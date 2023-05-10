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https://sputniknews.com.tr/20230510/chp-trabzonda-depremzede-kadina-taciz-iddiasi-daga-cikalim-gezelim-takilalim-1070877720.html
CHP Trabzon’da depremzede kadına taciz iddiası: ‘Dağa çıkalım, gezelim, takılalım’
CHP Trabzon’da depremzede kadına taciz iddiası: ‘Dağa çıkalım, gezelim, takılalım’
CHP Trabzon İl Yönetim kurulu üyesi K.G'nin deprem bölgesinden gelen bir kişiyi taciz ettiği öne sürüldü. Taciz edildiğini öne süren kadın, suç duyurusunda... 10.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-10T09:44+0300
2023-05-10T09:48+0300
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
türkiye
trabzon
taciz
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Sabah gazetesinin haberine göre, Trabzon'da deprem bölgesinden Trabzon'a gelen evli ve 2 çocuk sahibi depremzede kadın T. A. (35) CHP'den maddi yardım istedi. CHP Trabzon İl Başkanı Nurcan Aşçı Demiröz'ün il yönetim kurulu üyesi K.G'ye ,depremzede kadına yardım edin talimatı verildi.Bunu üzerine Watsapp'tan konuşan ve yardım bekleyen depremzede kadına CHP İl yönetim kurulu üyesi K.G, buluşma teklifinde bulundu. CHP'li il yönetim kurulu üyesi K.G tarafından tacize uğradığını iddia eden depremzede kadın T. A. savcılığa suç duyurusunda bulunacağını söyledi.5 Nisan 2023 tarihinde, gece saatlerinde CHP'li il yönetim kurulu üyesi K.G'nin depremzede kadını gece saatlerinde Whatsapp'tan üzerinden sabah saatlerinde erken buluşma teklifi ettiği iler sürüldü.Whatsapp konuşmasının devamında CHP Trabzon İl Yönetim kurulu üyesi K.G'nin "Sabah gelme o zaman, erken geleceksen gel. Sabah alayım seni. Baş başa takılalım, Kahve falan. İstersen alırım seni 9'da" dediği depremzede kadın T.A ise bunun üzerine "Benim işi ne yaptınız? Maddi destek platformu?" sorusuna, CHP'li il yönetim kurulu üyesi K.G, "Gel hallederiz kart falan. Bakarız. Takılırız biraz. Gezeriz, olur mu?. Takılırız biraz işte. Dağ bayır" teklifinde bulundu.Adıyaman'da yaşanan depremde evi yıkılan ve 4 aydır eşinden ayrı yaşayarak 2 buçuk aydır Trabzon'da KYK yurtlarında misafir edilen T. A. olayı şöyle anlattı:"Bir tanışım sayesinde CHP Trabzon İl Başkanlığına giderek maddi yardım istedim. İl başkanı kadın, yanında bulunan kişiye talimat verdi. O kişi ise il yönetim kurulu üyesi K.Gi isimli kişi sabahtan akşama kadar çalıştığını ve hafta sonu ancak yardım konusunda arayacağını söyledi.5 Nisan gecesi bana Whatsapptan sana yardım edeceğim, yarın sabah alırım seni dağlara çıkarız diye teklifte bulundu. Bende ona 'ben evliyim, ne demek bu, sizin yardım yapacağınızın anlamı bu mu?" dedim. Daha sonra onunla ilgili CHP'de bulunan kişilerle görüştüm. Partinin yetkili isimleri ise bana "o kişiyi disiplin suçundan partiden atacağız, sonra sen adli işlem başlatabilirsin" Yaşadığı taciz olayı sonrası "onlara hakkımı helal etmeyeceğim" diyen T. A., bana yardım sözü veren CHP il yöneticisi, birkaç kez telefonla beni arayarak" akşam alayım seni kahve içelim, sohbet edelim" diye iğrenç tekliflerde bulundu. Bende ona ise "sizin amacınız ne? Ben 2 oğlumla burada yurtta kalıyorum. Yardım desteği vereceğiz dediniz, başka teklifte bulunuyorsunuz. Yazıklar olsun" deyip o kişinin telefonunu da engelledim", dedi.
