https://sputniknews.com.tr/20230526/kazakistan-herhangi-bir-birlik-devleti-olusturma-veya-bunlara-katilma-planimiz-yok-1071632487.html
Kazakistan: Herhangi bir birlik devleti oluşturma veya bunlara katılma planımız yok
Kazakistan: Herhangi bir birlik devleti oluşturma veya bunlara katılma planımız yok
Kazakistan Devlet Başkanlığı Sözcüsü Jeldibay, birlik devleti oluşturma veya bunlara katılma planlarının olmadığını belirtti. 26.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-26T22:13+0300
2023-05-26T22:13+0300
2023-05-26T22:13+0300
dünya
kazakistan
kasım cömert tokayev
avrasya ekonomik birliği (aeb)
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Kazakistan Devlet Başkanlığı Sözcüsü Ruslan Jeldibay, yaptığı açıklamada Kazakistan’ın herhangi bir birlik devleti oluşturma ya da bunlara katılma gibi bir planının olmadığını söyledi.Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev, çarşamba günü Moskova'da düzenlenen Avrasya Ekonomik Forumu'nun Genel Kurul toplantısında, Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) çerçevesinde farklı entegrasyon seviyelerinin bulunduğunu belirterek, birlik içindeki Rusya ve Belarus’tan oluşan Birlik Devleti’nin AEB içindeki varlığının önemine dikkat çekmişti.Jeldibay, "Ülkemizle ilgili olarak Kazakistan herhangi bir birlik devleti kurmayı veya buna katılmayı düşünmüyor ve planlamıyor" dedi.AEB üyeleri olan Rusya ve Belarus’un daha yüksek ve daha yakın bir yakınlaşma düzeyi gösterdiğine vurgu yapan Jeldibay, "Bu eşsiz bir emsal. Devlet başkanının da belirttiği gibi aslında tek halk ve tek devletten bahsediyoruz. Bu bağlamda, birbirinden tamamen farklı amaçlara sahip iki entegrasyon projesi çerçevesindeki girişimleri ayırmak önemlidir” diye konuştu.Jeldibay, Tokayev’in AEB içindeki entegrasyonun yalnızca ekonomik düzlemde ilerleyebileceği mesajı verdiğini belirterek “Çerçevenin dışına çıkmak, kuruluşun amaçlarını, ilkelerini ve hedeflerini ifade eden yasal belgeleri ihlal eder. Devlet Başkanının vurguladığı gibi, ekonomik entegrasyon kendi başına bir amaç değil, ekonomileri geliştirmenin ve halklarımızın refahını artırmanın yollarından biridir. Yani, birlik çerçevesinde alınan herhangi bir karar, her bir katılımcıya ve her şeyden önce tüm AEB üyesi ülkelerin vatandaşlarına sonuç getirmelidir” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230525/avrasya-ekonomik-birligi-zirvesi-kremlinde-basladi-1071563615.html
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kazakistan, kasım cömert tokayev, avrasya ekonomik birliği (aeb)
kazakistan, kasım cömert tokayev, avrasya ekonomik birliği (aeb)
Kazakistan: Herhangi bir birlik devleti oluşturma veya bunlara katılma planımız yok
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Kazakistan Devlet Başkanlığı Sözcüsü Jeldibay, birlik devleti oluşturma veya bunlara katılma planlarının olmadığını belirtti.
Kazakistan Devlet Başkanlığı Sözcüsü Ruslan Jeldibay, yaptığı açıklamada Kazakistan’ın herhangi bir birlik devleti oluşturma ya da bunlara katılma gibi bir planının olmadığını söyledi.
Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev, çarşamba günü Moskova'da düzenlenen Avrasya Ekonomik Forumu'nun Genel Kurul toplantısında, Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) çerçevesinde farklı entegrasyon seviyelerinin bulunduğunu belirterek, birlik içindeki Rusya ve Belarus’tan oluşan Birlik Devleti’nin AEB içindeki varlığının önemine dikkat çekmişti.
Jeldibay, "Ülkemizle ilgili olarak Kazakistan herhangi bir birlik devleti kurmayı veya buna katılmayı düşünmüyor ve planlamıyor" dedi.
AEB üyeleri olan Rusya ve Belarus’un daha yüksek ve daha yakın bir yakınlaşma düzeyi gösterdiğine vurgu yapan Jeldibay, "Bu eşsiz bir emsal. Devlet başkanının da belirttiği gibi aslında tek halk ve tek devletten bahsediyoruz. Bu bağlamda, birbirinden tamamen farklı amaçlara sahip iki entegrasyon projesi çerçevesindeki girişimleri ayırmak önemlidir” diye konuştu.
Jeldibay, Tokayev’in AEB içindeki entegrasyonun yalnızca ekonomik düzlemde ilerleyebileceği mesajı verdiğini belirterek “Çerçevenin dışına çıkmak, kuruluşun amaçlarını, ilkelerini ve hedeflerini ifade eden yasal belgeleri ihlal eder. Devlet Başkanının vurguladığı gibi, ekonomik entegrasyon kendi başına bir amaç değil, ekonomileri geliştirmenin ve halklarımızın refahını artırmanın yollarından biridir. Yani, birlik çerçevesinde alınan herhangi bir karar, her bir katılımcıya ve her şeyden önce tüm AEB üyesi ülkelerin vatandaşlarına sonuç getirmelidir” ifadelerini kullandı.