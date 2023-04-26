https://sputniknews.com.tr/20230426/hadise-sikayetci-oldu-seren-serengil-bircan-bali-ve-arto-hakkinda-4-yil-8-aya-kadar-hapis-istemi-1070215844.html

Hadise şikayetçi oldu: Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto hakkında 4 yıl 8 aya kadar hapis istemi

Hadise şikayetçi oldu: Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto hakkında 4 yıl 8 aya kadar hapis istemi

Hadise Açıkgöz'ün şikayeti üzerine Reza Zarrab ile arasında ilişki olduğu iddiaları doğrultusunda kasıtlı ifadeler kullandıkları iddiasıyla magazin programı... 26.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-26T14:35+0300

2023-04-26T14:35+0300

2023-04-26T14:35+0300

yaşam

hadise

reza zarrab

seren serengil

arto

bircan bali

hakaret

yaşam

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/18/1070118684_0:14:1080:622_1920x0_80_0_0_76f5eb21ea005f03bfc2f736401497fc.jpg

Televizyonda yayınlanan magazin programı sunucuları Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto lakabıyla tanınan Harutyan Dalga hakkında şarkıcı Hadise'ye yönelik Reza Zarrab'la arasında yaşandığı iddia edilen ilişki hakkında yaptıkları yorumlar nedeniyle şikayet üzerine soruşturma başlatılmıştı. Hadise magazin programında yorum yapan Serengil, Bali ve Arto'nun kendisini rezil etmek için sürekli olarak kötü yorumlarda bulunduğunu, yorumlarının hakaret içerdiği gerekçesiyle şikayette bulundu.İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca üç şüpheli hakkında ayrı ayrı yürütülen soruşturmalar tamamlandı. Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Seren Serengil, Hadise Reza Zarrab ilk haberi çıktıktan sonra kendisine bir hesaptan Reza Zarrab ve Hadise'nin mesajları geldiğini, bu haberlerin doğruluğunu teyit etmek için Zarrab'ın avukatını aradığını ve mesajlaşmaların avukatın tarafından teyit ettiğini ileri sürdü.Serengil'in 4 yıl 8 aya kadar hapsi isteniyorİfadeleri alınan Bircan Bali ve Arto ise konu hakkında yorumda bulunduklarını ve doğrudan Hadise'yi hedef almadıkları, programda sarf ettikleri sözlerin eleştiri kapsamında kaldığını ileri sürerek suçlamaları reddettiler.Şarkıcı Hadise'nin "müşteki" sıfatında yer aldığı iddianamede, Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto "şüpheli" sıfatında yer aldı. Programda bir iddia üzerine defalarca ağır yorumlarda bulunduğu ileri sürülen Seren Serengil hakkında "Sesli ve görüntülü hakaret" suçundan 5 aydan 4 yıl 8 aya kadar, Bircan Bali ve Arto hakkında ise 3 aydan 3 yıl 6 aya kadar hapis istendi. Şüpheliler, önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

https://sputniknews.com.tr/20230424/hadise-ile-reza-zarraba-ait-oldugu-one-surulen-mesajlari-yayinlayan-gazeteciye-hapis-istemi-1070120165.html

hadise

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

hadise, reza zarrab, seren serengil, arto, bircan bali , hakaret, yaşam