https://sputniknews.com.tr/20230526/elon-muskin-sirketi-neuralink-insanli-deneme-icin-onay-aldi-1071593394.html
Elon Musk'ın şirketi Neuralink, insanlı deneme için onay aldı
Elon Musk'ın şirketi Neuralink, insanlı deneme için onay aldı
Milyarder Elon Musk'a ait beyin-bilgisayar arayüzü şirketi Neuralink, beyin implant cihazları için insanlar üzerindeki ilk klinik çalışmasını gerçekleştirmek... 26.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-26T03:52+0300
2023-05-26T03:52+0300
2023-05-26T03:54+0300
yaşam
abd
neuralink
amerikan gıda ve ilaç dairesi (fda)
elon musk
deney
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Şirket, perşembe günü yaptığı bir açıklamada, "FDA'nın onayını alarak ilk insan klinik çalışmamızı başlatabileceğimizi paylaşmaktan heyecan duyuyoruz" dedi.Şirketin ilk insan klinik denemesi için henüz alım süreci başlamamış olsa da konuyla ilgili daha fazla bilginin yakında duyurulacağı belirtildi.Neuralink, ilk olarak görme yetisini geri kazandıracak ve hareket kabiliyeti olmayan insanların kas hareketlerini sağlayacak uygulamalar üzerinde çalışıyor.Neuralink'in sahibi olan milyarder Elon Musk, daha önce Neuralink'in genel amacının nihayetinde her beyin bölgesiyle etkileşim sağlayabilen bir beyin arayüzü oluşturmak olduğunu belirtmişti.Musk, implantın bir maymunda yaklaşık 6 aydır herhangi bir yan etki geliştirmediğini söylemişti.
https://sputniknews.com.tr/20221206/muska-yeni-darbe-hayvan-deneyleri-yuzunden-elestirilen-neuralinke-federal-sorusturma-acildi-1064247664.html
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abd, neuralink, amerikan gıda ve ilaç dairesi (fda), elon musk, deney
abd, neuralink, amerikan gıda ve ilaç dairesi (fda), elon musk, deney
Elon Musk'ın şirketi Neuralink, insanlı deneme için onay aldı
03:52 26.05.2023 (güncellendi: 03:54 26.05.2023) Abone ol
Milyarder Elon Musk'a ait beyin-bilgisayar arayüzü şirketi Neuralink, beyin implant cihazları için insanlar üzerindeki ilk klinik çalışmasını gerçekleştirmek üzere Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi'nden (FDA) onay aldığını duyurdu.
Şirket, perşembe günü yaptığı bir açıklamada, "FDA'nın onayını alarak ilk insan klinik çalışmamızı başlatabileceğimizi paylaşmaktan heyecan duyuyoruz" dedi.
Şirketin ilk insan klinik denemesi için henüz alım süreci başlamamış olsa da konuyla ilgili daha fazla bilginin yakında duyurulacağı belirtildi.
Neuralink, ilk olarak görme yetisini geri kazandıracak ve hareket kabiliyeti olmayan insanların kas hareketlerini sağlayacak uygulamalar üzerinde çalışıyor.
Neuralink'in sahibi olan milyarder Elon Musk, daha önce Neuralink'in genel amacının nihayetinde her beyin bölgesiyle etkileşim sağlayabilen bir beyin arayüzü oluşturmak olduğunu belirtmişti.
Musk, implantın bir maymunda yaklaşık 6 aydır herhangi bir yan etki geliştirmediğini söylemişti.