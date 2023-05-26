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https://sputniknews.com.tr/20230526/dunyaca-unlu-sarkici-tina-turnerin-olum-nedeni-belli-oldu-1071618882.html
Dünyaca ünlü şarkıcı Tina Turner'ın ölüm nedeni belli oldu
Dünyaca ünlü şarkıcı Tina Turner'ın ölüm nedeni belli oldu
Hayatını kaybeden müzik dünyasının efsanevi ismi Tina Turner’ın ölüm nedeni tespit edildi. 26.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-26T15:26+0300
2023-05-26T15:31+0300
yaşam
tina turner
şarkıcı
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İsviçre’nin Zürih yakınlarındaki evinde hayatını kaybeden müzik dünyasının efsanevi ismi Tina Turner’ın ölüm nedeni 48 saat sonra açıklandı. NTV'nin haberine göre, 83 yaşında yaşama veda eden ve ölümüyle hayranlarını yasa boğan 'Rock’n Roll’un Kraliçesinin' doğal sebeplerden dolayı hayatını kaybettiği duyuruldu. Uzun süredir mücadele ettiği bir hastalık sonrası hayatını kaybettiği belirtilen Turner, hayatının son yıllarında kanser, inme ve böbrek yetmezliği gibi sağlık sorunları yaşamıştı. Ünlü şarkıcı, mart ayında Uluslararası Dünya Böbrek Günü'nün önemli, olduğunu söylerken, "Çünkü böbrekler iflas eder. İşte bu yüzden bugün size söylüyorum: Böbreklerinize sevgi gösterin! Bunu hak ediyorlar” demişti. Turner, 2017 yılında, eşi Erwin Bach’ın organlarından birini şarkıcıya bağışlamasıyla böbrek nakli geçirmişti. Ayrıca Turner'a bir yıl önce de bağırsak kanseri teşhisi konmuştu. Sanatçı 2013 yılında da felç geçirmiş ve yürüyemez hale gelmişti. Turner, felç geçirdikten 10 gün sonra hareket kabiliyetini yeniden kazanmayı başarmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230524/dunyaca-unlu-sarkici-tina-turner-83-yasinda-hayatini-kaybetti--1071532862.html
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tina turner, şarkıcı
tina turner, şarkıcı

Dünyaca ünlü şarkıcı Tina Turner'ın ölüm nedeni belli oldu

15:26 26.05.2023 (güncellendi: 15:31 26.05.2023)
© Sputnik / Юрий АбрамочкинTina Turner
Tina Turner - Sputnik Türkiye, 1920, 26.05.2023
© Sputnik / Юрий Абрамочкин
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Hayatını kaybeden müzik dünyasının efsanevi ismi Tina Turner’ın ölüm nedeni tespit edildi.
İsviçre’nin Zürih yakınlarındaki evinde hayatını kaybeden müzik dünyasının efsanevi ismi Tina Turner’ın ölüm nedeni 48 saat sonra açıklandı.
NTV'nin haberine göre, 83 yaşında yaşama veda eden ve ölümüyle hayranlarını yasa boğan 'Rock’n Roll’un Kraliçesinin' doğal sebeplerden dolayı hayatını kaybettiği duyuruldu.
Uzun süredir mücadele ettiği bir hastalık sonrası hayatını kaybettiği belirtilen Turner, hayatının son yıllarında kanser, inme ve böbrek yetmezliği gibi sağlık sorunları yaşamıştı.
Ünlü şarkıcı, mart ayında Uluslararası Dünya Böbrek Günü'nün önemli, olduğunu söylerken, "Çünkü böbrekler iflas eder. İşte bu yüzden bugün size söylüyorum: Böbreklerinize sevgi gösterin! Bunu hak ediyorlar” demişti.
Turner, 2017 yılında, eşi Erwin Bach’ın organlarından birini şarkıcıya bağışlamasıyla böbrek nakli geçirmişti. Ayrıca Turner'a bir yıl önce de bağırsak kanseri teşhisi konmuştu.
Sanatçı 2013 yılında da felç geçirmiş ve yürüyemez hale gelmişti. Turner, felç geçirdikten 10 gün sonra hareket kabiliyetini yeniden kazanmayı başarmıştı.
Tina Turner - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2023
YAŞAM
Dünyaca ünlü şarkıcı Tina Turner, 83 yaşında hayatını kaybetti
24 Mayıs, 22:05
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