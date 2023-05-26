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LGS giriş yerleri açıklandı
LGS giriş yerleri açıklandı
4 Haziran 2023'te gerçekleştirilecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına giriş yerleri belli oldu. 26.05.2023, Sputnik Türkiye
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Öğrencilerin Liselere Geçiş Sistemi sınavına girecekleri yerler açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, LGS kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrenciler, sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgilerine 'http://www.meb.gov.tr/' internet adresi ve e-Okul üzerinden ulaşabilecek.
https://sputniknews.com.tr/20230513/milli-egitim-bakanligi-tercih-basvurusunda-bulunamayan-234-engelli-ogretmeni-atadi-1071038650.html
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lgs giriş yerleri açıklandı mı?, lgs giriş belgesi nasıl alınır?, lgs giriş belgesi nasıl sorgulanır?
lgs giriş yerleri açıklandı mı?, lgs giriş belgesi nasıl alınır?, lgs giriş belgesi nasıl sorgulanır?

LGS giriş yerleri açıklandı

17:50 26.05.2023 (güncellendi: 18:01 26.05.2023)
© AALGS
LGS - Sputnik Türkiye, 1920, 26.05.2023
© AA
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4 Haziran 2023'te gerçekleştirilecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına giriş yerleri belli oldu.
Öğrencilerin Liselere Geçiş Sistemi sınavına girecekleri yerler açıklandı.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, LGS kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrenciler, sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgilerine 'http://www.meb.gov.tr/' internet adresi ve e-Okul üzerinden ulaşabilecek.
Milli Eğitim Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.05.2023
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