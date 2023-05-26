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https://sputniknews.com.tr/20230526/erkek-hemsirenin-cinsel-saldirisina-maruz-kalan-63-yasindaki-kanser-hastasi-kadin-yasamini-yitirdi-1071597081.html
Erkek hemşirenin cinsel saldırısına maruz kalan 63 yaşındaki kanser hastası kadın yaşamını yitirdi
Erkek hemşirenin cinsel saldırısına maruz kalan 63 yaşındaki kanser hastası kadın yaşamını yitirdi
İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde görevli bir erkek hemşire, yoğun bakımda tedavi gören kanser hastası kadına cinsel istismarda bulunduğu... 26.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-26T10:19+0300
2023-05-26T10:19+0300
türkiye
hemşire
ege üniversitesi
cinsel taciz
taciz
kadına yönelik taciz
kadın
hastane
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17 Mayıs günü Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Yoğun Bakım ünitesinde edinilen bilgiye göre hastanede görevli sağlık bakım çalışanı, müdürüne giderek hastanede hemşire olarak çalışan E.K.'nin (29), hastanede tedavi gören kanser hastası N.C.'ye (61), yoğun bakım odasındaki yatağında cinsel saldırıda bulunduğunu söyledi. Diğer hemşirelerin de görüşlerini alan sağlık bakım müdürü olayın doğru olduğunu öğrendi ve polis merkezine giderek durumu anlattı. Şikayet üzerine erkek hemşire E.K. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yoğun bakımda cinsel istismara uğradığı iddia edilen N.C. ise dün hastanede hayatını kaybetti. İzmir Adli Tıp Kurumu morgunda otopsi yapılan hastanın cenazesi ise, bugün ailesine teslim edildi ve Buca ilçesinde toprağa verildi.Kamera görüntüleri incelemedeOlayla ilgili hastanenin güvenlik kamerası kayıtları ise incelenmek üzere Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü. Kamera görüntüleri ile ilgili polis merkezi tarafından hazırlanan tutanakta ise; 20 dakikalık görüntü kaydında, hemşire E.K.'nin baygın halde bulunan hasta N.C.'nin yanına gelerek ilaç verdiği anlar, E.K.'nin hastanın sol tarafına geçerek kendisine doğru çekmesi, daha sonra tekrar ilaç vermesi ve cinsel istismarda bulunduğu anların yer aldığı belirtildi.'Yapamadım, sadece teşebbüs ettim'Yoğun bakımdaki hastasına cinsel istismarla suçlanan E.K.'nin ise ifadesinde suçlamaları kabul ettiği öğrenildi. E.K.'nin yoğun bakımdaki yatmakta olan N.C.'ye cinsel istismar teşebbüsünde bulunduğunu, hastanın bilincinin kapalı olduğu için olayın teşebbüste kaldığını ve pişman olduğunu söylediği öğrenildi.Yatağın üzerindeyken başka hemşireye yakalanmışOlay anında E.K.'yı gördüğü öğrenilen E.E. adlı hemşirenin polisteki ifadesinde, 'Saat 03.30 sıralarında E.K.'nın yoğun bakım odasında yatakta bulunan N.C.'nin yatağının üzerinde olduğunu gördüğünü, dizlerinin üzerine çökmüş vaziyette gördüğünü ve olayı da diğer arkadaşlarına anlattığını söylediği öğrenildi. E.E.'nin ayrıca cinsel istismarla suçlanan hemşire E.K.'nin kendisini gördüğünü, daha sonra da durumu sorumlu hemşireye anlattığını söylediği öne sürüldü.Hemşire tutuklandıPolis merkezindeki işlemlerin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğine götürülen E.K., buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hemşire E.K., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Konuyla ilgili Ege Üniversitesi Hastanesi yönetimi tarafından, yoğun bakım hastasına yönelik cinsel istismarda bulunduğu iddiası ile gözaltına alınan E.K. hakkında dekanlık tarafından disiplin soruşturması başlatıldığı öğrenildi.
https://sputniknews.com.tr/20230510/chp-trabzonda-depremzede-kadina-taciz-iddiasi-daga-cikalim-gezelim-takilalim-1070877720.html
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hemşire, ege üniversitesi, cinsel taciz, taciz, kadına yönelik taciz, kadın, hastane
hemşire, ege üniversitesi, cinsel taciz, taciz, kadına yönelik taciz, kadın, hastane

