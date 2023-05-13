https://sputniknews.com.tr/20230513/milli-egitim-bakanligi-tercih-basvurusunda-bulunamayan-234-engelli-ogretmeni-atadi-1071038650.html
Milli Eğitim Bakanlığı tercih başvurusunda bulunamayan 234 engelli öğretmeni atadı
Milli Eğitim Bakanlığı tercih başvurusunda bulunamayan 234 engelli öğretmeni atadı
Milli Eğitim Bakanı Özer, tercih başvurusunda bulunamayan 234 engelli öğretmenin atamasını yaptıklarını açıkladı. 13.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-13T19:50+0300
2023-05-13T19:50+0300
2023-05-13T19:50+0300
türkiye
atama
milli eğitim bakanlığı
öğretmen
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Tercih başvurusunda bulunamayan 234 engelli öğretmenimizin de atamasını gerçekleştirdik. Tüm öğretmenlerimize hayırlı olsun. Eğitim ailemize hoş geldiniz" ifadesini kullandı.
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atama, milli eğitim bakanlığı, öğretmen
atama, milli eğitim bakanlığı, öğretmen
Milli Eğitim Bakanlığı tercih başvurusunda bulunamayan 234 engelli öğretmeni atadı
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Milli Eğitim Bakanı Özer, tercih başvurusunda bulunamayan 234 engelli öğretmenin atamasını yaptıklarını açıkladı.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Tercih başvurusunda bulunamayan 234 engelli öğretmenimizin de atamasını gerçekleştirdik. Tüm öğretmenlerimize hayırlı olsun. Eğitim ailemize hoş geldiniz" ifadesini kullandı.