https://sputniknews.com.tr/20221206/muska-yeni-darbe-hayvan-deneyleri-yuzunden-elestirilen-neuralinke-federal-sorusturma-acildi-1064247664.html

Musk'a yeni darbe: 'Hayvan deneyleri yüzünden eleştirilen Neuralink'e federal soruşturma açıldı'

Musk'a yeni darbe: 'Hayvan deneyleri yüzünden eleştirilen Neuralink'e federal soruşturma açıldı'

Elon Musk'ın 'beyne çip takma projesi' olarak tanınan ve hayvandan insan deneylerine geçme aşamasına gelen Neuralink'in hayvan haklarını ihlal ettiği... 06.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-06T14:39+0300

2022-12-06T14:39+0300

2022-12-06T14:40+0300

dünya

neuralink

elon musk

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'Tesla ve Space X'in kurucusu olarak dünyanın en zengin kişisi unvanını edindikten sonra Twitter'ı satın alarak 'Dünya Başkanı' gibi davranmayı tırmandıran Elon Musk'ın, ABD'deki Biden yönetimi ve liberal çevrelerle mücadele ettiği dönemde, Neuralink projesi nedeniyle federal soruşturma altında olduğu ortaya çıktı. Musk tarafından 2016'da kurulan ve felçli insanların tekrar yürümesi gibi nörolojik rahatsızlıkların iyileştirilmesine yardımcı olma hedefiyle beyin implantı geliştiren Neuralink'e soruşturmanın ABD Tarım Bakanlığı Genel Müfettişi tarafından bir federal savcının talebi üzerine açıldığı belirtildi.Reuters'e konuşan soruşturmadan haberdar iki kaynak, soruşturmanın, araştırmacıların hayvanlara nasıl davrandığı ve deney yaptığına dair Hayvan Refahı Yasası'nın ihlallerine odaklandığını söyledi. Mesajlar, ses kayıtları, e-postalar, sunumlar ve raporları içeren onlarca Neuralink belgesini incelediğini ve 20'den fazla mevcut ve eski çalışanla röportaj yaptığını duyuran Reuters, soruşturmanın, çalışanlarının Neuralink'in hayvanlar üzerinde yaptığı deneylerle ilgili muhalefetinin arttığı bir zamanda geldiğini, buna Musk'ın ilerlemenin hızlandırılması baskısının deneylerin yüze göze bulaştırılmasına yol açtığı şikayetlerinin dahil olduğunu belirtti. Çalışanlara göre başarısızlığa uğrayan deneylerin tekrarlanması gereği, üzerinde deney yapılan ve ölümüne yol açılan hayvan sayısını artırdı. ABD'li yüksek teknoloji devi, Neuralink CEO'su Musk, diğer şirket yöneticileri ve ABD Tarım Bakanlığı'ndan yorum taleplerine yanıt alamadığını aktaran Reuters, federal soruşturmanın tam kapsamını veya röportaj veren çalışanların tanımladığı hayvan deneyleriyle ilgili sorunları içerip içermediğini belirleyemediğini kaydetti.Düzenleyici kurum raporlarına göre ABD Tarım Bakanlığı'nın tüm denetimlerinden geçer not alan Neuralink, Reuters tarafından incelenen kayıtlara ve şirketin hayvanlar üzerindeki deney faaliyetleri hakkında doğrudan bilgisi olan kaynaklara göre 2018'den beri yürüttüğü deneyler sonucunda, 280'den fazla koyun, domuz ve maymun dahil olmak üzere yaklaşık 1500 hayvanı öldürdü.Kaynaklar, şirketin üzerinde deney yapılan ve öldürülen hayvan sayısına ilişkin kesin kayıtlar tutmaması nedeniyle bu rakamı kaba bir tahmin olarak niteledi. Neuralink'in araştırmalarında sıçanlar ve fareler de kullanıldı. Reuters'e göre "Hayvan ölümlerinin toplam sayısı, Neuralink'in düzenlemeleri veya standart araştırma uygulamalarını illa ihlal ettiği anlamına gelmiyor. Pek çok şirket, insan sağlığı hizmetlerini geliştirmek için deneylerde rutin olarak hayvanları kullanıyor ve ürünleri hızla pazara sürmek için mali baskı ile karşı karşıya kalıyor. Hayvanlar tipik olarak deneyler tamamlandığında öldürülüyor ki, genellikle araştırma amacıyla öldükten