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SON DAKİKA | Kiev muradına erdi: Çin Devlet Başkanı Şi, Ukrayna lideri Zelenskiy ile telefonda konuştu
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https://sputniknews.com.tr/20230426/hadise-sikayetci-oldu-seren-serengil-bircan-bali-ve-arto-hakkinda-4-yil-8-aya-kadar-hapis-istemi-1070215844.html
Hadise şikayetçi oldu: Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto hakkında 4 yıl 8 aya kadar hapis istemi
Hadise şikayetçi oldu: Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto hakkında 4 yıl 8 aya kadar hapis istemi
Hadise Açıkgöz'ün şikayeti üzerine Reza Zarrab ile arasında ilişki olduğu iddiaları doğrultusunda kasıtlı ifadeler kullandıkları iddiasıyla magazin programı... 26.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-26T14:35+0300
2023-04-26T14:35+0300
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reza zarrab
seren serengil
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bircan bali
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Televizyonda yayınlanan magazin programı sunucuları Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto lakabıyla tanınan Harutyan Dalga hakkında şarkıcı Hadise'ye yönelik Reza Zarrab'la arasında yaşandığı iddia edilen ilişki hakkında yaptıkları yorumlar nedeniyle şikayet üzerine soruşturma başlatılmıştı. Hadise magazin programında yorum yapan Serengil, Bali ve Arto'nun kendisini rezil etmek için sürekli olarak kötü yorumlarda bulunduğunu, yorumlarının hakaret içerdiği gerekçesiyle şikayette bulundu.İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca üç şüpheli hakkında ayrı ayrı yürütülen soruşturmalar tamamlandı. Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Seren Serengil, Hadise Reza Zarrab ilk haberi çıktıktan sonra kendisine bir hesaptan Reza Zarrab ve Hadise'nin mesajları geldiğini, bu haberlerin doğruluğunu teyit etmek için Zarrab'ın avukatını aradığını ve mesajlaşmaların avukatın tarafından teyit ettiğini ileri sürdü.Serengil'in 4 yıl 8 aya kadar hapsi isteniyorİfadeleri alınan Bircan Bali ve Arto ise konu hakkında yorumda bulunduklarını ve doğrudan Hadise'yi hedef almadıkları, programda sarf ettikleri sözlerin eleştiri kapsamında kaldığını ileri sürerek suçlamaları reddettiler.Şarkıcı Hadise'nin "müşteki" sıfatında yer aldığı iddianamede, Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto "şüpheli" sıfatında yer aldı. Programda bir iddia üzerine defalarca ağır yorumlarda bulunduğu ileri sürülen Seren Serengil hakkında "Sesli ve görüntülü hakaret" suçundan 5 aydan 4 yıl 8 aya kadar, Bircan Bali ve Arto hakkında ise 3 aydan 3 yıl 6 aya kadar hapis istendi. Şüpheliler, önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.
https://sputniknews.com.tr/20230424/hadise-ile-reza-zarraba-ait-oldugu-one-surulen-mesajlari-yayinlayan-gazeteciye-hapis-istemi-1070120165.html
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hadise, reza zarrab, seren serengil, arto, bircan bali , hakaret, yaşam
hadise, reza zarrab, seren serengil, arto, bircan bali , hakaret, yaşam

Hadise şikayetçi oldu: Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto hakkında 4 yıl 8 aya kadar hapis istemi

14:35 26.04.2023
© İHAHadise
Hadise - Sputnik Türkiye, 1920, 26.04.2023
© İHA
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Hadise Açıkgöz'ün şikayeti üzerine Reza Zarrab ile arasında ilişki olduğu iddiaları doğrultusunda kasıtlı ifadeler kullandıkları iddiasıyla magazin programı yorumcuları Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto'ya dava açtı. Yorumcular hakkında "hakaret" suçundan 3 aydan 4 yıl 8 aya kadar değişen hapis istemiyle ayrı ayrı iddianame düzenlendi.
Televizyonda yayınlanan magazin programı sunucuları Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto lakabıyla tanınan Harutyan Dalga hakkında şarkıcı Hadise'ye yönelik Reza Zarrab'la arasında yaşandığı iddia edilen ilişki hakkında yaptıkları yorumlar nedeniyle şikayet üzerine soruşturma başlatılmıştı. Hadise magazin programında yorum yapan Serengil, Bali ve Arto'nun kendisini rezil etmek için sürekli olarak kötü yorumlarda bulunduğunu, yorumlarının hakaret içerdiği gerekçesiyle şikayette bulundu.
İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca üç şüpheli hakkında ayrı ayrı yürütülen soruşturmalar tamamlandı. Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Seren Serengil, Hadise Reza Zarrab ilk haberi çıktıktan sonra kendisine bir hesaptan Reza Zarrab ve Hadise'nin mesajları geldiğini, bu haberlerin doğruluğunu teyit etmek için Zarrab'ın avukatını aradığını ve mesajlaşmaların avukatın tarafından teyit ettiğini ileri sürdü.

Serengil'in 4 yıl 8 aya kadar hapsi isteniyor

İfadeleri alınan Bircan Bali ve Arto ise konu hakkında yorumda bulunduklarını ve doğrudan Hadise'yi hedef almadıkları, programda sarf ettikleri sözlerin eleştiri kapsamında kaldığını ileri sürerek suçlamaları reddettiler.

Şarkıcı Hadise'nin "müşteki" sıfatında yer aldığı iddianamede, Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto "şüpheli" sıfatında yer aldı. Programda bir iddia üzerine defalarca ağır yorumlarda bulunduğu ileri sürülen Seren Serengil hakkında "Sesli ve görüntülü hakaret" suçundan 5 aydan 4 yıl 8 aya kadar, Bircan Bali ve Arto hakkında ise 3 aydan 3 yıl 6 aya kadar hapis istendi. Şüpheliler, önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.
Hadise - Sputnik Türkiye, 1920, 24.04.2023
YAŞAM
Hadise ile Reza Zarrab'a ait olduğu öne sürülen mesajları ifşalayan gazeteciye hapis istemi
24 Nisan, 16:11
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