Erkek hemşirenin cinsel saldırısına maruz kalan 63 yaşındaki kanser hastası kadın yaşamını yitirdi

10:19 26.05.2023
© İHA / ALİ İHSAN ÇİFTÇİErkek hemşirenin cinsel saldırısına maruz kalan 63 yaşındaki kanser hastası kadın yaşamını yitirdi
Erkek hemşirenin cinsel saldırısına maruz kalan 63 yaşındaki kanser hastası kadın yaşamını yitirdi - Sputnik Türkiye, 1920, 26.05.2023
© İHA / ALİ İHSAN ÇİFTÇİ
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İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde görevli bir erkek hemşire, yoğun bakımda tedavi gören kanser hastası kadına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınıp tutuklandı.
17 Mayıs günü Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Yoğun Bakım ünitesinde edinilen bilgiye göre hastanede görevli sağlık bakım çalışanı, müdürüne giderek hastanede hemşire olarak çalışan E.K.'nin (29), hastanede tedavi gören kanser hastası N.C.'ye (61), yoğun bakım odasındaki yatağında cinsel saldırıda bulunduğunu söyledi. Diğer hemşirelerin de görüşlerini alan sağlık bakım müdürü olayın doğru olduğunu öğrendi ve polis merkezine giderek durumu anlattı. Şikayet üzerine erkek hemşire E.K. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yoğun bakımda cinsel istismara uğradığı iddia edilen N.C. ise dün hastanede hayatını kaybetti. İzmir Adli Tıp Kurumu morgunda otopsi yapılan hastanın cenazesi ise, bugün ailesine teslim edildi ve Buca ilçesinde toprağa verildi.

Kamera görüntüleri incelemede

Olayla ilgili hastanenin güvenlik kamerası kayıtları ise incelenmek üzere Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü. Kamera görüntüleri ile ilgili polis merkezi tarafından hazırlanan tutanakta ise; 20 dakikalık görüntü kaydında, hemşire E.K.'nin baygın halde bulunan hasta N.C.'nin yanına gelerek ilaç verdiği anlar, E.K.'nin hastanın sol tarafına geçerek kendisine doğru çekmesi, daha sonra tekrar ilaç vermesi ve cinsel istismarda bulunduğu anların yer aldığı belirtildi.

'Yapamadım, sadece teşebbüs ettim'

Yoğun bakımdaki hastasına cinsel istismarla suçlanan E.K.'nin ise ifadesinde suçlamaları kabul ettiği öğrenildi. E.K.'nin yoğun bakımdaki yatmakta olan N.C.'ye cinsel istismar teşebbüsünde bulunduğunu, hastanın bilincinin kapalı olduğu için olayın teşebbüste kaldığını ve pişman olduğunu söylediği öğrenildi.

Yatağın üzerindeyken başka hemşireye yakalanmış

Olay anında E.K.'yı gördüğü öğrenilen E.E. adlı hemşirenin polisteki ifadesinde, 'Saat 03.30 sıralarında E.K.'nın yoğun bakım odasında yatakta bulunan N.C.'nin yatağının üzerinde olduğunu gördüğünü, dizlerinin üzerine çökmüş vaziyette gördüğünü ve olayı da diğer arkadaşlarına anlattığını söylediği öğrenildi. E.E.'nin ayrıca cinsel istismarla suçlanan hemşire E.K.'nin kendisini gördüğünü, daha sonra da durumu sorumlu hemşireye anlattığını söylediği öne sürüldü.

Hemşire tutuklandı

Polis merkezindeki işlemlerin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğine götürülen E.K., buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hemşire E.K., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Konuyla ilgili Ege Üniversitesi Hastanesi yönetimi tarafından, yoğun bakım hastasına yönelik cinsel istismarda bulunduğu iddiası ile gözaltına alınan E.K. hakkında dekanlık tarafından disiplin soruşturması başlatıldığı öğrenildi.
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