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Deniz Akkaya, Haluk Levent'in şikayeti üzerine ifade verdi
Deniz Akkaya, Haluk Levent'in şikayeti üzerine ifade verdi
Eski manken Deniz Akkaya, sanatçı Haluk Levent'e iftira attığı ve hakaret ettiği iddiasıyla hakkında başlatılan soruşturma çerçevesinde Savcılığa ifade verdi... 26.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-26T21:41+0300
2023-05-26T21:43+0300
türkiye
deniz akkaya
haluk levent
şikayet
sanatçı
anadolu halk ve barış platformu (ahbap)
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Eski manken Deniz Akkaya hakkında, sanatçı ve AHBAP Derneği'nin kurucusu Haluk Levent’e sosyal medyadan iftira attığı ve hakaret ettiği iddiasıyla, Levent’in şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı. Şüpheli Akkaya, Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na gelerek Basın Suçları Soruşturma bürosunda Savcılığa ifade verdi.'Amacım halkın parasına sahip çıkmadığı yönündeki iddialar konusunda halkı bilgilendirmekti'Şüpheli Akkaya’nın Savcılığa verdiği ifadesinde, ‘’Genel olarak sosyal medyadaki iddiaları dile getirdim. Avukatlarım tüm bu iddialarla ilgili belgeleri dosyaya sunacaktır. Buradaki amacım AHBAP derneğinin ve Haluk Levent’in toplanan milyarlarca lira seviyesindeki yardımı gereği gibi değerlendiremediği ve halkın parasına sahip çıkmadığı yönündeki iddialar konusunda halkı bilgilendirmekti. Avukatım bana müştekinin şikayet dilekçesini gösterdi. Hakkımda ‘hakaret’, ‘tehdit’, ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’, ‘halkı yanıltıcı bilgi yayma’ ve ‘iftira’ suçlarından suç duyurusunda bulunduğunu gördüm. Bu suçları işlemedim. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum’’ dediği öğrenildi.'Benim yaptığım paylaşımların anlamını bozarak algı hazırlamaya çalışmışlardır'Akkaya’nın ifadesinin devamında ise ‘’Müşteki vekilinin şikayet dilekçesinde belirtilen sosyal medya hesapları bana aittir ve benim tarafımdan kullanılmaktadır. Bu hesaplar üzerinden yapılan paylaşımlar tarafıma aittir ancak müşteki vekilinin şikayet dilekçesi ekinde sunulan paylaşımlar, benim bahsedilen tarihlerde yaptığım paylaşımların tamamı değildir. Bu paylaşımların bir bölümünü kötü niyetle keserek ve benim yaptığım paylaşımların anlamını bozarak algı hazırlamaya çalışmışlardır’’ ifadeleri yer aldı.'Bu adama para teslim etmeyin, bu kadar’'Şüpheli Deniz Akkaya Savcılığa verdiği ifadenin ardından adliyenin meydanına gelerek açıklama yaptı. Akkaya açıklamasında, ‘’Bu konuyu siyasileştiren herkese gönül koyduğumu, bu konunun herhangi bir siyasi bir konuyla yakından uzaktan ilgisi olmadığını belirtmek istiyorum. Herkes biliyor, sanat dünyasında herkes bu konuyu konuşuyor, iş adamları bu konuyu konuşuyor. Kıbrıs Kumarhanelerinde artık zaten dilden dile yayılmış. Burada ben hiç pişman değilim ama ülkemizde ‘adam sendecilik’, ‘bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın’ konsepti içerisinde bunu benden başka kimse söylemez. Bunların arasında çok iyi tanıdığınız oyuncular, 125 bin dolarını kaptıran bir oyuncu var. Yani size sadece şu kadarını söyleyeyim, mağdur etmek istemiyorum, şu an popüler bir işi var, sevdiğim bir oyuncudur. Ben vicdanlı insanların yeri geldiğinde artık bunu konuşacağını düşünüyorum. Bu iş bittikten sonra, yani seçim bittikten sonra onun dosyasını da bir güzel açacak. Gerçek haberciler zaten bunun dosyasını hazırlıyor, ondan sonra keyifle onlara teslim edeceğim. Suçunu bilerek yan yana duran arkadaşlarım da var, üzgünüm. Ben bir vatandaş olarak gereğini yaptım. Bu adama para teslim etmeyin, bu kadar’’ şeklinde konuştu.Akkaya’nın avukatı Merve Uçanok ise ‘’Bu şekilde sürecin takipçisi olacağız ve yargılamanın sonucunda müvekkilimizin aleyhine bir durum olacağını kesinlikle düşünmüyoruz’’ ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230312/deniz-akkayadan-haluk-levente-beni-mahkemeye-vermeni-heyecanla-bekliyorum-1068149263.html
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deniz akkaya, haluk levent, şikayet, sanatçı, anadolu halk ve barış platformu (ahbap)
deniz akkaya, haluk levent, şikayet, sanatçı, anadolu halk ve barış platformu (ahbap)

