, İsrail Askeri İstihbarat Şefi Aharon Haliva'nın, "Hizbullah'ın hata yapmaya çok yakın olduğu ve bunun bölgesel bir savaşı tetikleyebileceği" yönündeki açıklamalarına cevap verdi.
"Yanlış hesap yapmayın. Bölgede büyük bir savaşa yol açacak en ufak bir hata sizi uçuruma ve yok olmaya sürükler. Herhangi bir büyük savaş tüm sınırları içine alır. Bizim de meydanları ve alanları dolduracak yüzbinlerce savaşçımız var" diyen Nasrallah, İsrail'in duvarlar ve silahlar arkasına saklandığını, ülke içinde parçalanma yaşadığını ve Filistin halkıyla herhangi bir müzakerede şartlarını dikte ettirmekten aciz olduğunu iddia etti.
İsrail Askeri İstihbarat Şefi Aharon Haliva da 22 Mayıs'ta katıldığı bir konferansta Hizbullah'ın hata yapmaya çok yakın olduğunu ve bunun bölgesel bir savaşı tetikleyebileceğini söylemişti.
Hizbullah'ın askeri tatbikatı
Hizbullah, 21 Mayıs Pazar günü, Lübnan'ın güneyinde yer alan İsrail sınırına yakın Nebatiye şehrinde askeri tatbikat gerçekleştirmişti.
Hizbullah'ın etkin olduğu Nebatiye'nin Er-Reyhan bölgesindeki dağlık bir alanda gerçekleştirilen tatbikatta, çok sayıda hafif ve ağır silah kullanılmıştı.