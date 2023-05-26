Hadise hastaneye kaldırıldı

"İstanbul'da harika bir konser verdim. Gece uyuduktan sonra sabah kalktığımda boynum tutulmuş ve hasta hissettim. Serum aldım ve doktorum da müdahale etti. Kıbrıs'a geldiğimde de serum tedavisine devam ettim. Sayenizde ayaktayım ve sizlerle beraberim."