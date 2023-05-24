https://sputniknews.com.tr/20230524/dunyaca-unlu-sarkici-tina-turner-83-yasinda-hayatini-kaybetti--1071532862.html

Dünyaca ünlü şarkıcı Tina Turner, 83 yaşında hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü şarkıcı Tina Turner, 83 yaşında hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü şarkıcı Tina Turner, uzun süredir tedavi gördüğü İsviçre'de hayatını kaybetti. 24.05.2023, Sputnik Türkiye

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yaşam

tina turner

rock

şarkıcı

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'Rock’n Roll’un Kraliçesi' olarak anılan ABD'li müzisyen Tina Turner, 83 yaşında hayatını kaybetti. Turner'ın basın sözcüsü yaptığı açıklamada, ünlü şarkıcının uzun süredir tedavi gördüğü İsviçre'de hayatını kaybettiğini doğruladı. Açıklamada, "'Rock'n Roll'un Kraliçesi' Tina Turner, İsviçre'nin Zürih kenti yakınlarında bulunan Küsnacht'daki evinde huzur içinde son nefesini vermiştir." denildi. Turner, hayatının son yıllarında ciddi sağlık sorunları yaşıyordu. 2016 yılında bağırsak kanseri teşhisi konulan Turner, 2017 yılında da böbrek yetmezliğinden kaynaklı böbrek nakli oldu.

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tina turner, rock, şarkıcı