Deniz Akkaya, Haluk Levent'in şikayeti üzerine ifade verdi

21:41 26.05.2023 (güncellendi: 21:43 26.05.2023)
© İHA / SEMA DEMİREski manken Deniz Akkaya
Eski manken Deniz Akkaya - Sputnik Türkiye, 1920, 26.05.2023
© İHA / SEMA DEMİR
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Eski manken Deniz Akkaya, sanatçı Haluk Levent'e iftira attığı ve hakaret ettiği iddiasıyla hakkında başlatılan soruşturma çerçevesinde Savcılığa ifade verdi. Akkaya'nın, ifadesinde "Amacım halkın parasına sahip çıkmadığı yönündeki iddialar konusunda halkı bilgilendirmekti’' dediği belirtildi.
Eski manken Deniz Akkaya hakkında, sanatçı ve AHBAP Derneği'nin kurucusu Haluk Levent’e sosyal medyadan iftira attığı ve hakaret ettiği iddiasıyla, Levent’in şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı.
Şüpheli Akkaya, Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na gelerek Basın Suçları Soruşturma bürosunda Savcılığa ifade verdi.

'Amacım halkın parasına sahip çıkmadığı yönündeki iddialar konusunda halkı bilgilendirmekti'

Şüpheli Akkaya’nın Savcılığa verdiği ifadesinde, ‘’Genel olarak sosyal medyadaki iddiaları dile getirdim. Avukatlarım tüm bu iddialarla ilgili belgeleri dosyaya sunacaktır. Buradaki amacım AHBAP derneğinin ve Haluk Levent’in toplanan milyarlarca lira seviyesindeki yardımı gereği gibi değerlendiremediği ve halkın parasına sahip çıkmadığı yönündeki iddialar konusunda halkı bilgilendirmekti. Avukatım bana müştekinin şikayet dilekçesini gösterdi. Hakkımda ‘hakaret’, ‘tehdit’, ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’, ‘halkı yanıltıcı bilgi yayma’ ve ‘iftira’ suçlarından suç duyurusunda bulunduğunu gördüm. Bu suçları işlemedim. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum’’ dediği öğrenildi.

'Benim yaptığım paylaşımların anlamını bozarak algı hazırlamaya çalışmışlardır'

Akkaya’nın ifadesinin devamında ise ‘’Müşteki vekilinin şikayet dilekçesinde belirtilen sosyal medya hesapları bana aittir ve benim tarafımdan kullanılmaktadır. Bu hesaplar üzerinden yapılan paylaşımlar tarafıma aittir ancak müşteki vekilinin şikayet dilekçesi ekinde sunulan paylaşımlar, benim bahsedilen tarihlerde yaptığım paylaşımların tamamı değildir. Bu paylaşımların bir bölümünü kötü niyetle keserek ve benim yaptığım paylaşımların anlamını bozarak algı hazırlamaya çalışmışlardır’’ ifadeleri yer aldı.

'Bu adama para teslim etmeyin, bu kadar’'

Şüpheli Deniz Akkaya Savcılığa verdiği ifadenin ardından adliyenin meydanına gelerek açıklama yaptı. Akkaya açıklamasında, ‘’Bu konuyu siyasileştiren herkese gönül koyduğumu, bu konunun herhangi bir siyasi bir konuyla yakından uzaktan ilgisi olmadığını belirtmek istiyorum. Herkes biliyor, sanat dünyasında herkes bu konuyu konuşuyor, iş adamları bu konuyu konuşuyor. Kıbrıs Kumarhanelerinde artık zaten dilden dile yayılmış. Burada ben hiç pişman değilim ama ülkemizde ‘adam sendecilik’, ‘bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın’ konsepti içerisinde bunu benden başka kimse söylemez. Bunların arasında çok iyi tanıdığınız oyuncular, 125 bin dolarını kaptıran bir oyuncu var. Yani size sadece şu kadarını söyleyeyim, mağdur etmek istemiyorum, şu an popüler bir işi var, sevdiğim bir oyuncudur. Ben vicdanlı insanların yeri geldiğinde artık bunu konuşacağını düşünüyorum. Bu iş bittikten sonra, yani seçim bittikten sonra onun dosyasını da bir güzel açacak. Gerçek haberciler zaten bunun dosyasını hazırlıyor, ondan sonra keyifle onlara teslim edeceğim. Suçunu bilerek yan yana duran arkadaşlarım da var, üzgünüm. Ben bir vatandaş olarak gereğini yaptım. Bu adama para teslim etmeyin, bu kadar’’ şeklinde konuştu.
Akkaya’nın avukatı Merve Uçanok ise ‘’Bu şekilde sürecin takipçisi olacağız ve yargılamanın sonucunda müvekkilimizin aleyhine bir durum olacağını kesinlikle düşünmüyoruz’’ ifadelerini kullandı.
Deniz Akkaya - Sputnik Türkiye, 1920, 12.03.2023
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Deniz Akkaya'dan Haluk Levent'e: Beni mahkemeye vermeni heyecanla bekliyorum
12 Mart, 13:43
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