https://sputniknews.com.tr/20230526/ikinci-tur-kararinin-ardindan-muharrem-inceden-ilk-paylasim-vazgectik-mi-1071615253.html
İkinci tur kararının ardından Muharrem İnce'den ilk paylaşım: Vazgeçtik mi?
İkinci tur kararının ardından Muharrem İnce'den ilk paylaşım: Vazgeçtik mi?
Cumhurbaşkanlığı Seçimi'ne 2 gün kala Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Herkesi üçüncü yola; akla... 26.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-26T14:11+0300
2023-05-26T14:11+0300
2023-05-26T14:18+0300
2023 türkiye seçimleri
muharrem ince
ikinci tur
aday
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28 Mayıs’ta yapılacak ikinci tur seçimi için hiçbir adaya destek kararı almayan Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. İnce, şu ifadeleri kullandı: * Biliriz ki; fitne zamanı oturan, ayakta durandan; ayakta duran, yürüyenden; yürüyen koşandan hayırlıdır. Yaylarımızı kırdık, kirişlerimizi parçaladık, kılıçlarımızı taşa vurduk. Ölen olduk, öldüren olmadık. Halkımıza yalan söylemedik, hileye başvurmadık. * Terör örgütlerinin hain planlarına karşı dik durduk, boyun eğmedik. Herkesi üçüncü yola; Akla, Adalete ve Ahlaka çağırdık, fettan sesimizi kıstı, duyulmadık. Vazgeçtik mi? Asla! * Pazartesi günü üzerimizi çırpıp yeniden başlıyor, 'İçimizde Cumhuriyetin neşesi' ile yollara düşüyoruz.
https://sputniknews.com.tr/20230526/muharrem-ince-ikinci-tur-kararini-verdi-1071594742.html
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muharrem ince, ikinci tur, aday
muharrem ince, ikinci tur, aday
İkinci tur kararının ardından Muharrem İnce'den ilk paylaşım: Vazgeçtik mi?
14:11 26.05.2023 (güncellendi: 14:18 26.05.2023) Abone ol
Cumhurbaşkanlığı Seçimi'ne 2 gün kala Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Herkesi üçüncü yola; akla, adalete ve ahlaka çağırdık, fettan sesimizi kıstı, duyulmadık. Vazgeçtik mi? Asla" dedi.
28 Mayıs’ta yapılacak ikinci tur seçimi için hiçbir adaya destek kararı almayan Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
İnce, şu ifadeleri kullandı:
* Biliriz ki; fitne zamanı oturan, ayakta durandan; ayakta duran, yürüyenden; yürüyen koşandan hayırlıdır. Yaylarımızı kırdık, kirişlerimizi parçaladık, kılıçlarımızı taşa vurduk. Ölen olduk, öldüren olmadık. Halkımıza yalan söylemedik, hileye başvurmadık.
* Terör örgütlerinin hain planlarına karşı dik durduk, boyun eğmedik. Herkesi üçüncü yola; Akla, Adalete ve Ahlaka çağırdık, fettan sesimizi kıstı, duyulmadık. Vazgeçtik mi? Asla!
* Pazartesi günü üzerimizi çırpıp yeniden başlıyor, 'İçimizde Cumhuriyetin neşesi' ile yollara düşüyoruz.