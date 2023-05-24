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Dünyaca ünlü şarkıcı Tina Turner, 83 yaşında hayatını kaybetti
Dünyaca ünlü şarkıcı Tina Turner, 83 yaşında hayatını kaybetti
Dünyaca ünlü şarkıcı Tina Turner, uzun süredir tedavi gördüğü İsviçre'de hayatını kaybetti. 24.05.2023, Sputnik Türkiye
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tina turner
rock
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'Rock’n Roll’un Kraliçesi' olarak anılan ABD'li müzisyen Tina Turner, 83 yaşında hayatını kaybetti. Turner'ın basın sözcüsü yaptığı açıklamada, ünlü şarkıcının uzun süredir tedavi gördüğü İsviçre'de hayatını kaybettiğini doğruladı. Açıklamada, "'Rock'n Roll'un Kraliçesi' Tina Turner, İsviçre'nin Zürih kenti yakınlarında bulunan Küsnacht'daki evinde huzur içinde son nefesini vermiştir." denildi. Turner, hayatının son yıllarında ciddi sağlık sorunları yaşıyordu. 2016 yılında bağırsak kanseri teşhisi konulan Turner, 2017 yılında da böbrek yetmezliğinden kaynaklı böbrek nakli oldu.
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tina turner, rock, şarkıcı
tina turner, rock, şarkıcı

Dünyaca ünlü şarkıcı Tina Turner, 83 yaşında hayatını kaybetti

22:05 24.05.2023 (güncellendi: 22:22 24.05.2023)
© Sputnik / Юрий АбрамочкинTina Turner
Tina Turner - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2023
© Sputnik / Юрий Абрамочкин
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Dünyaca ünlü şarkıcı Tina Turner, uzun süredir tedavi gördüğü İsviçre'de hayatını kaybetti.
'Rock’n Roll’un Kraliçesi' olarak anılan ABD'li müzisyen Tina Turner, 83 yaşında hayatını kaybetti.

Turner'ın basın sözcüsü yaptığı açıklamada, ünlü şarkıcının uzun süredir tedavi gördüğü İsviçre'de hayatını kaybettiğini doğruladı.

Açıklamada, "'Rock'n Roll'un Kraliçesi' Tina Turner, İsviçre'nin Zürih kenti yakınlarında bulunan Küsnacht'daki evinde huzur içinde son nefesini vermiştir." denildi.

Turner, hayatının son yıllarında ciddi sağlık sorunları yaşıyordu. 2016 yılında bağırsak kanseri teşhisi konulan Turner, 2017 yılında da böbrek yetmezliğinden kaynaklı böbrek nakli oldu.
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