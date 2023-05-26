https://sputniknews.com.tr/20230526/dunyaca-unlu-sarkici-tina-turnerin-olum-nedeni-belli-oldu-1071618882.html

Dünyaca ünlü şarkıcı Tina Turner'ın ölüm nedeni belli oldu

Dünyaca ünlü şarkıcı Tina Turner'ın ölüm nedeni belli oldu

Hayatını kaybeden müzik dünyasının efsanevi ismi Tina Turner’ın ölüm nedeni tespit edildi. 26.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-26T15:26+0300

2023-05-26T15:26+0300

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yaşam

tina turner

şarkıcı

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İsviçre’nin Zürih yakınlarındaki evinde hayatını kaybeden müzik dünyasının efsanevi ismi Tina Turner’ın ölüm nedeni 48 saat sonra açıklandı. NTV'nin haberine göre, 83 yaşında yaşama veda eden ve ölümüyle hayranlarını yasa boğan 'Rock’n Roll’un Kraliçesinin' doğal sebeplerden dolayı hayatını kaybettiği duyuruldu. Uzun süredir mücadele ettiği bir hastalık sonrası hayatını kaybettiği belirtilen Turner, hayatının son yıllarında kanser, inme ve böbrek yetmezliği gibi sağlık sorunları yaşamıştı. Ünlü şarkıcı, mart ayında Uluslararası Dünya Böbrek Günü'nün önemli, olduğunu söylerken, "Çünkü böbrekler iflas eder. İşte bu yüzden bugün size söylüyorum: Böbreklerinize sevgi gösterin! Bunu hak ediyorlar” demişti. Turner, 2017 yılında, eşi Erwin Bach’ın organlarından birini şarkıcıya bağışlamasıyla böbrek nakli geçirmişti. Ayrıca Turner'a bir yıl önce de bağırsak kanseri teşhisi konmuştu. Sanatçı 2013 yılında da felç geçirmiş ve yürüyemez hale gelmişti. Turner, felç geçirdikten 10 gün sonra hareket kabiliyetini yeniden kazanmayı başarmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230524/dunyaca-unlu-sarkici-tina-turner-83-yasinda-hayatini-kaybetti--1071532862.html

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tina turner, şarkıcı