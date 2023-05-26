https://sputniknews.com.tr/20230526/lgs-giris-yerleri-aciklandi-1071625575.html

LGS giriş yerleri açıklandı

LGS giriş yerleri açıklandı

4 Haziran 2023'te gerçekleştirilecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına giriş yerleri belli oldu. 26.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-26T17:50+0300

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lgs

türkiye

meb

giriş

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Öğrencilerin Liselere Geçiş Sistemi sınavına girecekleri yerler açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, LGS kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrenciler, sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgilerine 'http://www.meb.gov.tr/' internet adresi ve e-Okul üzerinden ulaşabilecek.

https://sputniknews.com.tr/20230513/milli-egitim-bakanligi-tercih-basvurusunda-bulunamayan-234-engelli-ogretmeni-atadi-1071038650.html

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