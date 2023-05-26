https://sputniknews.com.tr/20230526/ikinci-tur-kararinin-ardindan-muharrem-inceden-ilk-paylasim-vazgectik-mi-1071615253.html

İkinci tur kararının ardından Muharrem İnce'den ilk paylaşım: Vazgeçtik mi?

İkinci tur kararının ardından Muharrem İnce'den ilk paylaşım: Vazgeçtik mi?

Cumhurbaşkanlığı Seçimi'ne 2 gün kala Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Herkesi üçüncü yola; akla... 26.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-26T14:11+0300

2023-05-26T14:11+0300

2023-05-26T14:18+0300

2023 türkiye seçimleri

muharrem ince

ikinci tur

aday

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28 Mayıs’ta yapılacak ikinci tur seçimi için hiçbir adaya destek kararı almayan Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. İnce, şu ifadeleri kullandı: * Biliriz ki; fitne zamanı oturan, ayakta durandan; ayakta duran, yürüyenden; yürüyen koşandan hayırlıdır. Yaylarımızı kırdık, kirişlerimizi parçaladık, kılıçlarımızı taşa vurduk. Ölen olduk, öldüren olmadık. Halkımıza yalan söylemedik, hileye başvurmadık. * Terör örgütlerinin hain planlarına karşı dik durduk, boyun eğmedik. Herkesi üçüncü yola; Akla, Adalete ve Ahlaka çağırdık, fettan sesimizi kıstı, duyulmadık. Vazgeçtik mi? Asla! * Pazartesi günü üzerimizi çırpıp yeniden başlıyor, 'İçimizde Cumhuriyetin neşesi' ile yollara düşüyoruz.

https://sputniknews.com.tr/20230526/muharrem-ince-ikinci-tur-kararini-verdi-1071594742.html

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muharrem ince, ikinci tur, aday