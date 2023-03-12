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https://sputniknews.com.tr/20230312/deniz-akkayadan-haluk-levente-beni-mahkemeye-vermeni-heyecanla-bekliyorum-1068149263.html
Deniz Akkaya'dan Haluk Levent'e: Beni mahkemeye vermeni heyecanla bekliyorum
Deniz Akkaya'dan Haluk Levent'e: Beni mahkemeye vermeni heyecanla bekliyorum
Eski manken Deniz Akkaya AHBAP Derneği kurucusu Haluk Levent’e yönelik yeni açıklamalarda bulundu. Akkaya “Beni mahkemeye ver ki her şeyi anlatayım. Utanmıyor... 12.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-12T13:43+0300
2023-03-12T13:43+0300
yaşam
türkiye
haluk levent
deniz akkaya
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Eski manken Deniz Akkaya, AHBAP Derneği'nin kurucusu ve başkanı şarkıcı Haluk Levent'in dolandırıcı olduğuna dair yaptığı açıklamalarla gündemde. Akkaya Haluk Levent'in kendisine dava açacağını duyunca yeni açıklamalar yaptı. Çeşitli iddialarda bulunan Akkaya, "Bize Cenk Erenler telefon açıyor gel evde buluşalımlar. Bu ne demek? Gör beni göreyim seni? Sen utanmıyor musun? Bizim buradan bir kuruş kazancımız yok. Utanmıyor musun?" dedi."Ben korkmam" diyen Deniz Akkaya konuşmasının devamında şunları söyledi:
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türkiye, haluk levent, deniz akkaya

Deniz Akkaya'dan Haluk Levent'e: Beni mahkemeye vermeni heyecanla bekliyorum

13:43 12.03.2023
© Fotoğraf : Twitter Deniz Akkaya
Deniz Akkaya - Sputnik Türkiye, 1920, 12.03.2023
© Fotoğraf : Twitter
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Eski manken Deniz Akkaya AHBAP Derneği kurucusu Haluk Levent’e yönelik yeni açıklamalarda bulundu. Akkaya “Beni mahkemeye ver ki her şeyi anlatayım. Utanmıyor musun Haluk Levent? Davaya vermeni heyecanla bekliyorum" dedi.
Eski manken Deniz Akkaya, AHBAP Derneği'nin kurucusu ve başkanı şarkıcı Haluk Levent'in dolandırıcı olduğuna dair yaptığı açıklamalarla gündemde. Akkaya Haluk Levent'in kendisine dava açacağını duyunca yeni açıklamalar yaptı. Çeşitli iddialarda bulunan Akkaya, "Bize Cenk Erenler telefon açıyor gel evde buluşalımlar. Bu ne demek? Gör beni göreyim seni? Sen utanmıyor musun? Bizim buradan bir kuruş kazancımız yok. Utanmıyor musun?" dedi.
"Ben korkmam" diyen Deniz Akkaya konuşmasının devamında şunları söyledi:
“Gel paramı indirdim... Oğuzhan Bey'e de teklifte bulunmuş, mesajlarımı yalanlarsa parasını verecekmiş. Bunların hepsini davada konuşacağız sen beni ver ki mahkemeye bunları konuşalım. Can Bey mesela kimin üzerinden aldı parayı ne kadar yemlendi. Bu arada dile getirmediğim mağdurlar var. Davaya vermeni heyecanla bekliyoruz.”
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