sonra incelenebilsinler."Ancak Reuters'e konuşan mevcut ve eski Neuralink çalışanları, Musk'ın araştırmaların hızlandırılması talepleriyle ilgili nedenlerle hayvan ölümlerinin olması gerekenden fazla olduğunu söyledi.Reuters, çalışanlarla mülakatların yanısıra birkaç yıla yayılan şirket tartışmaları ve belgeleri aracılığıyla, son yıllarda insan hatalarıyla yolunda gitmemiş 86 domuz ve 2 maymunu içeren 4 deney belirledi.Mevcut ve eski çalışanlardan üçü, hataların deneylerin araştırma değerini zayıflattığını ve tekrarlanmasını gerektirerek daha fazla hayvanın öldürülmesine yol açtığını söylerken, hataları aşırı baskı ortamında çalışan bir test ekibinin hazırlık eksiğine bağladı.Reuters'in gördüğü bu yılın başlarında atılmış bir mesajda, bir çalışan, kızgınlıkla, meslektaşlarına, 'kıyımı' önlemek için hayvan ameliyatlarını organize etme biçimini elden geçirme ihtiyacın dair uyarıda bulundu. Mesajda programın aceleye getirilmesinin, 'yetersiz hazırlıklı ve aşırı stresli personelin son teslim tarihlerini karşılamak için çırpınmasına ve ameliyatlardan önce son dakika değişiklikleri yapmasına neden olarak hayvanlar için riskleri artırdığı' ifade edildi.Mevcut ve eski çalışanlar, Musk'ın büyük ölçüde hayvan deneylerine dayanan Neuralink'in ilerlemesini hızlandırmak için 'çok baskı uyguladığını' dile getirdi. Bu yılın başlarında, çalışanlara felçli bir erkeğin tekrar yürümesine yardımcı olan elektrikli implant geliştiren İsviçreli araştırmacılar hakkında bir makalesi gönderen Musk, 8 Şubat'ta Pasifik Saatiyle sabah 06:37'de personele “İnsanların günlük hayatta tekrar ellerini kullanmasını ve yürümesini sağlayabiliriz!” diye yazarak 10 dakika sonra ekledi: ""Genel olarak, yeterince hızlı hareket etmiyoruz. Bu beni deli ediyor!”Musk'ın yıllar boyunca birkaç kez çalışanlarına '"Daha hızlı hareket etmenizi sağlayacaksa, başınıza bir bomba bağlandığını hayal edin" dediğini tekrar tekrar duyan üç kaynak var. Birkaç yıl önce Musk'ın çalışanlara "Daha hızlı hareket etmezseniz, 'piyasa başarısızlığı' ilan edeceğim" dediğini duyan eski bir çalışana göre, bu bazı çalışanlar tarafından operasyonları durdurma tehdidi olarak algılandı.Şirket içi iletişimde endişelerini dile getirdiklerini söyleyen Neuralink'in hayvan deneyleri üzerinde çalışmış beş kişi, kendilerinin, araştırmacıların hayvan deneyinde her seferinde bir unsuru test edeceği ve sonraki deneye geçmeden önce ilgili sonuçları çıkaracağı daha geleneksel bir yaklaşımı savunduklarını belirtti. Bunun yerine Neuralink'in daha önceki deneylerdeki sorunları çözmeden veya eksiksiz sonuçlar çıkarmadan önce deneyleri hızlı şekilde arka arkaya yürttüğünü aktaran beşli, bu yaklaşımın aynı deneylerin tekrar tekrar yapılmasına yol açması sonucunda genel olarak daha fazla hayvanın deneyde kullanıldığını ve öldürüldüğünü vurguladı. Eski bir çalışanın birkaç yıl önce yönetimden daha bilinçli deneyler talep ettiğini, ama üst düzey bir yöneticiden Musk'ın hız talepleri göz önüne alındığında bunun mümkün olmadı yanıtını aldığını aktaran Reuters, iki kişinin de hayvan araştırmalarıyla ilgili endişeleri nedeniyle şirketten ayrıldıklarını söylediğini belirtti. Üç mevcut veya eski çalışan, Neuralink deneyleriyle ilgili sorunların, sonuç verilerinin kalitesi hakkında şirket içinde sorular ortaya çıkardığını söyledi.Reuters'e göre bu tür sorunlar, Musk'ın gelecek 6 ay içinde başlamak istediğini duyurduğu insan deneylerini geciktirebilir.

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