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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230526/ikinci-tur-kararinin-ardindan-muharrem-inceden-ilk-paylasim-vazgectik-mi-1071615253.html
İkinci tur kararının ardından Muharrem İnce'den ilk paylaşım: Vazgeçtik mi?
İkinci tur kararının ardından Muharrem İnce'den ilk paylaşım: Vazgeçtik mi?
Cumhurbaşkanlığı Seçimi'ne 2 gün kala Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Herkesi üçüncü yola; akla... 26.05.2023, Sputnik Türkiye
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2023 türkiye seçimleri
muharrem ince
ikinci tur
aday
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28 Mayıs’ta yapılacak ikinci tur seçimi için hiçbir adaya destek kararı almayan Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. İnce, şu ifadeleri kullandı: * Biliriz ki; fitne zamanı oturan, ayakta durandan; ayakta duran, yürüyenden; yürüyen koşandan hayırlıdır. Yaylarımızı kırdık, kirişlerimizi parçaladık, kılıçlarımızı taşa vurduk. Ölen olduk, öldüren olmadık. Halkımıza yalan söylemedik, hileye başvurmadık. * Terör örgütlerinin hain planlarına karşı dik durduk, boyun eğmedik. Herkesi üçüncü yola; Akla, Adalete ve Ahlaka çağırdık, fettan sesimizi kıstı, duyulmadık. Vazgeçtik mi? Asla! * Pazartesi günü üzerimizi çırpıp yeniden başlıyor, 'İçimizde Cumhuriyetin neşesi' ile yollara düşüyoruz.
https://sputniknews.com.tr/20230526/muharrem-ince-ikinci-tur-kararini-verdi-1071594742.html
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muharrem ince, ikinci tur, aday
muharrem ince, ikinci tur, aday

İkinci tur kararının ardından Muharrem İnce'den ilk paylaşım: Vazgeçtik mi?

14:11 26.05.2023 (güncellendi: 14:18 26.05.2023)
© AAMuharrem İnce
Muharrem İnce - Sputnik Türkiye, 1920, 26.05.2023
© AA
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Cumhurbaşkanlığı Seçimi'ne 2 gün kala Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Herkesi üçüncü yola; akla, adalete ve ahlaka çağırdık, fettan sesimizi kıstı, duyulmadık. Vazgeçtik mi? Asla" dedi.
28 Mayıs’ta yapılacak ikinci tur seçimi için hiçbir adaya destek kararı almayan Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
İnce, şu ifadeleri kullandı:
* Biliriz ki; fitne zamanı oturan, ayakta durandan; ayakta duran, yürüyenden; yürüyen koşandan hayırlıdır. Yaylarımızı kırdık, kirişlerimizi parçaladık, kılıçlarımızı taşa vurduk. Ölen olduk, öldüren olmadık. Halkımıza yalan söylemedik, hileye başvurmadık.
* Terör örgütlerinin hain planlarına karşı dik durduk, boyun eğmedik. Herkesi üçüncü yola; Akla, Adalete ve Ahlaka çağırdık, fettan sesimizi kıstı, duyulmadık. Vazgeçtik mi? Asla!
* Pazartesi günü üzerimizi çırpıp yeniden başlıyor, 'İçimizde Cumhuriyetin neşesi' ile yollara düşüyoruz.
Muharrem İnce - Sputnik Türkiye, 1920, 26.05.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Muharrem İnce ikinci tur kararını verdi
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