https://sputniknews.com.tr/20230526/elon-muskin-sirketi-neuralink-insanli-deneme-icin-onay-aldi-1071593394.html

Elon Musk'ın şirketi Neuralink, insanlı deneme için onay aldı

Elon Musk'ın şirketi Neuralink, insanlı deneme için onay aldı

Milyarder Elon Musk'a ait beyin-bilgisayar arayüzü şirketi Neuralink, beyin implant cihazları için insanlar üzerindeki ilk klinik çalışmasını gerçekleştirmek... 26.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-26T03:52+0300

2023-05-26T03:52+0300

2023-05-26T03:54+0300

yaşam

abd

neuralink

amerikan gıda ve ilaç dairesi (fda)

elon musk

deney

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Şirket, perşembe günü yaptığı bir açıklamada, "FDA'nın onayını alarak ilk insan klinik çalışmamızı başlatabileceğimizi paylaşmaktan heyecan duyuyoruz" dedi.Şirketin ilk insan klinik denemesi için henüz alım süreci başlamamış olsa da konuyla ilgili daha fazla bilginin yakında duyurulacağı belirtildi.Neuralink, ilk olarak görme yetisini geri kazandıracak ve hareket kabiliyeti olmayan insanların kas hareketlerini sağlayacak uygulamalar üzerinde çalışıyor.Neuralink'in sahibi olan milyarder Elon Musk, daha önce Neuralink'in genel amacının nihayetinde her beyin bölgesiyle etkileşim sağlayabilen bir beyin arayüzü oluşturmak olduğunu belirtmişti.Musk, implantın bir maymunda yaklaşık 6 aydır herhangi bir yan etki geliştirmediğini söylemişti.

https://sputniknews.com.tr/20221206/muska-yeni-darbe-hayvan-deneyleri-yuzunden-elestirilen-neuralinke-federal-sorusturma-acildi-1064247664.html

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abd, neuralink, amerikan gıda ve ilaç dairesi (fda), elon musk, deney