https://sputniknews.com.tr/20230312/deniz-akkayadan-haluk-levente-beni-mahkemeye-vermeni-heyecanla-bekliyorum-1068149263.html

Deniz Akkaya'dan Haluk Levent'e: Beni mahkemeye vermeni heyecanla bekliyorum

Deniz Akkaya'dan Haluk Levent'e: Beni mahkemeye vermeni heyecanla bekliyorum

Eski manken Deniz Akkaya AHBAP Derneği kurucusu Haluk Levent’e yönelik yeni açıklamalarda bulundu. Akkaya “Beni mahkemeye ver ki her şeyi anlatayım. Utanmıyor... 12.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-12T13:43+0300

2023-03-12T13:43+0300

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yaşam

türkiye

haluk levent

deniz akkaya

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Eski manken Deniz Akkaya, AHBAP Derneği'nin kurucusu ve başkanı şarkıcı Haluk Levent'in dolandırıcı olduğuna dair yaptığı açıklamalarla gündemde. Akkaya Haluk Levent'in kendisine dava açacağını duyunca yeni açıklamalar yaptı. Çeşitli iddialarda bulunan Akkaya, "Bize Cenk Erenler telefon açıyor gel evde buluşalımlar. Bu ne demek? Gör beni göreyim seni? Sen utanmıyor musun? Bizim buradan bir kuruş kazancımız yok. Utanmıyor musun?" dedi."Ben korkmam" diyen Deniz Akkaya konuşmasının devamında şunları söyledi:

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türkiye, haluk levent, deniz akkaya