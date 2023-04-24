https://sputniknews.com.tr/20230424/hadise-ile-reza-zarraba-ait-oldugu-one-surulen-mesajlari-yayinlayan-gazeteciye-hapis-istemi-1070120165.html

Hadise ile Reza Zarrab'a ait olduğu öne sürülen mesajları ifşalayan gazeteciye hapis istemi

Hadise ile Reza Zarrab'a ait olduğu öne sürülen mesajları ifşalayan gazeteciye hapis istemi

Hadise’nin Reza Zarrab’la arasında olduğu iddia edilen mesajları internet sitesinde olduğu gibi yayınladığı iddia edilen gazeteci hakkında yürütülen soruşturma... 24.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-24T16:11+0300

2023-04-24T16:11+0300

2023-04-24T16:20+0300

hadise

reza zarrab

mesaj

ifşa

hapis istemi

gazeteci

yaşam

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Şarkıcı Hadise’nin, Reza Zarrab’la arasında olduğu öne sürülen mesajların ekran görüntüsünü ve Hadise’ye ait bilgilerin yer aldığı uçak biletine ait görseli internet haber sitesinde olduğu gibi yayınladığı iddia edilen gazeteci Yaşar Ç. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, müşteki Hadise Açıkgöz’ün avukatı aracılığıyla Savcılığa şikayet dilekçesi sunduğu, dilekçede şüpheli Yaşar Ç.'nin sahibi olduğu bir internet haber sitesinde müşteki ile Reza Zarrab arasındaki mesajların ve müştekiye ait uçuş bilgilerinin yayınlandığının iddia edilmesi üzerine soruşturmaya başlandığı anlatıldı.Müşteki avukatının şikayet dilekçesine yer verilen iddianamede, söz konusu internet haber sitesinde müşteki Hadise Açıkgöz ile Reza Zarrab arasında olduğu iddia edilen mesajların ekran görüntüsünün ve müştekiye ait bilgilerin yer aldığı uçak biletine ait görselin yer aldığının görüldüğü aktarıldı.'Kamu yararı olduğunu düşünerek haber yaptım'Şüpheli Yaşar Ç.'nin ifadesine yer verilen iddianamede, 35 yıldır magazin gazeteciliğini yaptığını, söz konusu mesaj içerikleri ve uçak bilgilerinin ilk olarak sosyal medya üzerinden sahte bir hesap tarafından kendisine gönderildiğini, doğruluğunu teyit etmek için Hadise’nin menajerini aradığını ancak müsait olmadığı için teyit etme fırsatının olmadığını söylediği kaydedildi. Şüphelinin ifadesinde, haberde gerçeğe aykırı herhangi bir isnat veya ifade yer almadığını, tarafların ünlü ve konunun güncel olması nedeniyle kamu yararı olduğunu düşünerek haber yaptığını söylediği aktarıldı.Hazırlanan iddianamede, şüpheli Yaşar Ç.’nin söz konusu mesaj içeriklerinin ekran görüntüsünü sitede olduğu gibi yayınladığı, sadece taraflar arasında olan ve yazılı haberleşme niteliğinde olan mesajların herkesin görebileceği ve erişebileceği internet ortamında yayınlanması nedeniyle ‘kişiler arasındaki haberleşmenin gizliliğini alenen ifşa etmek’ suçunun yasal unsurlarının oluştuğu belirtildi.9 yıla kadar hapis cezası talebiHazırlanan iddianamede şüpheli Yaşar Ç.'nin ‘kişiler arasındaki haberleşmenin gizliliğini alenen ifşa etmek’ ve ‘kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak’ suçlarından toplamda 4 yıldan 9 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Şüphelinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde başlanacak.

https://sputniknews.com.tr/20210417/hadise-hesabini-soracagim-kimse-benim-namusumu-lekeleyemez-1044296384.html

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hadise, reza zarrab, mesaj, ifşa, hapis istemi, gazeteci