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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), trabzon, taciz
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), trabzon, taciz

CHP Trabzon’da depremzede kadına taciz iddiası: ‘Dağa çıkalım, gezelim, takılalım’

09:44 10.05.2023 (güncellendi: 09:48 10.05.2023)
© AACumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkez binası
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkez binası - Sputnik Türkiye, 1920, 10.05.2023
© AA
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CHP Trabzon İl Yönetim kurulu üyesi K.G'nin deprem bölgesinden gelen bir kişiyi taciz ettiği öne sürüldü. Taciz edildiğini öne süren kadın, suç duyurusunda bulunacağını belirtti.
Sabah gazetesinin haberine göre, Trabzon'da deprem bölgesinden Trabzon'a gelen evli ve 2 çocuk sahibi depremzede kadın T. A. (35) CHP'den maddi yardım istedi. CHP Trabzon İl Başkanı Nurcan Aşçı Demiröz'ün il yönetim kurulu üyesi K.G'ye ,depremzede kadına yardım edin talimatı verildi.
Bunu üzerine Watsapp'tan konuşan ve yardım bekleyen depremzede kadına CHP İl yönetim kurulu üyesi K.G, buluşma teklifinde bulundu. CHP'li il yönetim kurulu üyesi K.G tarafından tacize uğradığını iddia eden depremzede kadın T. A. savcılığa suç duyurusunda bulunacağını söyledi.
5 Nisan 2023 tarihinde, gece saatlerinde CHP'li il yönetim kurulu üyesi K.G'nin depremzede kadını gece saatlerinde Whatsapp'tan üzerinden sabah saatlerinde erken buluşma teklifi ettiği iler sürüldü.
Whatsapp konuşmasının devamında CHP Trabzon İl Yönetim kurulu üyesi K.G'nin "Sabah gelme o zaman, erken geleceksen gel. Sabah alayım seni. Baş başa takılalım, Kahve falan. İstersen alırım seni 9'da" dediği depremzede kadın T.A ise bunun üzerine "Benim işi ne yaptınız? Maddi destek platformu?" sorusuna, CHP'li il yönetim kurulu üyesi K.G, "Gel hallederiz kart falan. Bakarız. Takılırız biraz. Gezeriz, olur mu?. Takılırız biraz işte. Dağ bayır" teklifinde bulundu.
Adıyaman'da yaşanan depremde evi yıkılan ve 4 aydır eşinden ayrı yaşayarak 2 buçuk aydır Trabzon'da KYK yurtlarında misafir edilen T. A. olayı şöyle anlattı:
"Bir tanışım sayesinde CHP Trabzon İl Başkanlığına giderek maddi yardım istedim. İl başkanı kadın, yanında bulunan kişiye talimat verdi. O kişi ise il yönetim kurulu üyesi K.Gi isimli kişi sabahtan akşama kadar çalıştığını ve hafta sonu ancak yardım konusunda arayacağını söyledi.
5 Nisan gecesi bana Whatsapptan sana yardım edeceğim, yarın sabah alırım seni dağlara çıkarız diye teklifte bulundu. Bende ona 'ben evliyim, ne demek bu, sizin yardım yapacağınızın anlamı bu mu?" dedim. Daha sonra onunla ilgili CHP'de bulunan kişilerle görüştüm. Partinin yetkili isimleri ise bana "o kişiyi disiplin suçundan partiden atacağız, sonra sen adli işlem başlatabilirsin"
Yaşadığı taciz olayı sonrası "onlara hakkımı helal etmeyeceğim" diyen T. A., bana yardım sözü veren CHP il yöneticisi, birkaç kez telefonla beni arayarak" akşam alayım seni kahve içelim, sohbet edelim" diye iğrenç tekliflerde bulundu. Bende ona ise "sizin amacınız ne? Ben 2 oğlumla burada yurtta kalıyorum. Yardım desteği vereceğiz dediniz, başka teklifte bulunuyorsunuz. Yazıklar olsun" deyip o kişinin telefonunu da engelledim", dedi.
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