https://sputniknews.com.tr/20230526/hadise-hastaneye-kaldirildi-1071607580.html
Hadise hastaneye kaldırıldı
Hadise hastaneye kaldırıldı
Konser turu devam ederken rahatsızlanan Hadise, Kıbrıs konserine giderken rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. 26.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-26T12:25+0300
2023-05-26T12:25+0300
2023-05-26T12:27+0300
hadise
murda
yaşam
hastane
kıbrıs
konser
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Şarkıcı Hadise, Rap sanatçısı Murda ile birlikte yayınladıkları yeni şarkıları ‘Sen Dönene Kadar’ın konser turuna devam ederken, yoğun tempo nedeniyle sağlık sorunları yaşadı.Medyatava'da yer alan habere göre, bu iki ünlü isim, yeni şarkılarının promosyonu için konserlerine devam ederken, Hadise yoğun çalışma temposuna dayanamayarak rahatsızlandı.Hadise, Kıbrıs'taki konserine giderken rahatsızlığı nedneiyle hastaneye kaldırıldı. Hadise, şu ifadeleri kullandı:
https://sputniknews.com.tr/20230426/hadise-sikayetci-oldu-seren-serengil-bircan-bali-ve-arto-hakkinda-4-yil-8-aya-kadar-hapis-istemi-1070215844.html
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hadise, murda, hastane, kıbrıs, konser
hadise, murda, hastane, kıbrıs, konser
Hadise hastaneye kaldırıldı
12:25 26.05.2023 (güncellendi: 12:27 26.05.2023) Abone ol
Konser turu devam ederken rahatsızlanan Hadise, Kıbrıs konserine giderken rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
Şarkıcı Hadise, Rap sanatçısı Murda ile birlikte yayınladıkları yeni şarkıları ‘Sen Dönene Kadar’ın konser turuna devam ederken, yoğun tempo nedeniyle sağlık sorunları yaşadı.
Medyatava'da yer alan habere göre, bu iki ünlü isim, yeni şarkılarının promosyonu için konserlerine devam ederken, Hadise yoğun çalışma temposuna dayanamayarak rahatsızlandı.
Hadise, Kıbrıs'taki konserine giderken rahatsızlığı nedneiyle hastaneye kaldırıldı. Hadise, şu ifadeleri kullandı:
"İstanbul'da harika bir konser verdim. Gece uyuduktan sonra sabah kalktığımda boynum tutulmuş ve hasta hissettim. Serum aldım ve doktorum da müdahale etti. Kıbrıs'a geldiğimde de serum tedavisine devam ettim. Sayenizde ayaktayım ve sizlerle beraberim."