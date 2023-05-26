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FSB: Gelencik'te terör saldırısı önlendi
FSB: Gelencik'te terör saldırısı önlendi
FSB, Gelencik kentindeki güvenlik güçlerine ait tesislerden birine yönelik terör saldırısının önlendiğini duyurdu. 26.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-26T14:55+0300
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dünya
rusya
fsb
terör saldırısı
gelencik
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Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Rusya’nın güneyindeki Gelencik kentindeki güvenlik güçlerine ait tesislerden birine yönelik terör saldırısı planlayan bir kişinin yakalandığını duyurdu.FSB’den yapılan açıklamada, şüphelinin el yapımı bir bomba hazırladığı, iletişim araçlarında ‘Ukrayna milliyetçi oluşumları militanlarının’ sanal topluluklarından alınan montaj ve kullanma talimatları bulunduğu belirtildi.Gelencik nüfusuna kayıtlı 1981 doğumlu şüphelinin güvenlik güçlerine ait tesislerden birine terör saldırısı planlamaktan gözaltına alındığı kaydedildi.Şüphelinin yerleşim yerlerinden birinin eteklerindeki ormanda yaptığı gizli sığınakta el yapımı bir bomba ve el yapımı patlayıcı üretiminde kullanılan malzemeler bulunduğu bilgisine yer verilen açıklamada, “İletişim cihazlarında, ‘Ukrayna milliyetçi oluşumları militanları’ tarafından yönetilen sanal topluluklardan alınan patlayıcı cihazların montajı ve kullanımlarına ilişkin talimatlar bulundu” denildi.Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.
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rusya, fsb, terör saldırısı, gelencik
rusya, fsb, terör saldırısı, gelencik

FSB: Gelencik'te terör saldırısı önlendi

14:55 26.05.2023 (güncellendi: 14:59 26.05.2023)
© Sputnik / ЦОС ФСБ РФ / Multimedya arşivine gidinRusya- Gelencik- FSB
Rusya- Gelencik- FSB - Sputnik Türkiye, 1920, 26.05.2023
© Sputnik / ЦОС ФСБ РФ
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FSB, Gelencik kentindeki güvenlik güçlerine ait tesislerden birine yönelik terör saldırısının önlendiğini duyurdu.
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Rusya’nın güneyindeki Gelencik kentindeki güvenlik güçlerine ait tesislerden birine yönelik terör saldırısı planlayan bir kişinin yakalandığını duyurdu.
FSB’den yapılan açıklamada, şüphelinin el yapımı bir bomba hazırladığı, iletişim araçlarında ‘Ukrayna milliyetçi oluşumları militanlarının’ sanal topluluklarından alınan montaj ve kullanma talimatları bulunduğu belirtildi.
Gelencik nüfusuna kayıtlı 1981 doğumlu şüphelinin güvenlik güçlerine ait tesislerden birine terör saldırısı planlamaktan gözaltına alındığı kaydedildi.
Şüphelinin yerleşim yerlerinden birinin eteklerindeki ormanda yaptığı gizli sığınakta el yapımı bir bomba ve el yapımı patlayıcı üretiminde kullanılan malzemeler bulunduğu bilgisine yer verilen açıklamada, “İletişim cihazlarında, ‘Ukrayna milliyetçi oluşumları militanları’ tarafından yönetilen sanal topluluklardan alınan patlayıcı cihazların montajı ve kullanımlarına ilişkin talimatlar bulundu” denildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.
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